Песков выступил против политизации вопросов по вакцинам от COVID-19
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГруз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия намерена и дальше терпеливо разъяснять своим визави абсурдность опасений из-за российской вакцины от COVID-19, не понимает негативных утверждений, выступает против политизации этой темы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее представитель американского госдепартамента Нед Прайс заявил, что США идентифицировали четыре российских онлайн-платформы, которые, по его словам, работали под руководством российских разведывательных служб и распространяли дезинформацию о двух вакцинах, одобренных в США. Вместе с тем Прайс не назвал эти онлайн-платформы и не привел каких-либо доказательств. Ранее Песков опровергал опубликованные в Times обвинения в адрес России о якобы дезинформации о британской оксфордской вакцине, отметив, что дезинформаторы сидят в целом ряде стран, в том числе в Великобритании.
Журналисты спросили у Пескова, означает ли это, что власти США не услышали реакцию Кремля, и как к этому непониманию стоит относиться.
"Вряд ли к этому с пониманием можно относиться. Мы, скорее, не понимаем причин подобных заявлений. Мы и дальше намерены очень терпеливо и очень последовательно разъяснять, что подобные сообщения являются полным абсурдом. В мире в целом идет очень широкая дискуссия по поводу всех вакцин. Вакцин, которые производятся в США, Великобритании, в Индии, Китае, России. Идет очень широкая дискуссия, она идет и в научных кругах, и в околонаучных кругах, и в псевдонаучных кругах, и в политических кругах. Мы всегда были против того, чтобы каким-либо образом политизировать любые вопросы, связанные с вакциной. Вакцину нужно хорошо оттестировать, апробировать. И как только будет подтверждена ее эффективность, ее нужно как можно больше производить, чтобы спасти весь мир от коронавируса и спасти как можно больше человеческих жизней", - сказал Песков.
"Наша вакцина весьма эффективна в этом, но и, несмотря на это, наша вакцина, например, на ежедневной основе подвергается иногда какой-то критике с попыткой претендовать на объективность. Иногда совершенно без попыток претендовать на объективность. Просто огульной критике. И мы всегда были против этого", - добавил он.