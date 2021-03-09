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Володин оценил идею расширить федеральную часть партсписка на выборах
Володин оценил идею расширить федеральную часть партсписка на выборах
Расширение федеральной части партийного списка на выборах в Госдуму поможет оппозиционным партиям, считает председатель нижней палаты парламента Вячеслав... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T17:14
2021-03-09T19:35
госдума рф
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Расширение федеральной части партийного списка на выборах в Госдуму поможет оппозиционным партиям, считает председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что в Кремле допускают увеличение федеральной части партийных списков на думские выборы с десяти до пятнадцати человек.По мнению политика, такой формат был бы удобен партиям со сложным устройством, например объединению "Справедливая Россия — За правду", а также партиям лидерского типа, как ЛДПР, поскольку большинство избирателей обращают внимание на федеральную часть. Однако для КПРФ расширение будет менее актуально, поскольку компартия шире представлена в регионах, но не везде ее позиции сильны, добавил спикер Госдумы.Для "Единой России", считает Володин, это расширение "менее всего что-то значит"."Предложение укладывается в тренд на усиление "большой четверки". Эта модель добавляет парламентским партиям устойчивости, избирательная кампания может получиться более эффективной", — добавил председатель Госдумы.
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госдума рф, вячеслав володин, политика

Володин оценил идею расширить федеральную часть партсписка на выборах

17:14 09.03.2021 (обновлено: 19:35 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Расширение федеральной части партийного списка на выборах в Госдуму поможет оппозиционным партиям, считает председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что в Кремле допускают увеличение федеральной части партийных списков на думские выборы с десяти до пятнадцати человек.

"Партийно-политическая система развивается, она не стоит на месте. Это предложение открывает дополнительные возможности оппозиционным партиям", — сказал Володин журналистам.

По мнению политика, такой формат был бы удобен партиям со сложным устройством, например объединению "Справедливая Россия — За правду", а также партиям лидерского типа, как ЛДПР, поскольку большинство избирателей обращают внимание на федеральную часть. Однако для КПРФ расширение будет менее актуально, поскольку компартия шире представлена в регионах, но не везде ее позиции сильны, добавил спикер Госдумы.
Для "Единой России", считает Володин, это расширение "менее всего что-то значит".
"Предложение укладывается в тренд на усиление "большой четверки". Эта модель добавляет парламентским партиям устойчивости, избирательная кампания может получиться более эффективной", — добавил председатель Госдумы.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
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Госдума РФВячеслав ВолодинПолитика
 
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