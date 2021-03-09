https://ria.ru/20210309/vyshinskiy-1600455686.html
Вышинский напомнил о притеснениях журналистов российских СМИ в Латвии
Вышинский напомнил о притеснениях журналистов российских СМИ в Латвии
Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня", член СПЧ Кирилл Вышинский призвал ОБСЕ обратить внимание на положение журналистов российских СМИ в Латвии, РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T13:45
2021-03-09T13:45
2021-03-09T13:45
медиавойны
кирилл вышинский
sputnik латвия
обсе
евросоюз
латвия
медиа - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594595020_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_6cec8e0da568b40cb61b1793f6c904bd.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня", член СПЧ Кирилл Вышинский призвал ОБСЕ обратить внимание на положение журналистов российских СМИ в Латвии, не исключать их судьбу из зоны своего внимания и приложить все усилия для прекращения давления на свободу слова в этой стране.Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.У журналистов, как напомнил Вышинский, прошли обыски, были изъяты компьютеры и телефоны, с них взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены "по абсолютно надуманному поводу": якобы сотрудничая с изданиями медиахолдинга "Россия сегодня", они нарушили санкции Евросоюза, введенные персонально против его директора. Причем корреспондентам грозят серьезные наказания: от денежных штрафов до тюремного заключения."Мы воспринимаем такие действия против наших коллег как ограничение свободы слова в Латвии и наступление на права наших коллег, русскоязычных журналистов... Эстония, Латвия, Украина - страны, в которых давление на журналистов приводит к аресту, обыскам, угрозам тюремного заключения. Я хотел бы еще раз обратиться к ОБСЕ... не исключать судьбу наших коллег в Латвии из зоны вашего внимания и приложить все усилия, чтобы давление на журналистов и свободу слова в Латвии прекратилось", - отметил Вышинский.
https://ria.ru/20210303/rech-1599826186.html
латвия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594595020_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_d3b085eff9909598d987ee2a72a92191.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кирилл вышинский, sputnik латвия, обсе, евросоюз, латвия, медиа - общество
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости.
Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня
", член СПЧ Кирилл Вышинский
призвал ОБСЕ
обратить внимание на положение журналистов российских СМИ в Латвии
, не исключать их судьбу из зоны своего внимания и приложить все усилия для прекращения давления на свободу слова в этой стране.
Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия
, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза
, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
"Сегодня я хочу обратить внимание ОБСЕ и всех участников конференции к судьбе моих коллег в Прибалтике. Речь идет о семи русскоязычных журналистах, которым в декабре прошлого года предъявили обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза. Среди них - две женщины: Алла Березовская и Татьяна Кириллова", - рассказал Вышинский на онлайн-совещании ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и гендерного равенства.
У журналистов, как напомнил Вышинский, прошли обыски, были изъяты компьютеры и телефоны, с них взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены "по абсолютно надуманному поводу": якобы сотрудничая с изданиями медиахолдинга "Россия сегодня", они нарушили санкции Евросоюза, введенные персонально против его директора. Причем корреспондентам грозят серьезные наказания: от денежных штрафов до тюремного заключения.
"Мы воспринимаем такие действия против наших коллег как ограничение свободы слова в Латвии и наступление на права наших коллег, русскоязычных журналистов... Эстония, Латвия, Украина - страны, в которых давление на журналистов приводит к аресту, обыскам, угрозам тюремного заключения. Я хотел бы еще раз обратиться к ОБСЕ... не исключать судьбу наших коллег в Латвии из зоны вашего внимания и приложить все усилия, чтобы давление на журналистов и свободу слова в Латвии прекратилось", - отметил Вышинский.