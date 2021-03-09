https://ria.ru/20210309/tigr-1600470419.html

Пойманному в Приморье тигру прооперировали лапу

Пойманному в Приморье тигру прооперировали лапу

Пойманному в селе в Приморье тигру прооперировали лапу и оставили на реабилитацию, сообщает Центр "Амурский тигр". РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T14:58

2021-03-09T14:58

2021-03-09T16:34

хорошие новости

центр "амурский тигр"

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 9 мар — РИА Новости. Пойманному в селе в Приморье тигру прооперировали лапу и оставили на реабилитацию, сообщает Центр "Амурский тигр".Ранее сообщалось, что животное видели в селе Соболиный."В ходе осмотра в центре реабилитации тигров и других редких животных животному провели хирургическую операцию на поврежденной лапе, а также обработали многочисленные ссадины на лапах и теле. Состояние хищника оценивается как удовлетворительное, угрозы его жизни нет", — говорится в сообщении.По словам генерального директора центра Сергея Арамилева, хищнику меньше трех лет. У него также обнаружили повреждения из-за длительного передвижения по снегу с настом, на левой передней лапе отсутствуют две фаланги пальца."Повреждения конечности тигра сказывались на его эффективности как охотника... (Тигру. — Прим. ред.) нужен участок обитания, свободный от других самцов. Поэтому быстрый выпуск без реабилитации для этого тигра с большой долей вероятности мог обернуться трагически: либо он погиб бы от истощения, либо от когтей и клыков более матерого самца. Рисковать ценным животным мы не можем, поэтому принятое решение о реабилитации оптимально", — сказал Арамилев.Он также поблагодарил жителей села. "По большему счету, именно благодаря им тигр остался жив. Понимаем, что собак не вернуть, но мы готовы компенсировать эти потери щенками той же породы", — сообщил Арамилев. Все расходы по содержанию и реабилитации хищника берет на себя Центр "Амурский тигр".Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию более десяти тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные и птицы, после восстановления их выпускают в лес.

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https://ria.ru/20210305/sobaka-1600068168.html

https://ria.ru/20210309/sobaka-1600466722.html

приморский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр "амурский тигр", приморский край