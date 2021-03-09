Володин оценил идею расширить федеральную часть партсписка на выборах
17:14 09.03.2021 (обновлено: 19:35 09.03.2021)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Расширение федеральной части партийного списка на выборах в Госдуму поможет оппозиционным партиям, считает председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что в Кремле допускают увеличение федеральной части партийных списков на думские выборы с десяти до пятнадцати человек.
"Партийно-политическая система развивается, она не стоит на месте. Это предложение открывает дополнительные возможности оппозиционным партиям", — сказал Володин журналистам.
По мнению политика, такой формат был бы удобен партиям со сложным устройством, например объединению "Справедливая Россия — За правду", а также партиям лидерского типа, как ЛДПР, поскольку большинство избирателей обращают внимание на федеральную часть. Однако для КПРФ расширение будет менее актуально, поскольку компартия шире представлена в регионах, но не везде ее позиции сильны, добавил спикер Госдумы.
Для "Единой России", считает Володин, это расширение "менее всего что-то значит".
"Предложение укладывается в тренд на усиление "большой четверки". Эта модель добавляет парламентским партиям устойчивости, избирательная кампания может получиться более эффективной", — добавил председатель Госдумы.