https://ria.ru/20210309/vaktsina-1600478265.html

Минздрав: Подмосковье получило 68 тысяч доз вакцины "Спутник V"

Минздрав: Подмосковье получило 68 тысяч доз вакцины "Спутник V"

Московская область получила еще 68 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T15:40

2021-03-09T15:40

2021-03-09T15:40

новости подмосковья

вакцина "спутник v"

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Московская область получила еще 68 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава."Подмосковье получило еще 68 тысяч доз вакцины "Спутник V" для вакцинации от новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Глава ведомства Светлана Стригункова рассказала, что за все время в Московскую область поступило свыше 447 тысяч доз вакцины от COVID-19.В пресс-службе напомнили, что на вакцинацию от COVID-19 также можно записаться на портале "Госуслуг", по телефону 122, в поликлинике. Прививки от инфекции также делают в торговых центрах и мобильных пунктах.

https://ria.ru/20210303/operatsionnaya-1599827710.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", московская область (подмосковье)