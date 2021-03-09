https://ria.ru/20210309/vaktsina-1600405457.html

Испанская инвесткомпания ведет переговоры о производстве "Спутника V"

Испанская инвесткомпания ведет переговоры о производстве "Спутника V"

Переговоры о производстве вакцины "Спутник V" в Испании ведет инвестиционная компания IberAtlantic, сообщил РИА Новости ее генеральный директор Педро Мoуриньо. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T09:04

2021-03-09T09:04

2021-03-09T09:04

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

astrazeneca

еврокомиссия

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МАДРИД, 9 мар – РИА Новости, Елена Шестернина. Переговоры о производстве вакцины "Спутник V" в Испании ведет инвестиционная компания IberAtlantic, сообщил РИА Новости ее генеральный директор Педро Мoуриньо.Переговоры ведутся с испанской фармкомпанией Zendal, которая ранее подписала соглашение о производстве антиген американской вакцины Novavax и участвует в разработке испанской вакцины.Мoуриньо не стал раскрывать подробностей, на какой стадии сейчас переговоры как с Zendal, так и РФПИ. "Есть аспекты, о которых я не могу говорить, поскольку есть конфиденциальные документы. Этот процесс пока не завершен, он продолжается, но перспективы хорошие", - сказал он.В ходе заседания межправкомиссии Россия-Испания, которое состоялось в конце февраля и в котором с испанской стороны участвовала министр промышленности, торговли и туризма Мария Рейес Марото, вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия готова к сотрудничеству с испанскими партнерами в борьбе с коронавирусом – в том числе в проведении совместных исследований и кооперации в области производства вакцины."Могут, конечно, возникнуть технические проблемы, например, если производители в Испании, даже имея опыт, не будут отвечать всем техническим требованиям производства", - признал Моуриньо. Кроме того, по его словам, в первую очередь необходимо, чтобы российская вакцина получила одобрение или Европейского агентства лекарственных средств (EMA) или Испанского агентства лекарственных средств. Европейский регулятор начал экспертизу вакцины "Спутник V" на прошлой неделе. К испанскому агентству пока никто не обращался.Моуриньо уверен, что EMA одобрит российскую вакцину, поскольку "существует консенсус научного сообщества, которое считает ее одной из лучших", а на европейском рынке были одобрены вакцины, "которые менее эффективные и более проблемные, например, AstraZeneсa". "В этой ситуации будет странно, если "Спутник V" не одобрят, потому что чиновники обязаны следовать научным критериям и должны абстрагироваться от других аспектов, в частности, геополитических", - полагает бизнесмен.По его словам, у РФПИ есть несколько возможностей сотрудничества с Испанией. Первая – это соглашение о поставках с испанским правительством (в том числе через Еврокомиссию), вторая - продажа вакцины испанским автономным сообществам, минуя Мадрид, третье - заключение патентно-лицензионного договора с частными компаниями, которые будут брать на себя риски производства и продажи. Однако такой контракт может быть заключен опять-таки после одобрения производства вакцины Испанским агентством лекарственных средств.По словам Моуриньо, "на уровне автономных сообществ есть заинтересованность" в российской вакцине. Он лично встречался с советниками здравоохранения некоторых испанских регионов и "они говорят, что готовы покупать "Спутник V", но им нужно разрешение EMA или испанского агентства."Грамотные власти пытаются вакцинировать максимальное количество людей безопасными, эффективными и вызывающими доверие вакцинами в наиболее короткие сроки", - говорит Моуриньо. Испанские власти обещают привить 70% испанцев к концу лета, однако на сегодняшний день обе прививки сделаны 1,4 миллиона человек (в стране с населением 47 миллионов одобрены вакцины Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca).Накануне стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил первое соглашение о производстве вакцины на территории ЕС - с итальянской Adienne Pharma&Biotech. Производство "Спутник V" в Италии должны запустить в июле, предусматривается производство 10 миллионов доз до конца года.

мадрид (город)

италия

испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-03-09T09:04 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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