https://ria.ru/20210309/ubiystvo-1600521173.html

В Москве арестовали бывшего инспектора ДПС по подозрению в убийстве сына

В Москве арестовали бывшего инспектора ДПС по подозрению в убийстве сына

Чертановский суд Москвы арестовал бывшего инспектора дорожно-патрульной службы, подозреваемого в убийстве малолетнего сына, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T19:18

2021-03-09T19:18

2021-03-09T19:18

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Чертановский суд Москвы арестовал бывшего инспектора дорожно-патрульной службы, подозреваемого в убийстве малолетнего сына, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В отношении Хижняка Ильи избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 8 мая 2021 года", - рассказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту убийства ребёнка в Москве в ночь с 7 на 8 марта. В квартире одного из жилых домов, расположенных по Пролетарскому проезду, было обнаружено тело ребёнка 2014 года рождения с признаками насильственной смерти. Предварительно установлено, что в квартире находился отец ребёнка, который совершил противоправное деяние.По данным столичного главка МВД, задержанный на момент инцидента являлся инспектором дорожно-патрульной службы одного из территориальных отделов г. Москвы. Позднее он был уволен из органов.

https://ria.ru/20210115/dagestan-1593231381.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия