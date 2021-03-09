https://ria.ru/20210309/yamal-1600402377.html

На Ямале мужчина угнал грузовик и столкнулся с машиной полиции

На Ямале мужчина угнал грузовик и столкнулся с машиной полиции

Предположительно нетрезвый мужчина в ЯНАО подозревается в угоне грузового автомобиля, на котором он 7 марта врезался в полицейскую машину, в результате ДТП... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T08:31

2021-03-09T08:31

2021-03-09T08:31

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новый уренгой

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599946513_0:0:2767:1556_1920x0_80_0_0_3eb0e75c073715df093405983edc56c0.jpg

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 мар - РИА Новости. Предположительно нетрезвый мужчина в ЯНАО подозревается в угоне грузового автомобиля, на котором он 7 марта врезался в полицейскую машину, в результате ДТП пострадали два человека, сообщает во вторник региональное управление ГИБДД."В ходе предварительной проверки установлено, что водитель автомобиля "Урал" 1998 года рождения, находясь, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со служебным автомобилем "УАЗ". В результате ДТП пострадали сотрудник полиции и пассажир служебного автомобиля", - говорится в сообщении.В ведомстве также добавили, что вскоре в полицию поступило обращение от представителя местной коммерческой организации об угоне автомобиля "Урал", который, как выяснили правоохранители, и попал в ДТП."Подозреваемый задержан, доставлен в отдел полиции. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - подчеркнули в региональной госавтоинспекции.В ведомстве отметили, что пострадавшим назначено амбулаторное лечение.Согласно сообщению регионального управления МЧС от седьмого марта, авария произошла рано утром седьмого марта в Новом Уренгое, в районе моста на улице Центральная Магистраль столкнулись "Урал" и полицейский УАЗ.

https://ria.ru/20210304/ugon-1599850134.html

https://ria.ru/20210215/mashina-1597552607.html

новый уренгой

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямало-ненецкий автономный округ (янао), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый уренгой, происшествия