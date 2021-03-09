https://ria.ru/20210309/vetnam-1600470947.html

Во Вьетнаме открыли для посещения туристические объекты

Во Вьетнаме открыли для посещения туристические объекты

В Ханое для туристов открыли исторические и религиозные достопримечательности, сообщает Vietnam.net. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T18:29

2021-03-09T18:29

2021-03-09T18:29

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туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В Ханое для туристов открыли исторические и религиозные достопримечательности, сообщает Vietnam.net.Они были закрыты месяц назад из-за роста заболеваемости COVID-19. С 8 марта гости могут вновь зайти в Храм литературы, увидеть пагоды Фу Кхань, Тао Сач, Императорскую цитадель Тханг Лонг, тюрьму Хоа Ло и храм Нгок Сон.Посетители должны носить маски, пользоваться дезинфицирующими средствами для рук и соблюдать социальную дистанцию.

https://ria.ru/20210306/armeniya-1599630283.html

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ханой

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, достопримечательности, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, вьетнам, ханой