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В Москве арестовали бывшего инспектора ДПС по подозрению в убийстве сына
В Москве арестовали бывшего инспектора ДПС по подозрению в убийстве сына
Чертановский суд Москвы арестовал бывшего инспектора дорожно-патрульной службы, подозреваемого в убийстве малолетнего сына, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T19:18
2021-03-09T19:18
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Чертановский суд Москвы арестовал бывшего инспектора дорожно-патрульной службы, подозреваемого в убийстве малолетнего сына, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В отношении Хижняка Ильи избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 8 мая 2021 года", - рассказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту убийства ребёнка в Москве в ночь с 7 на 8 марта. В квартире одного из жилых домов, расположенных по Пролетарскому проезду, было обнаружено тело ребёнка 2014 года рождения с признаками насильственной смерти. Предварительно установлено, что в квартире находился отец ребёнка, который совершил противоправное деяние.По данным столичного главка МВД, задержанный на момент инцидента являлся инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов г. Москвы. Позднее он был уволен из органов.
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москва, происшествия

В Москве арестовали бывшего инспектора ДПС по подозрению в убийстве сына

19:18 09.03.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Чертановский суд Москвы арестовал бывшего инспектора дорожно-патрульной службы, подозреваемого в убийстве малолетнего сына, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В отношении Хижняка Ильи избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 8 мая 2021 года", - рассказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту убийства ребёнка в Москве в ночь с 7 на 8 марта. В квартире одного из жилых домов, расположенных по Пролетарскому проезду, было обнаружено тело ребёнка 2014 года рождения с признаками насильственной смерти. Предварительно установлено, что в квартире находился отец ребёнка, который совершил противоправное деяние.
По данным столичного главка МВД, задержанный на момент инцидента являлся инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов г. Москвы. Позднее он был уволен из органов.
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