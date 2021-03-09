https://ria.ru/20210309/tigr-1600470419.html
Пойманному в Приморье тигру прооперировали лапу
Пойманному в Приморье тигру прооперировали лапу
Пойманному в селе в Приморье тигру прооперировали лапу и оставили на реабилитацию, сообщает Центр "Амурский тигр". РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T14:58
2021-03-09T14:58
2021-03-09T16:34
хорошие новости
центр "амурский тигр"
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 9 мар — РИА Новости. Пойманному в селе в Приморье тигру прооперировали лапу и оставили на реабилитацию, сообщает Центр "Амурский тигр".Ранее сообщалось, что животное видели в селе Соболиный."В ходе осмотра в центре реабилитации тигров и других редких животных животному провели хирургическую операцию на поврежденной лапе, а также обработали многочисленные ссадины на лапах и теле. Состояние хищника оценивается как удовлетворительное, угрозы его жизни нет", — говорится в сообщении.По словам генерального директора центра Сергея Арамилева, хищнику меньше трех лет. У него также обнаружили повреждения из-за длительного передвижения по снегу с настом, на левой передней лапе отсутствуют две фаланги пальца."Повреждения конечности тигра сказывались на его эффективности как охотника... (Тигру. — Прим. ред.) нужен участок обитания, свободный от других самцов. Поэтому быстрый выпуск без реабилитации для этого тигра с большой долей вероятности мог обернуться трагически: либо он погиб бы от истощения, либо от когтей и клыков более матерого самца. Рисковать ценным животным мы не можем, поэтому принятое решение о реабилитации оптимально", — сказал Арамилев.Он также поблагодарил жителей села. "По большему счету, именно благодаря им тигр остался жив. Понимаем, что собак не вернуть, но мы готовы компенсировать эти потери щенками той же породы", — сообщил Арамилев. Все расходы по содержанию и реабилитации хищника берет на себя Центр "Амурский тигр".Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию более десяти тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, после восстановления их выпускают в лес.
https://ria.ru/20210306/leopard-1600133578.html
https://ria.ru/20210305/sobaka-1600068168.html
https://ria.ru/20210309/sobaka-1600466722.html
приморский край
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центр "амурский тигр", приморский край
ВЛАДИВОСТОК, 9 мар — РИА Новости.
Пойманному в селе в Приморье
тигру прооперировали лапу и оставили на реабилитацию, сообщает Центр "Амурский тигр"
.
Ранее сообщалось, что животное видели в селе Соболиный.
"В ходе осмотра в центре реабилитации тигров и других редких животных животному провели хирургическую операцию на поврежденной лапе, а также обработали многочисленные ссадины на лапах и теле. Состояние хищника оценивается как удовлетворительное, угрозы его жизни нет", — говорится в сообщении.
По словам генерального директора центра Сергея Арамилева, хищнику меньше трех лет. У него также обнаружили повреждения из-за длительного передвижения по снегу с настом, на левой передней лапе отсутствуют две фаланги пальца.
"Повреждения конечности тигра сказывались на его эффективности как охотника... (Тигру. — Прим. ред.) нужен участок обитания, свободный от других самцов. Поэтому быстрый выпуск без реабилитации для этого тигра с большой долей вероятности мог обернуться трагически: либо он погиб бы от истощения, либо от когтей и клыков более матерого самца. Рисковать ценным животным мы не можем, поэтому принятое решение о реабилитации оптимально", — сказал Арамилев.
Он также поблагодарил жителей села.
"По большему счету, именно благодаря им тигр остался жив. Понимаем, что собак не вернуть, но мы готовы компенсировать эти потери щенками той же породы", — сообщил Арамилев. Все расходы по содержанию и реабилитации хищника берет на себя Центр "Амурский тигр".
Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию более десяти тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, после восстановления их выпускают в лес.