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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210309/vaktsinatsiya-1600481245.html
Мобильные пункты COVID-вакцинации продолжат работу в МФЦ Подмосковья
Мобильные пункты COVID-вакцинации продолжат работу в МФЦ Подмосковья
Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 продолжают выезжать в многофункциональные центры (МФЦ) Московской области, прививки там сделали уже почти 2,5 тысячи... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T15:58
2021-03-09T15:58
новости подмосковья
светлана стригункова
здоровье - общество
балашиха
московская область (подмосковье)
волоколамск
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 продолжают выезжать в многофункциональные центры (МФЦ) Московской области, прививки там сделали уже почти 2,5 тысячи человек, сообщили в пресс-службе областного минздрава."В 25 многофункциональных центрах Московской области 5 марта можно было пройти вакцинацию от COVID-19. Выездные пункты работали в Ленинском, Волоколамске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Домодедове, Чехове, Одинцове и других округах", - говорится в сообщении.Отмечается, что за два дня прививку от коронавируса в МФЦ Подмосковья сделали почти 2,5 тысячи жителей."Мы понимаем, что это достаточно удобный формат вакцинации: люди приходят решить привычные дела, а заодно могут позаботиться о своем здоровье и сделать прививку COVID-19 – без предварительной записи", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.В ведомстве напомнили, что на вакцинацию от COVID-19 также можно записаться на портале "Госуслуг", по телефону 122, в поликлинике. Прививки от инфекции также делают в торговых центрах.
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московская область (подмосковье)
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светлана стригункова , здоровье - общество, балашиха, московская область (подмосковье), волоколамск

Мобильные пункты COVID-вакцинации продолжат работу в МФЦ Подмосковья

15:58 09.03.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от коронавируса
Пункт вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 продолжают выезжать в многофункциональные центры (МФЦ) Московской области, прививки там сделали уже почти 2,5 тысячи человек, сообщили в пресс-службе областного минздрава.
"В 25 многофункциональных центрах Московской области 5 марта можно было пройти вакцинацию от COVID-19. Выездные пункты работали в Ленинском, Волоколамске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Домодедове, Чехове, Одинцове и других округах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за два дня прививку от коронавируса в МФЦ Подмосковья сделали почти 2,5 тысячи жителей.
"Мы понимаем, что это достаточно удобный формат вакцинации: люди приходят решить привычные дела, а заодно могут позаботиться о своем здоровье и сделать прививку COVID-19 – без предварительной записи", - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.
В ведомстве напомнили, что на вакцинацию от COVID-19 также можно записаться на портале "Госуслуг", по телефону 122, в поликлинике. Прививки от инфекции также делают в торговых центрах.
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