https://ria.ru/20210309/vetnam-1600470947.html
Во Вьетнаме открыли для посещения туристические объекты
Во Вьетнаме открыли для посещения туристические объекты
В Ханое для туристов открыли исторические и религиозные достопримечательности, сообщает Vietnam.net. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T18:29
2021-03-09T18:29
2021-03-09T18:29
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Ханое для туристов открыли исторические и религиозные достопримечательности, сообщает Vietnam.net.Они были закрыты месяц назад из-за роста заболеваемости COVID-19. С 8 марта гости могут вновь зайти в Храм литературы, увидеть пагоды Фу Кхань, Тао Сач, Императорскую цитадель Тханг Лонг, тюрьму Хоа Ло и храм Нгок Сон.Посетители должны носить маски, пользоваться дезинфицирующими средствами для рук и соблюдать социальную дистанцию.
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туристы, достопримечательности, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, вьетнам, ханой