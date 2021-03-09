Зеленский поручил ускорить темпы вакцинации против COVID-19 на Украине
КИЕВ, 9 мар – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручить ускорить в стране темпы вакцинации против коронавируса, чтобы избежать локдауна.
По данным пресс-службы офиса президента, Зеленский во вторник провел совещание по ситуации с распространением коронавируса, на котором поручил ускорить темпы вакцинации и предложил для этого привлечь мобильные бригады и ресурсы других ведомств.
"Правильным ответом на сегодняшний рост числа больных с коронавирусной инфекцией является вакцинация, а не локдаун... Мы приближаемся к середине марта и должны предоставить больше возможностей людям получить первые дозы вакцины, особенно если они работают на передовой борьбы с коронавирусом", - цитирует Зеленского пресс-служба офиса президента.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на совещании заявил, что ведомство подготовило 50 мобильных бригад, которые помогут врачам провести вакцинацию.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в стране началась третья волна коронавируса COVID-19, и не исключил введения жесткого карантина в случае ухудшения эпидситуации. Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что его не устраивают темпы вакцинации от коронавируса на Украине.
Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 прилетел в Киев 23 февраля. Вакцинация на Украине началась 24 февраля. Первым вакцину получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы. По данным минздрава, за минувшие сутки на Украине привили от коронавируса почти 1,2 тысячи человек, всего с начала вакцинации сделали более 19 тысяч прививок.