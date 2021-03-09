https://ria.ru/20210309/vaktsinatsiya-1600481245.html

Мобильные пункты COVID-вакцинации продолжат работу в МФЦ Подмосковья

Мобильные пункты COVID-вакцинации продолжат работу в МФЦ Подмосковья

Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 продолжают выезжать в многофункциональные центры (МФЦ) Московской области, прививки там сделали уже почти 2,5 тысячи... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T15:58

2021-03-09T15:58

2021-03-09T15:58

новости подмосковья

светлана стригункова

здоровье - общество

балашиха

московская область (подмосковье)

волоколамск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598129044_0:159:2963:1825_1920x0_80_0_0_1865fccee280f20ca7f4ee20b6cf422c.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 продолжают выезжать в многофункциональные центры (МФЦ) Московской области, прививки там сделали уже почти 2,5 тысячи человек, сообщили в пресс-службе областного минздрава."В 25 многофункциональных центрах Московской области 5 марта можно было пройти вакцинацию от COVID-19. Выездные пункты работали в Ленинском, Волоколамске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Домодедове, Чехове, Одинцове и других округах", - говорится в сообщении.Отмечается, что за два дня прививку от коронавируса в МФЦ Подмосковья сделали почти 2,5 тысячи жителей."Мы понимаем, что это достаточно удобный формат вакцинации: люди приходят решить привычные дела, а заодно могут позаботиться о своем здоровье и сделать прививку COVID-19 – без предварительной записи", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.В ведомстве напомнили, что на вакцинацию от COVID-19 также можно записаться на портале "Госуслуг", по телефону 122, в поликлинике. Прививки от инфекции также делают в торговых центрах.

https://ria.ru/20210309/vaktsina-1600478265.html

балашиха

московская область (подмосковье)

волоколамск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана стригункова , здоровье - общество, балашиха, московская область (подмосковье), волоколамск