https://ria.ru/20210309/yakutiya-1600464138.html
В Якутии объемы добычи угля вырастут почти до 40 миллионов тонн
В Якутии объемы добычи угля вырастут почти до 40 миллионов тонн
Объемы добычи угля в Якутии за 2021 год вырастут почти до 40 миллионов тонн, сообщает пресс-служба министерства промышленности и геологии региона. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T14:32
2021-03-09T14:32
2021-03-09T14:32
республика саха (якутия)
дальний восток
айсен николаев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
ржд
юрий трутнев
владимир путин
экономика
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ЯКУТСК, 9 мар – РИА Новости. Объемы добычи угля в Якутии за 2021 год вырастут почти до 40 миллионов тонн, сообщает пресс-служба министерства промышленности и геологии региона.Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по развитию восточного участка Байкало-Амурской магистрали.По данным властей Якутии, численность занятых в угольной отрасли республики в 2024 году вырастет в 2 раза - до 21 тысячи человек, а налоговые поступления – в 6 раз, до 40 миллиардов рублей."С 2010 года добыча угля в Якутии выросла в 2 раза и составляет 20 миллионов тонн. За 2021 год объёмы также возрастут вдвое – до 39 миллионов. К 2024 году планируется выйти (на уровень) до 80 миллионов тонн", - рассказали в минпромгеологии республики.Как отметили в министерстве, из-за ограничений на российско-китайских пограничных станциях вагоны с углем из Якутии простаивали долгое время."В прошлом году мы столкнулись с серьёзной проблемой... Поручение президента даёт важный импульс для укрепления сотрудничества между производителями и потребителями угля, транспортными организациями, странами АТР", - приводятся в сообщении слова министра промышленности и геологии Максима Терещенко.Ранее глава республики Айсен Николаев говорил, что компании в Якутии увеличат экспорт угля, если решатся вопросы с вывозом. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев также указывал на сложности с вывозом продукции у компаний Дальнего Востока. Позже он заявил, что обсудил с РЖД, Минтрансом и Минэнерго ситуацию с вывозом железной дорогой продукции добывающих предприятий Дальнего Востока, стороны сформулировали "неплохое предложение".Власти республики рассчитывают увеличить показатели по добыче угля уже к сентябрю этого года - за счет угледобывающих компаний "Колмар" и "Эльгауголь".
https://ria.ru/20210302/yakutiya-1599638579.html
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РИА Новости
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дальний восток, айсен николаев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), ржд, юрий трутнев, владимир путин, экономика
ЯКУТСК, 9 мар – РИА Новости. Объемы добычи угля в Якутии за 2021 год вырастут почти до 40 миллионов тонн, сообщает пресс-служба министерства промышленности и геологии региона.
Ранее президент России Владимир Путин
поручил правительству представить предложения по развитию восточного участка Байкало-Амурской магистрали.
По данным властей Якутии, численность занятых в угольной отрасли республики в 2024 году вырастет в 2 раза - до 21 тысячи человек, а налоговые поступления – в 6 раз, до 40 миллиардов рублей.
"С 2010 года добыча угля в Якутии выросла в 2 раза и составляет 20 миллионов тонн. За 2021 год объёмы также возрастут вдвое – до 39 миллионов. К 2024 году планируется выйти (на уровень) до 80 миллионов тонн", - рассказали в минпромгеологии республики.
Как отметили в министерстве, из-за ограничений на российско-китайских пограничных станциях вагоны с углем из Якутии простаивали долгое время.
"В прошлом году мы столкнулись с серьёзной проблемой... Поручение президента даёт важный импульс для укрепления сотрудничества между производителями и потребителями угля, транспортными организациями, странами АТР", - приводятся в сообщении слова министра промышленности и геологии Максима Терещенко.
Ранее глава республики Айсен Николаев
говорил, что компании в Якутии увеличат экспорт угля, если решатся вопросы с вывозом. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев
также указывал на сложности с вывозом продукции у компаний Дальнего Востока
. Позже он заявил, что обсудил с РЖД
, Минтрансом и Минэнерго
ситуацию с вывозом железной дорогой продукции добывающих предприятий Дальнего Востока, стороны сформулировали "неплохое предложение".
Власти республики рассчитывают увеличить показатели по добыче угля уже к сентябрю этого года - за счет угледобывающих компаний "Колмар" и "Эльгауголь".