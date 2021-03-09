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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210309/vaktsina-1600405457.html
Испанская инвесткомпания ведет переговоры о производстве "Спутника V"
Испанская инвесткомпания ведет переговоры о производстве "Спутника V"
Переговоры о производстве вакцины "Спутник V" в Испании ведет инвестиционная компания IberAtlantic, сообщил РИА Новости ее генеральный директор Педро Мoуриньо. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T09:04
2021-03-09T09:04
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
astrazeneca
еврокомиссия
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МАДРИД, 9 мар – РИА Новости, Елена Шестернина. Переговоры о производстве вакцины "Спутник V" в Испании ведет инвестиционная компания IberAtlantic, сообщил РИА Новости ее генеральный директор Педро Мoуриньо.Переговоры ведутся с испанской фармкомпанией Zendal, которая ранее подписала соглашение о производстве антиген американской вакцины Novavax и участвует в разработке испанской вакцины.Мoуриньо не стал раскрывать подробностей, на какой стадии сейчас переговоры как с Zendal, так и РФПИ. "Есть аспекты, о которых я не могу говорить, поскольку есть конфиденциальные документы. Этот процесс пока не завершен, он продолжается, но перспективы хорошие", - сказал он.В ходе заседания межправкомиссии Россия-Испания, которое состоялось в конце февраля и в котором с испанской стороны участвовала министр промышленности, торговли и туризма Мария Рейес Марото, вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия готова к сотрудничеству с испанскими партнерами в борьбе с коронавирусом – в том числе в проведении совместных исследований и кооперации в области производства вакцины."Могут, конечно, возникнуть технические проблемы, например, если производители в Испании, даже имея опыт, не будут отвечать всем техническим требованиям производства", - признал Моуриньо. Кроме того, по его словам, в первую очередь необходимо, чтобы российская вакцина получила одобрение или Европейского агентства лекарственных средств (EMA) или Испанского агентства лекарственных средств. Европейский регулятор начал экспертизу вакцины "Спутник V" на прошлой неделе. К испанскому агентству пока никто не обращался.Моуриньо уверен, что EMA одобрит российскую вакцину, поскольку "существует консенсус научного сообщества, которое считает ее одной из лучших", а на европейском рынке были одобрены вакцины, "которые менее эффективные и более проблемные, например, AstraZeneсa". "В этой ситуации будет странно, если "Спутник V" не одобрят, потому что чиновники обязаны следовать научным критериям и должны абстрагироваться от других аспектов, в частности, геополитических", - полагает бизнесмен.По его словам, у РФПИ есть несколько возможностей сотрудничества с Испанией. Первая – это соглашение о поставках с испанским правительством (в том числе через Еврокомиссию), вторая - продажа вакцины испанским автономным сообществам, минуя Мадрид, третье - заключение патентно-лицензионного договора с частными компаниями, которые будут брать на себя риски производства и продажи. Однако такой контракт может быть заключен опять-таки после одобрения производства вакцины Испанским агентством лекарственных средств.По словам Моуриньо, "на уровне автономных сообществ есть заинтересованность" в российской вакцине. Он лично встречался с советниками здравоохранения некоторых испанских регионов и "они говорят, что готовы покупать "Спутник V", но им нужно разрешение EMA или испанского агентства."Грамотные власти пытаются вакцинировать максимальное количество людей безопасными, эффективными и вызывающими доверие вакцинами в наиболее короткие сроки", - говорит Моуриньо. Испанские власти обещают привить 70% испанцев к концу лета, однако на сегодняшний день обе прививки сделаны 1,4 миллиона человек (в стране с населением 47 миллионов одобрены вакцины Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca).Накануне стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил первое соглашение о производстве вакцины на территории ЕС - с итальянской Adienne Pharma&amp;Biotech. Производство "Спутник V" в Италии должны запустить в июле, предусматривается производство 10 миллионов доз до конца года.
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, astrazeneca , еврокомиссия, александр новак, мадрид (город), италия, испания, в мире

Испанская инвесткомпания ведет переговоры о производстве "Спутника V"

09:04 09.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МАДРИД, 9 мар – РИА Новости, Елена Шестернина. Переговоры о производстве вакцины "Спутник V" в Испании ведет инвестиционная компания IberAtlantic, сообщил РИА Новости ее генеральный директор Педро Мoуриньо.
Переговоры ведутся с испанской фармкомпанией Zendal, которая ранее подписала соглашение о производстве антиген американской вакцины Novavax и участвует в разработке испанской вакцины.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Мoуриньо не стал раскрывать подробностей, на какой стадии сейчас переговоры как с Zendal, так и РФПИ. "Есть аспекты, о которых я не могу говорить, поскольку есть конфиденциальные документы. Этот процесс пока не завершен, он продолжается, но перспективы хорошие", - сказал он.
В ходе заседания межправкомиссии Россия-Испания, которое состоялось в конце февраля и в котором с испанской стороны участвовала министр промышленности, торговли и туризма Мария Рейес Марото, вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия готова к сотрудничеству с испанскими партнерами в борьбе с коронавирусом – в том числе в проведении совместных исследований и кооперации в области производства вакцины.
"Могут, конечно, возникнуть технические проблемы, например, если производители в Испании, даже имея опыт, не будут отвечать всем техническим требованиям производства", - признал Моуриньо. Кроме того, по его словам, в первую очередь необходимо, чтобы российская вакцина получила одобрение или Европейского агентства лекарственных средств (EMA) или Испанского агентства лекарственных средств. Европейский регулятор начал экспертизу вакцины "Спутник V" на прошлой неделе. К испанскому агентству пока никто не обращался.
Моуриньо уверен, что EMA одобрит российскую вакцину, поскольку "существует консенсус научного сообщества, которое считает ее одной из лучших", а на европейском рынке были одобрены вакцины, "которые менее эффективные и более проблемные, например, AstraZeneсa". "В этой ситуации будет странно, если "Спутник V" не одобрят, потому что чиновники обязаны следовать научным критериям и должны абстрагироваться от других аспектов, в частности, геополитических", - полагает бизнесмен.
По его словам, у РФПИ есть несколько возможностей сотрудничества с Испанией. Первая – это соглашение о поставках с испанским правительством (в том числе через Еврокомиссию), вторая - продажа вакцины испанским автономным сообществам, минуя Мадрид, третье - заключение патентно-лицензионного договора с частными компаниями, которые будут брать на себя риски производства и продажи. Однако такой контракт может быть заключен опять-таки после одобрения производства вакцины Испанским агентством лекарственных средств.
По словам Моуриньо, "на уровне автономных сообществ есть заинтересованность" в российской вакцине. Он лично встречался с советниками здравоохранения некоторых испанских регионов и "они говорят, что готовы покупать "Спутник V", но им нужно разрешение EMA или испанского агентства.
"Грамотные власти пытаются вакцинировать максимальное количество людей безопасными, эффективными и вызывающими доверие вакцинами в наиболее короткие сроки", - говорит Моуриньо. Испанские власти обещают привить 70% испанцев к концу лета, однако на сегодняшний день обе прививки сделаны 1,4 миллиона человек (в стране с населением 47 миллионов одобрены вакцины Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca).
Накануне стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил первое соглашение о производстве вакцины на территории ЕС - с итальянской Adienne Pharma&Biotech. Производство "Спутник V" в Италии должны запустить в июле, предусматривается производство 10 миллионов доз до конца года.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоAstraZenecaЕврокомиссияАлександр НовакМадрид (город)ИталияИспанияВ мире
 
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