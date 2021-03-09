Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210309/vaktsinatsiya-1600405913.html
Мясников оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19
Мясников оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19
Переболевшим COVID-19 необязательно делать прививку от коронавируса, однако процедура не нанесет им никакого вреда, заявил врач и телеведущий Александр... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T09:08
2021-03-09T11:53
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571790705_0:95:599:432_1920x0_80_0_0_52fbf0a01219a157092ffa31a1538bd1.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Переболевшим COVID-19 необязательно делать прививку от коронавируса, однако процедура не нанесет им никакого вреда, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.Медик рассказал об исследовании южноафриканских ученых, изучавших реакцию организма людей, перенесших болезнь, на новые мутации коронавируса. Тогда специалисты пришли к выводу, что антитела, появившиеся после инфекции, не защищают от новых вариантов SARS-CoV-2.Врач также напомнил о необходимости дополнительных мер безопасности и для профилактики посоветовал капли в нос, содержащие интерферон, а также закаливание и соблюдение социальной дистанции.
https://ria.ru/20210304/koronavirus-1599914057.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571790705_0:18:600:467_1920x0_80_0_0_441304fcc74b450207a1bfeee8b16168.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Мясников оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19

09:08 09.03.2021 (обновлено: 11:53 09.03.2021)
 
© Фото : ВГТРКАлександр Мясников
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© Фото : ВГТРК
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар РИА Новости. Переболевшим COVID-19 необязательно делать прививку от коронавируса, однако процедура не нанесет им никакого вреда, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
Медик рассказал об исследовании южноафриканских ученых, изучавших реакцию организма людей, перенесших болезнь, на новые мутации коронавируса. Тогда специалисты пришли к выводу, что антитела, появившиеся после инфекции, не защищают от новых вариантов SARS-CoV-2.

"Вывод: если в какой-то области (стране) новые мутации становятся доминирующими, то меры защиты, вероятно, могут стать нужны и уже переболевшим", — констатировал Мясников в своем Telegram-канале.

Врач также напомнил о необходимости дополнительных мер безопасности и для профилактики посоветовал капли в нос, содержащие интерферон, а также закаливание и соблюдение социальной дистанции.
Главная протеаза коронавируса с встроенным активным ингибитором (розовым) - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 14:10Наука
Открыты вещества, блокирующие коронавирус
 
Распространение коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40МиГ-31 перехватил на учениях в Арктике скоростной самолет-нарушитель
05:22SpaceX получила контракт Пентагона на $159 миллионов
05:03Украинцев возмутили слова посла Израиля о стадионе имени Шухевича
04:35Керамическая чаша с барахолки оказалась сокровищем XV века
04:23Украине предрекли деградацию главного национального достояния
04:14Израиль осудил решение присвоить стадиону в Тернополе имя Шухевича
03:51Маск объяснил, почему взорвался прототип корабля Starship
03:41Президент Гондураса заключил контракт на поставку "Спутника V"
03:37НАСА объяснила отправку астронавта на МКС на российском "Союзе"
03:33Исследование: вакцина Pfizer нейтрализует бразильский штамм COVID-19
03:11Врач рассказал, у кого чаще всего находят новые штаммы COVID-19
03:03В "Росатоме" придумали ракету-ловушку для беспилотников
02:43В России готовят мобильное приложение для оплаты услуг "лицом"
02:33Эксперты выдвинули новую версию крушения пропавшего рейса MH370
02:21Bloomberg: хакеры взломали 150 тысяч камер видеонаблюдения Verkada
02:20Для съемок российского фильма в космосе отобраны 20 финалисток
02:20Байден забыл имя своего министра и название Пентагона
02:17Эксперт объяснил, откуда берется "лишний" долг на кредитке
02:11Когда "сушка" организма во вред здоровью
01:51Латвия возобновит авиасообщение с Россией
Лента новостейМолния