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Губернский театр покажет премьеру "Дяди Вани" в постановке Безрукова
Губернский театр покажет премьеру "Дяди Вани" в постановке Безрукова
". В Концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 марта состоится светская премьера спектакля Московского Губернского театра "Дядя Ваня", режиссер постановки -... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T12:15
2021-03-09T12:15
2021-03-09T12:15
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МОСКВА, 9 мар - ООО "Юниверсал Холл Менеджмент". В Концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 марта состоится светская премьера спектакля Московского Губернского театра "Дядя Ваня", режиссер постановки - Сергей Безруков, соавтор сценографии и художник по костюмам - Анна Матисон.Знаменитую пьесу Чехова представит звездный актерский ансамбль: в роли Астрова – Антон Хабаров, Елена Андреевна – Карина Андоленко, Войницкий - Сергей Безруков. Эта роль стала долгожданной театральной премьерой артиста – предыдущая его актерская премьера состоялась 5 лет назад. На премьерный показ приглашены коллеги и друзья театра, олимпийские чемпионы и деятели культуры, телеведущие, режиссеры и актеры театра и кино: Дмитрий Дюжев, Марина Зудина, Игорь Миркурбанов, Дмитрий Хрусталев, Катерина Шпица, Алла Довлатова, Татьяна Устинова, Роман Костомаров и Оксана Домнина, Антон Богданов, Андрей Максимов и многие другие.Пьеса Антона Чехова "Дядя Ваня" не сходит с подмостков и киноэкранов более 120 лет, но не теряет своей актуальности, и каждый режиссер открывает в ней все новые пласты и проблемы. Сергей Безруков предлагает зрителю исследование драмы человеческой души, лишённой взаимной любви. Свой взгляд создатели спектакля обращают не на "драму провинциальной жизни" - главной темой спектакля становится поиск спасения, возможного только в любви. И в вере, дарующей эту любовь. "Здесь, как везде у Чехова – "пять пудов любви", но это пуды любви неразделенной, несчастной, запретной, которая не спасает, а губит. – рассказывает Сергей Безруков, - Нам важно поговорить об этом: о любви настоящей, которая спасает и дает силы жить, – и о более низменном ее аспекте, который приносит сиюминутное удовольствие, но оставляет за собой пустоту. Мне кажется, в наше время этот разговор очень актуален и нужен". Постановка Сергея Безрукова – об упущенных возможностях, о потерянном времени, о жизни, потраченной на пустяки и заполненной миражами. Спектакль полон символов и образов, среди которых самый яркий – огромные качели в форме лодки. Они раскачиваются, как метроном, отмеряющий уходящее время, на них происходят самые яркие события в жизни героев. Режиссер - Сергей Безруков Сценография - Сергей Безруков, Анна Матисон Костюмы - Анна Матисон Художник по свету - Тарас Михалевский Хореограф - Анна ГилуноваВ ролях: Сергей Безруков (Войницкий), Антон Хабаров (Астров), Карина Андоленко (Елена Андреевна), Диана Егорова (Соня), Григорий Фирсов (Серебряков), Ольга Смирнова (нянька), Елена Цагина (Войницкая Мария Васильевна), Михаил Шилов (Телегин)Сбор гостей: 18.00Начало спектакля: 19.00Заказ билетов:+7 (495) 933 33 99Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
МОСКВА, 9 мар - ООО "Юниверсал Холл Менеджмент". В Концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 марта состоится светская премьера спектакля Московского Губернского театра "Дядя Ваня", режиссер постановки - Сергей Безруков, соавтор сценографии и художник по костюмам - Анна Матисон.
Знаменитую пьесу Чехова представит звездный актерский ансамбль: в роли Астрова – Антон Хабаров, Елена Андреевна – Карина Андоленко, Войницкий - Сергей Безруков. Эта роль стала долгожданной театральной премьерой артиста – предыдущая его актерская премьера состоялась 5 лет назад.
На премьерный показ приглашены коллеги и друзья театра, олимпийские чемпионы и деятели культуры, телеведущие, режиссеры и актеры театра и кино: Дмитрий Дюжев, Марина Зудина, Игорь Миркурбанов, Дмитрий Хрусталев, Катерина Шпица, Алла Довлатова, Татьяна Устинова, Роман Костомаров и Оксана Домнина, Антон Богданов, Андрей Максимов и многие другие.
Пьеса Антона Чехова "Дядя Ваня" не сходит с подмостков и киноэкранов более 120 лет, но не теряет своей актуальности, и каждый режиссер открывает в ней все новые пласты и проблемы. Сергей Безруков предлагает зрителю исследование драмы человеческой души, лишённой взаимной любви. Свой взгляд создатели спектакля обращают не на "драму провинциальной жизни" - главной темой спектакля становится поиск спасения, возможного только в любви. И в вере, дарующей эту любовь.
"Здесь, как везде у Чехова – "пять пудов любви", но это пуды любви неразделенной, несчастной, запретной, которая не спасает, а губит. – рассказывает Сергей Безруков, - Нам важно поговорить об этом: о любви настоящей, которая спасает и дает силы жить, – и о более низменном ее аспекте, который приносит сиюминутное удовольствие, но оставляет за собой пустоту. Мне кажется, в наше время этот разговор очень актуален и нужен".
Постановка Сергея Безрукова – об упущенных возможностях, о потерянном времени, о жизни, потраченной на пустяки и заполненной миражами. Спектакль полон символов и образов, среди которых самый яркий – огромные качели в форме лодки. Они раскачиваются, как метроном, отмеряющий уходящее время, на них происходят самые яркие события в жизни героев.
Режиссер - Сергей Безруков
Сценография - Сергей Безруков, Анна Матисон
Костюмы - Анна Матисон
Художник по свету - Тарас Михалевский
Хореограф - Анна Гилунова
Сергей Безруков (Войницкий), Антон Хабаров (Астров), Карина Андоленко (Елена Андреевна), Диана Егорова (Соня), Григорий Фирсов (Серебряков), Ольга Смирнова (нянька), Елена Цагина (Войницкая Мария Васильевна), Михаил Шилов (Телегин)
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.