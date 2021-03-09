Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20210309/tigr-1600470419.html
Пойманному в Приморье тигру прооперировали лапу
Пойманному в Приморье тигру прооперировали лапу
Пойманному в селе в Приморье тигру прооперировали лапу и оставили на реабилитацию, сообщает Центр "Амурский тигр". РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T14:58
2021-03-09T16:34
хорошие новости
центр "амурский тигр"
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600488875_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_a10c18b51cbec0cd50a79983b7cb6828.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 9 мар — РИА Новости. Пойманному в селе в Приморье тигру прооперировали лапу и оставили на реабилитацию, сообщает Центр "Амурский тигр".Ранее сообщалось, что животное видели в селе Соболиный."В ходе осмотра в центре реабилитации тигров и других редких животных животному провели хирургическую операцию на поврежденной лапе, а также обработали многочисленные ссадины на лапах и теле. Состояние хищника оценивается как удовлетворительное, угрозы его жизни нет", — говорится в сообщении.По словам генерального директора центра Сергея Арамилева, хищнику меньше трех лет. У него также обнаружили повреждения из-за длительного передвижения по снегу с настом, на левой передней лапе отсутствуют две фаланги пальца."Повреждения конечности тигра сказывались на его эффективности как охотника... (Тигру. — Прим. ред.) нужен участок обитания, свободный от других самцов. Поэтому быстрый выпуск без реабилитации для этого тигра с большой долей вероятности мог обернуться трагически: либо он погиб бы от истощения, либо от когтей и клыков более матерого самца. Рисковать ценным животным мы не можем, поэтому принятое решение о реабилитации оптимально", — сказал Арамилев.Он также поблагодарил жителей села. "По большему счету, именно благодаря им тигр остался жив. Понимаем, что собак не вернуть, но мы готовы компенсировать эти потери щенками той же породы", — сообщил Арамилев. Все расходы по содержанию и реабилитации хищника берет на себя Центр "Амурский тигр".Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию более десяти тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, после восстановления их выпускают в лес.
https://ria.ru/20210306/leopard-1600133578.html
https://ria.ru/20210305/sobaka-1600068168.html
https://ria.ru/20210309/sobaka-1600466722.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600488875_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a575636f633054af4fab6eaebf8a881d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центр "амурский тигр", приморский край

Пойманному в Приморье тигру прооперировали лапу

14:58 09.03.2021 (обновлено: 16:34 09.03.2021)
 
© Фото : Центр "Амурский тигр"Хирургическая операция на поврежденной лапе тигра, отловленного в Пожарском районе Приморского края
Хирургическая операция на поврежденной лапе тигра, отловленного в Пожарском районе Приморского края - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© Фото : Центр "Амурский тигр"
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 9 мар — РИА Новости. Пойманному в селе в Приморье тигру прооперировали лапу и оставили на реабилитацию, сообщает Центр "Амурский тигр".
Ранее сообщалось, что животное видели в селе Соболиный.
Леопард - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
6 марта, 02:17Туризм
В заповеднике в Приморье показали самую занятую самку леопарда
"В ходе осмотра в центре реабилитации тигров и других редких животных животному провели хирургическую операцию на поврежденной лапе, а также обработали многочисленные ссадины на лапах и теле. Состояние хищника оценивается как удовлетворительное, угрозы его жизни нет", — говорится в сообщении.
По словам генерального директора центра Сергея Арамилева, хищнику меньше трех лет. У него также обнаружили повреждения из-за длительного передвижения по снегу с настом, на левой передней лапе отсутствуют две фаланги пальца.
"Повреждения конечности тигра сказывались на его эффективности как охотника... (Тигру. — Прим. ред.) нужен участок обитания, свободный от других самцов. Поэтому быстрый выпуск без реабилитации для этого тигра с большой долей вероятности мог обернуться трагически: либо он погиб бы от истощения, либо от когтей и клыков более матерого самца. Рисковать ценным животным мы не можем, поэтому принятое решение о реабилитации оптимально", — сказал Арамилев.
Спасение енотовидной собаки из очистных сооружений в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 13:36Хорошие новости
В Ленинградской области из очистных сооружений спасли енотовидную собаку
Он также поблагодарил жителей села.
"По большему счету, именно благодаря им тигр остался жив. Понимаем, что собак не вернуть, но мы готовы компенсировать эти потери щенками той же породы", — сообщил Арамилев. Все расходы по содержанию и реабилитации хищника берет на себя Центр "Амурский тигр".
Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию более десяти тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, после восстановления их выпускают в лес.
Сидел неподвижно около трассы: в Калужской области спасли вмерзшего в лед пса - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
Вчера, 14:43Хорошие новости
Жители Калужской области спасли вмерзшую в лед собаку
 
Хорошие новостиЦентр "Амурский тигр"Приморский край
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40МиГ-31 перехватил на учениях в Арктике скоростной самолет-нарушитель
05:22SpaceX получила контракт Пентагона на $159 миллионов
05:03Украинцев возмутили слова посла Израиля о стадионе имени Шухевича
04:35Керамическая чаша с барахолки оказалась сокровищем XV века
04:23Украине предрекли деградацию главного национального достояния
04:14Израиль осудил решение присвоить стадиону в Тернополе имя Шухевича
03:51Маск объяснил, почему взорвался прототип корабля Starship
03:41Президент Гондураса заключил контракт на поставку "Спутника V"
03:37НАСА объяснила отправку астронавта на МКС на российском "Союзе"
03:33Исследование: вакцина Pfizer нейтрализует бразильский штамм COVID-19
03:11Врач рассказал, у кого чаще всего находят новые штаммы COVID-19
03:03В "Росатоме" придумали ракету-ловушку для беспилотников
02:43В России готовят мобильное приложение для оплаты услуг "лицом"
02:33Эксперты выдвинули новую версию крушения пропавшего рейса MH370
02:21Bloomberg: хакеры взломали 150 тысяч камер видеонаблюдения Verkada
02:20Для съемок российского фильма в космосе отобраны 20 финалисток
02:20Байден забыл имя своего министра и название Пентагона
02:17Эксперт объяснил, откуда берется "лишний" долг на кредитке
02:11Когда "сушка" организма во вред здоровью
01:51Латвия возобновит авиасообщение с Россией
Лента новостейМолния