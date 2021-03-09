Сербия передала Черногории вторую партию вакцины "Спутник V"
БЕЛГРАД, 9 мар – РИА Новости. Сербия во вторник передала в дар Черногории вторую партию вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V", сообщило черногорское правительство.
Президент Черногории Мило Джуканович в понедельник призвал правительство республики закрыть границы из-за роста заболеваемости COVID-19. По данным Института общественного здоровья, в понедельник в республике был установлен суточный рекорд смертности, скончались 18 человек, общее число умерших достигло 1085. С начала пандемии в Черногории с населением около 620 тысяч человек выявлено 80 191 больных, из них 417 за прошедшие сутки.
"Министр здравоохранения доктор Елена Боровинич-Бойович и госсекретарь доктор Борко Байич утром в аэропорту Подгорицы встретили вторую партию", - сообщил кабмин.
В Черногорию в воскресенье была также доставлена новая партия вакцины от коронавируса из России. Первая партия "Спутник V" из РФ прибыла в Подгорицу 25 февраля. Глава правительства Здравко Кривокапич на следующий день заявил послу Владиславу Масленникову, что российский препарат для иммунизации "дает надежду всем гражданам Черногории и поможет предстоящему туристическому сезону" и поблагодарил Россию.
В Черногории 20 февраля началась вакцинация полученной из Сербии вакциной от коронавируса "Спутник V", после того как сербский премьер Ана Брнабич лично передала властям Черногории препарат российского производства. В минздраве Черногории сообщали РИА Новости, что ведут переговоры с представителями российского правительства и Центра имени Гамалеи о поставках "Спутник V" из РФ. Черногорский госрегулятор одобрил импорт вакцины российского производства.