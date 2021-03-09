https://ria.ru/20210309/teatr-1600435422.html

Губернский театр покажет премьеру "Дяди Вани" в постановке Безрукова

Губернский театр покажет премьеру "Дяди Вани" в постановке Безрукова

". В Концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 марта состоится светская премьера спектакля Московского Губернского театра "Дядя Ваня", режиссер постановки -... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T12:15

2021-03-09T12:15

2021-03-09T12:15

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МОСКВА, 9 мар - ООО "Юниверсал Холл Менеджмент". В Концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 марта состоится светская премьера спектакля Московского Губернского театра "Дядя Ваня", режиссер постановки - Сергей Безруков, соавтор сценографии и художник по костюмам - Анна Матисон.Знаменитую пьесу Чехова представит звездный актерский ансамбль: в роли Астрова – Антон Хабаров, Елена Андреевна – Карина Андоленко, Войницкий - Сергей Безруков. Эта роль стала долгожданной театральной премьерой артиста – предыдущая его актерская премьера состоялась 5 лет назад. На премьерный показ приглашены коллеги и друзья театра, олимпийские чемпионы и деятели культуры, телеведущие, режиссеры и актеры театра и кино: Дмитрий Дюжев, Марина Зудина, Игорь Миркурбанов, Дмитрий Хрусталев, Катерина Шпица, Алла Довлатова, Татьяна Устинова, Роман Костомаров и Оксана Домнина, Антон Богданов, Андрей Максимов и многие другие.Пьеса Антона Чехова "Дядя Ваня" не сходит с подмостков и киноэкранов более 120 лет, но не теряет своей актуальности, и каждый режиссер открывает в ней все новые пласты и проблемы. Сергей Безруков предлагает зрителю исследование драмы человеческой души, лишённой взаимной любви. Свой взгляд создатели спектакля обращают не на "драму провинциальной жизни" - главной темой спектакля становится поиск спасения, возможного только в любви. И в вере, дарующей эту любовь. "Здесь, как везде у Чехова – "пять пудов любви", но это пуды любви неразделенной, несчастной, запретной, которая не спасает, а губит. – рассказывает Сергей Безруков, - Нам важно поговорить об этом: о любви настоящей, которая спасает и дает силы жить, – и о более низменном ее аспекте, который приносит сиюминутное удовольствие, но оставляет за собой пустоту. Мне кажется, в наше время этот разговор очень актуален и нужен". Постановка Сергея Безрукова – об упущенных возможностях, о потерянном времени, о жизни, потраченной на пустяки и заполненной миражами. Спектакль полон символов и образов, среди которых самый яркий – огромные качели в форме лодки. Они раскачиваются, как метроном, отмеряющий уходящее время, на них происходят самые яркие события в жизни героев. Режиссер - Сергей Безруков Сценография - Сергей Безруков, Анна Матисон Костюмы - Анна Матисон Художник по свету - Тарас Михалевский Хореограф - Анна ГилуноваВ ролях: Сергей Безруков (Войницкий), Антон Хабаров (Астров), Карина Андоленко (Елена Андреевна), Диана Егорова (Соня), Григорий Фирсов (Серебряков), Ольга Смирнова (нянька), Елена Цагина (Войницкая Мария Васильевна), Михаил Шилов (Телегин)Сбор гостей: 18.00Начало спектакля: 19.00Заказ билетов:+7 (495) 933 33 99Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы