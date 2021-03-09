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Жителю села на Ямале предъявили обвинение в тройном убийстве
Жителю села на Ямале предъявили обвинение в тройном убийстве
Безработный рецидивист обвиняется в убийстве трех человек, которое произошло в селе Газ-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает региональное... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T09:47
2021-03-09T09:47
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 мар - РИА Новости. Безработный рецидивист обвиняется в убийстве трех человек, которое произошло в селе Газ-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Ведомство ранее информировало, что в селе Газ-Сале Тазовского района вечером 6 марта в собственной квартире были обнаружены тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями. Через несколько часов в другой квартире правоохранители нашли тело еще одного жителя села с аналогичными ранами.Следователи возбудили уголовные дела по статьям об убийстве и двойном убийстве. Подозреваемым оказался ранее судимый 32-летний мужчина. По версии следствия, совершив двойное убийство, он отправился к другому жителю села, где также расправился с ним. По версии следствия, подозреваемый и все жертвы преступления, которые заметно старше его, были пьяны."Следственными органами... предъявлено обвинение жителю села Газ-Сале в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц...". Мужчина по месту жительства характеризуется отрицательно, склонен к совершению преступлений, неоднократно судим, привлекался к административной ответственности, не работает", - говорится в сообщении.Согласно данным следствия, всех троих он убил после застолий, находясь у них в гостях. Нож, предположительно ставший орудием преступления, правоохранители нашли в сугробе. Следователи назначили ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическую - для обвиняемого. Материалами дела занимается отдел по расследованию особо важных преступлений.Село Газ-Сале известно тем, что в конце 2019 года только 6% его жителей высказались за то, чтобы остаться в населенном пункте, который переживает экономический упадок. В частности, в поселке ветхая инфраструктура, а 80% жилья признано аварийным. В этой связи местные власти опросили население, большинство которого высказалось за переезд. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов ранее заявил, что проблема жителей Газ-Сале будет решаться в 2021 году. Предполагается, что им выплатят деньги из бюджета на покупку жилья в других населенных пунктах, а также оплатят переезд.
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Жителю села на Ямале предъявили обвинение в тройном убийстве

09:47 09.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 мар - РИА Новости. Безработный рецидивист обвиняется в убийстве трех человек, которое произошло в селе Газ-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Ведомство ранее информировало, что в селе Газ-Сале Тазовского района вечером 6 марта в собственной квартире были обнаружены тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями. Через несколько часов в другой квартире правоохранители нашли тело еще одного жителя села с аналогичными ранами.
Следователи возбудили уголовные дела по статьям об убийстве и двойном убийстве. Подозреваемым оказался ранее судимый 32-летний мужчина. По версии следствия, совершив двойное убийство, он отправился к другому жителю села, где также расправился с ним. По версии следствия, подозреваемый и все жертвы преступления, которые заметно старше его, были пьяны.
"Следственными органами... предъявлено обвинение жителю села Газ-Сале в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц...". Мужчина по месту жительства характеризуется отрицательно, склонен к совершению преступлений, неоднократно судим, привлекался к административной ответственности, не работает", - говорится в сообщении.
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Согласно данным следствия, всех троих он убил после застолий, находясь у них в гостях. Нож, предположительно ставший орудием преступления, правоохранители нашли в сугробе. Следователи назначили ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическую - для обвиняемого. Материалами дела занимается отдел по расследованию особо важных преступлений.
Село Газ-Сале известно тем, что в конце 2019 года только 6% его жителей высказались за то, чтобы остаться в населенном пункте, который переживает экономический упадок. В частности, в поселке ветхая инфраструктура, а 80% жилья признано аварийным. В этой связи местные власти опросили население, большинство которого высказалось за переезд. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов ранее заявил, что проблема жителей Газ-Сале будет решаться в 2021 году. Предполагается, что им выплатят деньги из бюджета на покупку жилья в других населенных пунктах, а также оплатят переезд.
 
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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