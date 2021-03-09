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Губернский театр покажет премьеру "Дяди Вани" в постановке Безрукова
Губернский театр покажет премьеру "Дяди Вани" в постановке Безрукова
". В Концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 марта состоится светская премьера спектакля Московского Губернского театра "Дядя Ваня", режиссер постановки -... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T12:15
2021-03-09T12:15
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МОСКВА, 9 мар - ООО "Юниверсал Холл Менеджмент". В Концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 марта состоится светская премьера спектакля Московского Губернского театра "Дядя Ваня", режиссер постановки - Сергей Безруков, соавтор сценографии и художник по костюмам - Анна Матисон.Знаменитую пьесу Чехова представит звездный актерский ансамбль: в роли Астрова – Антон Хабаров, Елена Андреевна – Карина Андоленко, Войницкий - Сергей Безруков. Эта роль стала долгожданной театральной премьерой артиста – предыдущая его актерская премьера состоялась 5 лет назад. На премьерный показ приглашены коллеги и друзья театра, олимпийские чемпионы и деятели культуры, телеведущие, режиссеры и актеры театра и кино: Дмитрий Дюжев, Марина Зудина, Игорь Миркурбанов, Дмитрий Хрусталев, Катерина Шпица, Алла Довлатова, Татьяна Устинова, Роман Костомаров и Оксана Домнина, Антон Богданов, Андрей Максимов и многие другие.Пьеса Антона Чехова "Дядя Ваня" не сходит с подмостков и киноэкранов более 120 лет, но не теряет своей актуальности, и каждый режиссер открывает в ней все новые пласты и проблемы. Сергей Безруков предлагает зрителю исследование драмы человеческой души, лишённой взаимной любви. Свой взгляд создатели спектакля обращают не на "драму провинциальной жизни" - главной темой спектакля становится поиск спасения, возможного только в любви. И в вере, дарующей эту любовь. "Здесь, как везде у Чехова – "пять пудов любви", но это пуды любви неразделенной, несчастной, запретной, которая не спасает, а губит. – рассказывает Сергей Безруков, - Нам важно поговорить об этом: о любви настоящей, которая спасает и дает силы жить, – и о более низменном ее аспекте, который приносит сиюминутное удовольствие, но оставляет за собой пустоту. Мне кажется, в наше время этот разговор очень актуален и нужен". Постановка Сергея Безрукова – об упущенных возможностях, о потерянном времени, о жизни, потраченной на пустяки и заполненной миражами. Спектакль полон символов и образов, среди которых самый яркий – огромные качели в форме лодки. Они раскачиваются, как метроном, отмеряющий уходящее время, на них происходят самые яркие события в жизни героев. Режиссер - Сергей Безруков Сценография - Сергей Безруков, Анна Матисон Костюмы - Анна Матисон Художник по свету - Тарас Михалевский Хореограф - Анна ГилуноваВ ролях: Сергей Безруков (Войницкий), Антон Хабаров (Астров), Карина Андоленко (Елена Андреевна), Диана Егорова (Соня), Григорий Фирсов (Серебряков), Ольга Смирнова (нянька), Елена Цагина (Войницкая Мария Васильевна), Михаил Шилов (Телегин)Сбор гостей: 18.00Начало спектакля: 19.00Заказ билетов:+7 (495) 933 33 99Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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96
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Губернский театр покажет премьеру "Дяди Вани" в постановке Безрукова

12:15 09.03.2021
 
© Фото : предоставлено организатором — ООО «Юниверсал Холл Менеджмент»Актеры спектакля Московского Губернского театра "Дядя Ваня"
Актеры спектакля Московского Губернского театра Дядя Ваня - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© Фото : предоставлено организатором — ООО «Юниверсал Холл Менеджмент»
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - ООО "Юниверсал Холл Менеджмент". В Концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 марта состоится светская премьера спектакля Московского Губернского театра "Дядя Ваня", режиссер постановки - Сергей Безруков, соавтор сценографии и художник по костюмам - Анна Матисон.
Знаменитую пьесу Чехова представит звездный актерский ансамбль: в роли Астрова – Антон Хабаров, Елена Андреевна – Карина Андоленко, Войницкий - Сергей Безруков. Эта роль стала долгожданной театральной премьерой артиста – предыдущая его актерская премьера состоялась 5 лет назад.
На премьерный показ приглашены коллеги и друзья театра, олимпийские чемпионы и деятели культуры, телеведущие, режиссеры и актеры театра и кино: Дмитрий Дюжев, Марина Зудина, Игорь Миркурбанов, Дмитрий Хрусталев, Катерина Шпица, Алла Довлатова, Татьяна Устинова, Роман Костомаров и Оксана Домнина, Антон Богданов, Андрей Максимов и многие другие.
Пьеса Антона Чехова "Дядя Ваня" не сходит с подмостков и киноэкранов более 120 лет, но не теряет своей актуальности, и каждый режиссер открывает в ней все новые пласты и проблемы. Сергей Безруков предлагает зрителю исследование драмы человеческой души, лишённой взаимной любви. Свой взгляд создатели спектакля обращают не на "драму провинциальной жизни" - главной темой спектакля становится поиск спасения, возможного только в любви. И в вере, дарующей эту любовь.
"Здесь, как везде у Чехова – "пять пудов любви", но это пуды любви неразделенной, несчастной, запретной, которая не спасает, а губит. – рассказывает Сергей Безруков, - Нам важно поговорить об этом: о любви настоящей, которая спасает и дает силы жить, – и о более низменном ее аспекте, который приносит сиюминутное удовольствие, но оставляет за собой пустоту. Мне кажется, в наше время этот разговор очень актуален и нужен".
Постановка Сергея Безрукова – об упущенных возможностях, о потерянном времени, о жизни, потраченной на пустяки и заполненной миражами. Спектакль полон символов и образов, среди которых самый яркий – огромные качели в форме лодки. Они раскачиваются, как метроном, отмеряющий уходящее время, на них происходят самые яркие события в жизни героев.
Режиссер - Сергей Безруков
Сценография - Сергей Безруков, Анна Матисон
Костюмы - Анна Матисон
Художник по свету - Тарас Михалевский
Хореограф - Анна Гилунова
В ролях:
Сергей Безруков (Войницкий), Антон Хабаров (Астров), Карина Андоленко (Елена Андреевна), Диана Егорова (Соня), Григорий Фирсов (Серебряков), Ольга Смирнова (нянька), Елена Цагина (Войницкая Мария Васильевна), Михаил Шилов (Телегин)
Сбор гостей: 18.00
Начало спектакля: 19.00
Заказ билетов:
+7 (495) 933 33 99
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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