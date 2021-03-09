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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210309/vaktsina-1600466576.html
Песков выступил против политизации вопросов по вакцинам от COVID-19
Песков выступил против политизации вопросов по вакцинам от COVID-19
Россия намерена и дальше терпеливо разъяснять своим визави абсурдность опасений из-за российской вакцины от COVID-19, не понимает негативных утверждений,... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T14:41
2021-03-09T14:41
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
нед прайс
здоровье - общество
дмитрий песков
великобритания
китай
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия намерена и дальше терпеливо разъяснять своим визави абсурдность опасений из-за российской вакцины от COVID-19, не понимает негативных утверждений, выступает против политизации этой темы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее представитель американского госдепартамента Нед Прайс заявил, что США идентифицировали четыре российских онлайн-платформы, которые, по его словам, работали под руководством российских разведывательных служб и распространяли дезинформацию о двух вакцинах, одобренных в США. Вместе с тем Прайс не назвал эти онлайн-платформы и не привел каких-либо доказательств. Ранее Песков опровергал опубликованные в Times обвинения в адрес России о якобы дезинформации о британской оксфордской вакцине, отметив, что дезинформаторы сидят в целом ряде стран, в том числе в Великобритании.Журналисты спросили у Пескова, означает ли это, что власти США не услышали реакцию Кремля, и как к этому непониманию стоит относиться."Наша вакцина весьма эффективна в этом, но и, несмотря на это, наша вакцина, например, на ежедневной основе подвергается иногда какой-то критике с попыткой претендовать на объективность. Иногда совершенно без попыток претендовать на объективность. Просто огульной критике. И мы всегда были против этого", - добавил он.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, нед прайс, здоровье - общество, дмитрий песков, великобритания, китай, сша, общество

Песков выступил против политизации вопросов по вакцинам от COVID-19

14:41 09.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГруз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19
Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19 - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия намерена и дальше терпеливо разъяснять своим визави абсурдность опасений из-за российской вакцины от COVID-19, не понимает негативных утверждений, выступает против политизации этой темы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее представитель американского госдепартамента Нед Прайс заявил, что США идентифицировали четыре российских онлайн-платформы, которые, по его словам, работали под руководством российских разведывательных служб и распространяли дезинформацию о двух вакцинах, одобренных в США. Вместе с тем Прайс не назвал эти онлайн-платформы и не привел каких-либо доказательств. Ранее Песков опровергал опубликованные в Times обвинения в адрес России о якобы дезинформации о британской оксфордской вакцине, отметив, что дезинформаторы сидят в целом ряде стран, в том числе в Великобритании.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
Вчера, 14:25
Никакой кампанейщины: Кремль ответил на обвинения США по вакцинам
Журналисты спросили у Пескова, означает ли это, что власти США не услышали реакцию Кремля, и как к этому непониманию стоит относиться.
"Вряд ли к этому с пониманием можно относиться. Мы, скорее, не понимаем причин подобных заявлений. Мы и дальше намерены очень терпеливо и очень последовательно разъяснять, что подобные сообщения являются полным абсурдом. В мире в целом идет очень широкая дискуссия по поводу всех вакцин. Вакцин, которые производятся в США, Великобритании, в Индии, Китае, России. Идет очень широкая дискуссия, она идет и в научных кругах, и в околонаучных кругах, и в псевдонаучных кругах, и в политических кругах. Мы всегда были против того, чтобы каким-либо образом политизировать любые вопросы, связанные с вакциной. Вакцину нужно хорошо оттестировать, апробировать. И как только будет подтверждена ее эффективность, ее нужно как можно больше производить, чтобы спасти весь мир от коронавируса и спасти как можно больше человеческих жизней", - сказал Песков.
"Наша вакцина весьма эффективна в этом, но и, несмотря на это, наша вакцина, например, на ежедневной основе подвергается иногда какой-то критике с попыткой претендовать на объективность. Иногда совершенно без попыток претендовать на объективность. Просто огульной критике. И мы всегда были против этого", - добавил он.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияНед ПрайсЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковВеликобританияКитайСШАОбщество
 
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