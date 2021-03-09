В МИД рассчитывают, что "Спутник V" вскоре одобрят в ОАЭ
12:22 09.03.2021 (обновлено: 12:31 09.03.2021)
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
© Sputnik / Владислав Воднев
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия рассчитывает, что вакцина "Спутник V" будет вскоре одобрена в ОАЭ для плановой вакцинации населения от коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В январе этого года наша вакцина "Спутник V" была здесь официально зарегистрирована для использования в экстренных случаях. Рассчитываем, что вскоре этот препарат будет одобрен и для применения при плановой вакцинации населения", - сказал Лавров журналистам после переговоров с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяна.
Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" одобрено более чем в 40 странах.