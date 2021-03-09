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В Кремле назвали заявления председателя ЕМА о "Спутнике V" некорректными

В Кремле назвали заявления председателя ЕМА о "Спутнике V" некорректными

Заявление председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила с "русской рулеткой" перспективу экстренного... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T13:47

2021-03-09T13:47

2021-03-09T13:47

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

дмитрий песков

австрия

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Заявление председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила с "русской рулеткой" перспективу экстренного одобрения "Спутник V" в Австрии по примеру Венгрии, как минимум некорректно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Председатель Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Криста Виртумер-Хохе сравнила с "русской рулеткой" перспективу экстренного одобрения "Спутник V" в Австрии по примеру Венгрии. Она отметила, что пока недостаточно данных о привитых."Что касается вот этого досадного заявления, то оно как минимум с нашей точки зрения является некорректным. Мы знаем, что РФПИ уже выступило с определенными заявлениями на этот счет, предприняты определенные действия. Мы же считаем это заявление, еще раз повторю, как минимум некорректным. Спрос на эту вакцину, процесс вакцинации во многих странах мира этим препаратом показывает востребованность этого препарата и популярность", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Виртумер-Хохе.Ранее сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало последовательную экспертизу (rolling review) регистрационного досье российской вакцины от коронавируса "Спутник V".Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 40 странах.

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