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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210309/vaktsina-1600437990.html
В МИД рассчитывают, что "Спутник V" вскоре одобрят в ОАЭ
В МИД рассчитывают, что "Спутник V" вскоре одобрят в ОАЭ
Россия рассчитывает, что вакцина "Спутник V" будет вскоре одобрена в ОАЭ для плановой вакцинации населения от коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T12:22
2021-03-09T12:31
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
оаэ
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия рассчитывает, что вакцина "Спутник V" будет вскоре одобрена в ОАЭ для плановой вакцинации населения от коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В январе этого года наша вакцина "Спутник V" была здесь официально зарегистрирована для использования в экстренных случаях. Рассчитываем, что вскоре этот препарат будет одобрен и для применения при плановой вакцинации населения", - сказал Лавров журналистам после переговоров с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяна.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 40 странах.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оаэ, в мире

В МИД рассчитывают, что "Спутник V" вскоре одобрят в ОАЭ

12:22 09.03.2021 (обновлено: 12:31 09.03.2021)
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия рассчитывает, что вакцина "Спутник V" будет вскоре одобрена в ОАЭ для плановой вакцинации населения от коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В январе этого года наша вакцина "Спутник V" была здесь официально зарегистрирована для использования в экстренных случаях. Рассчитываем, что вскоре этот препарат будет одобрен и для применения при плановой вакцинации населения", - сказал Лавров журналистам после переговоров с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяна.
Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 40 странах.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ОАЭВ мире
 
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