https://ria.ru/20210309/ubiystvo-1600420093.html

В Новосибирске арестовали обвиняемого в убийстве 17-летней девушки

В Новосибирске арестовали обвиняемого в убийстве 17-летней девушки

Суд в Новосибирске по ходатайству следствия арестовал 19-летнего молодого человека, обвиняемого в убийстве своей 17-летней сожительницы не менее чем 35 ударами... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T10:38

2021-03-09T10:38

2021-03-09T11:00

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

кемерово

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 9 мар – РИА Новости. Суд в Новосибирске по ходатайству следствия арестовал 19-летнего молодого человека, обвиняемого в убийстве своей 17-летней сожительницы не менее чем 35 ударами ножа, сообщает во вторник СУСК РФ по региону.Ранее сообщалось, что ночью 7 марта тело девушки с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в квартире дома по улице Кошурникова, где она проживала. Полицейские оперативно установили, что к совершению убийства причастен 19-летний сожитель девушки, который скрылся с места преступления и уехал в Кемерово. Его задержали через несколько часов."Сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.В управлении уточнили, что молодой человек арестован на два месяца – до 7 мая текущего года.По данным следствия, 7 марта в ходе бытового конфликта молодой человек, разозлившись, взял на кухне нож, однако девушка не оценила всерьез его намерений. Тогда он нанес потерпевшей не менее 35 ножевых ранений в шею, от которых она скончалась на месте, отмечают в СК. После убийства парень перевел с ее банковской карты на свою 3 тысячи рублей, забрал ее ноутбук и мобильный телефон, которые позже сдал в ломбард."На допросе молодой человек дал признательные показания о совершенном убийстве. Мотивом преступления он назвал бытовой конфликт… В настоящий момент злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). С ним проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он подтвердил данные им ранее показания и подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления", - сообщили в СУСК.В свою очередь источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что в квартире, где произошло убийство, были обнаружены следы наркотических средств, свидетели также показали, что предполагаемый убийца употреблял наркотики. Однако по словам самого обвиняемого, на момент совершения преступления он не находился под воздействием наркотиков.Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.

https://ria.ru/20210224/ubiystvo-1598850370.html

https://ria.ru/20210201/devushka-1595506703.html

новосибирск

кемерово

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следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, кемерово, происшествия