https://ria.ru/20210309/sputniki-1600459848.html

Эксперт рассказал о разработке в США ракет, способных сбивать спутники

Эксперт рассказал о разработке в США ракет, способных сбивать спутники

Американская ракета Standard Missile 3 после модернизации может оказаться способна сбивать навигационные спутники, заявил РИА Новости руководитель Института... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T14:07

2021-03-09T14:07

2021-03-09T14:07

наука

иван моисеев

институт космической политики

земля

gps

глонасс (система навигации)

космос - риа наука

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Американская ракета Standard Missile 3 после модернизации может оказаться способна сбивать навигационные спутники, заявил РИА Новости руководитель Института космической политики Иван Моисеев."У них есть Standard Missile 3, которой они сбили низкоорбитальный спутник и которая может работать на высотах до 500 км. Они ракету развивают и в следующей версии дотянутся до навигационных спутников. Это 20 тысяч километров. Ее еще нет, они только объявили, что ее делают", - сказал он.Моисеев оговорился, что способность ракеты подняться на эту высоту еще не означает ее возможность сбить спутник, поскольку необходимо точное наведение на цель.Standard Missile 3 предназначена для уничтожения баллистических целей в рамках противоракетной обороны. Однако также ракету можно использовать против спутников. В 2008 году американской корабельной противоракетой SM-3 на высоте 247 километров был уничтожен военный спутник USA-193.При полете на высоту до 20 тысяч километров в зоне поражения окажутся российские спутники ГЛОНАСС.Всего в мире существует четыре глобальных навигационных спутниковых системы: американская GPS (22 тысячи километров над поверхностью Земли), российская ГЛОНАСС (19 тысяч), китайская BeiDou (21 500) и европейская Galileo (23 тысячи).

https://radiosputnik.ria.ru/20210309/kosmos-1600441568.html

https://ria.ru/20200805/1575397198.html

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван моисеев, институт космической политики, земля, gps, глонасс (система навигации), космос - риа наука