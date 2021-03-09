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На Ямале мужчина угнал грузовик и столкнулся с машиной полиции
На Ямале мужчина угнал грузовик и столкнулся с машиной полиции
Предположительно нетрезвый мужчина в ЯНАО подозревается в угоне грузового автомобиля, на котором он 7 марта врезался в полицейскую машину, в результате ДТП... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T08:31
2021-03-09T08:31
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новый уренгой
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 мар - РИА Новости. Предположительно нетрезвый мужчина в ЯНАО подозревается в угоне грузового автомобиля, на котором он 7 марта врезался в полицейскую машину, в результате ДТП пострадали два человека, сообщает во вторник региональное управление ГИБДД."В ходе предварительной проверки установлено, что водитель автомобиля "Урал" 1998 года рождения, находясь, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со служебным автомобилем "УАЗ". В результате ДТП пострадали сотрудник полиции и пассажир служебного автомобиля", - говорится в сообщении.В ведомстве также добавили, что вскоре в полицию поступило обращение от представителя местной коммерческой организации об угоне автомобиля "Урал", который, как выяснили правоохранители, и попал в ДТП."Подозреваемый задержан, доставлен в отдел полиции. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - подчеркнули в региональной госавтоинспекции.В ведомстве отметили, что пострадавшим назначено амбулаторное лечение.Согласно сообщению регионального управления МЧС от седьмого марта, авария произошла рано утром седьмого марта в Новом Уренгое, в районе моста на улице Центральная Магистраль столкнулись "Урал" и полицейский УАЗ.
https://ria.ru/20210304/ugon-1599850134.html
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый уренгой, происшествия

На Ямале мужчина угнал грузовик и столкнулся с машиной полиции

08:31 09.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 мар - РИА Новости. Предположительно нетрезвый мужчина в ЯНАО подозревается в угоне грузового автомобиля, на котором он 7 марта врезался в полицейскую машину, в результате ДТП пострадали два человека, сообщает во вторник региональное управление ГИБДД.
"В ходе предварительной проверки установлено, что водитель автомобиля "Урал" 1998 года рождения, находясь, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со служебным автомобилем "УАЗ". В результате ДТП пострадали сотрудник полиции и пассажир служебного автомобиля", - говорится в сообщении.
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В ведомстве также добавили, что вскоре в полицию поступило обращение от представителя местной коммерческой организации об угоне автомобиля "Урал", который, как выяснили правоохранители, и попал в ДТП.
"Подозреваемый задержан, доставлен в отдел полиции. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - подчеркнули в региональной госавтоинспекции.
В ведомстве отметили, что пострадавшим назначено амбулаторное лечение.
Согласно сообщению регионального управления МЧС от седьмого марта, авария произошла рано утром седьмого марта в Новом Уренгое, в районе моста на улице Центральная Магистраль столкнулись "Урал" и полицейский УАЗ.
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Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новый УренгойПроисшествия
 
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