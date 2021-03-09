https://ria.ru/20210309/vyshinskiy-1600455686.html

Вышинский напомнил о притеснениях журналистов российских СМИ в Латвии

Вышинский напомнил о притеснениях журналистов российских СМИ в Латвии

Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня", член СПЧ Кирилл Вышинский призвал ОБСЕ обратить внимание на положение журналистов российских СМИ в Латвии, РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T13:45

2021-03-09T13:45

2021-03-09T13:45

медиавойны

кирилл вышинский

sputnik латвия

обсе

евросоюз

латвия

медиа - общество

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня", член СПЧ Кирилл Вышинский призвал ОБСЕ обратить внимание на положение журналистов российских СМИ в Латвии, не исключать их судьбу из зоны своего внимания и приложить все усилия для прекращения давления на свободу слова в этой стране.Sputnik Ближнее зарубежье ранее сообщил, что русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.У журналистов, как напомнил Вышинский, прошли обыски, были изъяты компьютеры и телефоны, с них взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены "по абсолютно надуманному поводу": якобы сотрудничая с изданиями медиахолдинга "Россия сегодня", они нарушили санкции Евросоюза, введенные персонально против его директора. Причем корреспондентам грозят серьезные наказания: от денежных штрафов до тюремного заключения."Мы воспринимаем такие действия против наших коллег как ограничение свободы слова в Латвии и наступление на права наших коллег, русскоязычных журналистов... Эстония, Латвия, Украина - страны, в которых давление на журналистов приводит к аресту, обыскам, угрозам тюремного заключения. Я хотел бы еще раз обратиться к ОБСЕ... не исключать судьбу наших коллег в Латвии из зоны вашего внимания и приложить все усилия, чтобы давление на журналистов и свободу слова в Латвии прекратилось", - отметил Вышинский.

https://ria.ru/20210303/rech-1599826186.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл вышинский, sputnik латвия, обсе, евросоюз, латвия, медиа - общество