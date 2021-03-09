https://ria.ru/20210309/vaktsinatsiya-1600427304.html

Эксперт оценил планы Евросоюза ввести паспорта вакцинации

Эксперт оценил планы Евросоюза ввести паспорта вакцинации

Паспорта вакцинации, идея которых активно обсуждается в Евросоюзе, должны оставаться альтернативой негативным ПЦР-тестам на коронавирус, считает директор... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T11:28

2021-03-09T11:28

2021-03-09T11:28

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коронавирус covid-19

коронавирусы

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

авиньон

франция

в мире

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ПАРИЖ, 9 мар – РИА Новости. Паспорта вакцинации, идея которых активно обсуждается в Евросоюзе, должны оставаться альтернативой негативным ПЦР-тестам на коронавирус, считает директор Института рака во французском Авиньоне Ролан Сикар, который координирует процесс вакцинации от COVID-19 больных онкологией.По его мнению, введение паспортов вакцинации в ЕС будет возможно не раньше лета.Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейская комиссия планирует в марте представить проект закона об электронном паспорте вакцинации, который позволит фиксировать прививки, результаты теста на COVID-19 или факт перенесенного коронавируса."В течение нескольких месяцев, даже лет, у каждого человека должна оставаться эта альтернатива: либо действующий паспорт вакцинации, либо ПЦР-тест, доказывающий, что человек не является носителем вируса", - сказал РИА Новости Сикар.В целом он положительно относится к идее введения паспортов вакцинации. "С медицинской точки зрения, есть две причины, по которым паспорта вакцинации важны. Во-первых, сегодня по первому опыту в странах, где достаточно высокий процент людей, прошедших вакцинацию, можно констатировать, что население защищено от рисков осложнений от COVID-19 и оно меньше распространяет вирус. В связи с этим можно говорить о том, что вакцина защищает человека, который прошел вакцинацию, а также других людей, с которым он встречается. Паспорт вакцинации может быть средством, которое позволит избежать того, чтобы каждый раз сдавать тест на коронавирус", - отметил собеседник агентства.Вместе с тем он указывает на то, что иммунитет от вакцинации против коронавируса сохраняется определенный промежуток времени и это также должно быть отражено в паспорте. "Поэтому паспорт вакцинации будет служить в том числе для того, чтобы была периодичность, как например, происходит сейчас с прививками от желтой лихорадки", - полагает эксперт.Согласно исследованиям, у молодых людей антитела сохраняются достаточно продолжительное время после вакцинации - от 6 до 12 месяцев, говорит Сикар. При этом у пожилых людей - не очень длительное время, для некоторых длительность иммунитета может составлять лишь три месяца, добавляет он. "Поэтому в зависимости от возраста можно говорить о различной периодичности вакцинации", - подчеркнул специалист."Я думаю, что в паспорте вакцинации должно быть указано, когда прошла вакцинация, какая вакцина использовалась, какая партия. И дата, в которую должен быть проведен контроль по необходимости повторной вакцинации", - добавил Сикар.Он предполагает, что идея введения паспортов вакцинации может быть реализована не раньше лета, более вероятно - к сентябрю, поскольку сейчас невысокий процент вакцинированных. Так, во Франции вакцинацию прошли пока лишь 3% населения.

https://ria.ru/20210305/vaktsinatsiya-1600058544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, авиньон, франция, в мире