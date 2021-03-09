https://ria.ru/20210309/vybory-1600497160.html

Володин оценил идею расширить федеральную часть партсписка на выборах

Володин оценил идею расширить федеральную часть партсписка на выборах

Расширение федеральной части партийного списка на выборах в Госдуму поможет оппозиционным партиям, считает председатель нижней палаты парламента Вячеслав... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T17:14

2021-03-09T17:14

2021-03-09T19:35

госдума рф

вячеслав володин

политика

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Расширение федеральной части партийного списка на выборах в Госдуму поможет оппозиционным партиям, считает председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что в Кремле допускают увеличение федеральной части партийных списков на думские выборы с десяти до пятнадцати человек.По мнению политика, такой формат был бы удобен партиям со сложным устройством, например объединению "Справедливая Россия — За правду", а также партиям лидерского типа, как ЛДПР, поскольку большинство избирателей обращают внимание на федеральную часть. Однако для КПРФ расширение будет менее актуально, поскольку компартия шире представлена в регионах, но не везде ее позиции сильны, добавил спикер Госдумы.Для "Единой России", считает Володин, это расширение "менее всего что-то значит"."Предложение укладывается в тренд на усиление "большой четверки". Эта модель добавляет парламентским партиям устойчивости, избирательная кампания может получиться более эффективной", — добавил председатель Госдумы.

https://ria.ru/20210308/sotsseti-1600339285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, вячеслав володин, политика