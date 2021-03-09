https://ria.ru/20210309/vaktsina-1600466576.html

Песков выступил против политизации вопросов по вакцинам от COVID-19

Песков выступил против политизации вопросов по вакцинам от COVID-19

Россия намерена и дальше терпеливо разъяснять своим визави абсурдность опасений из-за российской вакцины от COVID-19, не понимает негативных утверждений,... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T14:41

2021-03-09T14:41

2021-03-09T14:41

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

нед прайс

здоровье - общество

дмитрий песков

великобритания

китай

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия намерена и дальше терпеливо разъяснять своим визави абсурдность опасений из-за российской вакцины от COVID-19, не понимает негативных утверждений, выступает против политизации этой темы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее представитель американского госдепартамента Нед Прайс заявил, что США идентифицировали четыре российских онлайн-платформы, которые, по его словам, работали под руководством российских разведывательных служб и распространяли дезинформацию о двух вакцинах, одобренных в США. Вместе с тем Прайс не назвал эти онлайн-платформы и не привел каких-либо доказательств. Ранее Песков опровергал опубликованные в Times обвинения в адрес России о якобы дезинформации о британской оксфордской вакцине, отметив, что дезинформаторы сидят в целом ряде стран, в том числе в Великобритании.Журналисты спросили у Пескова, означает ли это, что власти США не услышали реакцию Кремля, и как к этому непониманию стоит относиться."Наша вакцина весьма эффективна в этом, но и, несмотря на это, наша вакцина, например, на ежедневной основе подвергается иногда какой-то критике с попыткой претендовать на объективность. Иногда совершенно без попыток претендовать на объективность. Просто огульной критике. И мы всегда были против этого", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210309/peskov-1600462563.html

россия

великобритания

китай

сша

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, нед прайс, здоровье - общество, дмитрий песков, великобритания, китай, сша, общество