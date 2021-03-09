https://ria.ru/20210309/vaktsinatsiya-1600405913.html
Мясников оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19
Мясников оценил необходимость вакцинации переболевших COVID-19
Переболевшим COVID-19 необязательно делать прививку от коронавируса, однако процедура не нанесет им никакого вреда, заявил врач и телеведущий Александр... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T09:08
2021-03-09T09:08
2021-03-09T11:53
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Переболевшим COVID-19 необязательно делать прививку от коронавируса, однако процедура не нанесет им никакого вреда, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.Медик рассказал об исследовании южноафриканских ученых, изучавших реакцию организма людей, перенесших болезнь, на новые мутации коронавируса. Тогда специалисты пришли к выводу, что антитела, появившиеся после инфекции, не защищают от новых вариантов SARS-CoV-2.Врач также напомнил о необходимости дополнительных мер безопасности и для профилактики посоветовал капли в нос, содержащие интерферон, а также закаливание и соблюдение социальной дистанции.
https://ria.ru/20210304/koronavirus-1599914057.html
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество