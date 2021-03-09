https://ria.ru/20210309/vaktsina-1600478265.html
Минздрав: Подмосковье получило 68 тысяч доз вакцины "Спутник V"
Минздрав: Подмосковье получило 68 тысяч доз вакцины "Спутник V"
Московская область получила еще 68 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T15:40
2021-03-09T15:40
2021-03-09T15:40
новости подмосковья
вакцина "спутник v"
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Московская область получила еще 68 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава."Подмосковье получило еще 68 тысяч доз вакцины "Спутник V" для вакцинации от новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Глава ведомства Светлана Стригункова рассказала, что за все время в Московскую область поступило свыше 447 тысяч доз вакцины от COVID-19.В пресс-службе напомнили, что на вакцинацию от COVID-19 также можно записаться на портале "Госуслуг", по телефону 122, в поликлинике. Прививки от инфекции также делают в торговых центрах и мобильных пунктах.
https://ria.ru/20210303/operatsionnaya-1599827710.html
московская область (подмосковье)
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вакцина "спутник v", московская область (подмосковье)