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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210309/vaktsina-1600443816.html
Сербия передала Черногории вторую партию вакцины "Спутник V"
Сербия передала Черногории вторую партию вакцины "Спутник V"
Сербия во вторник передала в дар Черногории вторую партию вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V", сообщило черногорское правительство. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T12:49
2021-03-09T12:49
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
мило джуканович
черногория
сербия
в мире
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БЕЛГРАД, 9 мар – РИА Новости. Сербия во вторник передала в дар Черногории вторую партию вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V", сообщило черногорское правительство.Президент Черногории Мило Джуканович в понедельник призвал правительство республики закрыть границы из-за роста заболеваемости COVID-19. По данным Института общественного здоровья, в понедельник в республике был установлен суточный рекорд смертности, скончались 18 человек, общее число умерших достигло 1085. С начала пандемии в Черногории с населением около 620 тысяч человек выявлено 80 191 больных, из них 417 за прошедшие сутки."Министр здравоохранения доктор Елена Боровинич-Бойович и госсекретарь доктор Борко Байич утром в аэропорту Подгорицы встретили вторую партию", - сообщил кабмин.В Черногорию в воскресенье была также доставлена новая партия вакцины от коронавируса из России. Первая партия "Спутник V" из РФ прибыла в Подгорицу 25 февраля. Глава правительства Здравко Кривокапич на следующий день заявил послу Владиславу Масленникову, что российский препарат для иммунизации "дает надежду всем гражданам Черногории и поможет предстоящему туристическому сезону" и поблагодарил Россию.В Черногории 20 февраля началась вакцинация полученной из Сербии вакциной от коронавируса "Спутник V", после того как сербский премьер Ана Брнабич лично передала властям Черногории препарат российского производства. В минздраве Черногории сообщали РИА Новости, что ведут переговоры с представителями российского правительства и Центра имени Гамалеи о поставках "Спутник V" из РФ. Черногорский госрегулятор одобрил импорт вакцины российского производства.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, мило джуканович, черногория, сербия, в мире

Сербия передала Черногории вторую партию вакцины "Спутник V"

12:49 09.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 9 мар – РИА Новости. Сербия во вторник передала в дар Черногории вторую партию вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V", сообщило черногорское правительство.
Президент Черногории Мило Джуканович в понедельник призвал правительство республики закрыть границы из-за роста заболеваемости COVID-19. По данным Института общественного здоровья, в понедельник в республике был установлен суточный рекорд смертности, скончались 18 человек, общее число умерших достигло 1085. С начала пандемии в Черногории с населением около 620 тысяч человек выявлено 80 191 больных, из них 417 за прошедшие сутки.
"Министр здравоохранения доктор Елена Боровинич-Бойович и госсекретарь доктор Борко Байич утром в аэропорту Подгорицы встретили вторую партию", - сообщил кабмин.
В Черногорию в воскресенье была также доставлена новая партия вакцины от коронавируса из России. Первая партия "Спутник V" из РФ прибыла в Подгорицу 25 февраля. Глава правительства Здравко Кривокапич на следующий день заявил послу Владиславу Масленникову, что российский препарат для иммунизации "дает надежду всем гражданам Черногории и поможет предстоящему туристическому сезону" и поблагодарил Россию.
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В Черногории 20 февраля началась вакцинация полученной из Сербии вакциной от коронавируса "Спутник V", после того как сербский премьер Ана Брнабич лично передала властям Черногории препарат российского производства. В минздраве Черногории сообщали РИА Новости, что ведут переговоры с представителями российского правительства и Центра имени Гамалеи о поставках "Спутник V" из РФ. Черногорский госрегулятор одобрил импорт вакцины российского производства.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Мило ДжукановичЧерногорияСербияВ мире
 
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