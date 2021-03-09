Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210309/sputniki-1600459848.html
Эксперт рассказал о разработке в США ракет, способных сбивать спутники
Эксперт рассказал о разработке в США ракет, способных сбивать спутники
Американская ракета Standard Missile 3 после модернизации может оказаться способна сбивать навигационные спутники, заявил РИА Новости руководитель Института... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T14:07
2021-03-09T14:07
наука
иван моисеев
институт космической политики
земля
gps
глонасс (система навигации)
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156352/83/1563528338_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_03d90bd51135d780cf148855c7e81205.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Американская ракета Standard Missile 3 после модернизации может оказаться способна сбивать навигационные спутники, заявил РИА Новости руководитель Института космической политики Иван Моисеев."У них есть Standard Missile 3, которой они сбили низкоорбитальный спутник и которая может работать на высотах до 500 км. Они ракету развивают и в следующей версии дотянутся до навигационных спутников. Это 20 тысяч километров. Ее еще нет, они только объявили, что ее делают", - сказал он.Моисеев оговорился, что способность ракеты подняться на эту высоту еще не означает ее возможность сбить спутник, поскольку необходимо точное наведение на цель.Standard Missile 3 предназначена для уничтожения баллистических целей в рамках противоракетной обороны. Однако также ракету можно использовать против спутников. В 2008 году американской корабельной противоракетой SM-3 на высоте 247 километров был уничтожен военный спутник USA-193.При полете на высоту до 20 тысяч километров в зоне поражения окажутся российские спутники ГЛОНАСС.Всего в мире существует четыре глобальных навигационных спутниковых системы: американская GPS (22 тысячи километров над поверхностью Земли), российская ГЛОНАСС (19 тысяч), китайская BeiDou (21 500) и европейская Galileo (23 тысячи).
https://radiosputnik.ria.ru/20210309/kosmos-1600441568.html
https://ria.ru/20200805/1575397198.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156352/83/1563528338_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_c4d81de215e1eab7fbeda205b42b3b89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иван моисеев, институт космической политики, земля, gps, глонасс (система навигации), космос - риа наука

Эксперт рассказал о разработке в США ракет, способных сбивать спутники

14:07 09.03.2021
 
© АО "Российские космические системы"Спутник "Метеор-М"
Спутник Метеор-М - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© АО "Российские космические системы"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Американская ракета Standard Missile 3 после модернизации может оказаться способна сбивать навигационные спутники, заявил РИА Новости руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
"У них есть Standard Missile 3, которой они сбили низкоорбитальный спутник и которая может работать на высотах до 500 км. Они ракету развивают и в следующей версии дотянутся до навигационных спутников. Это 20 тысяч километров. Ее еще нет, они только объявили, что ее делают", - сказал он.
Спутники на Земной орбите - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
Вчера, 12:37Сказано в эфире
Эксперт объяснил обеспокоенность США космическими возможностями России
Моисеев оговорился, что способность ракеты подняться на эту высоту еще не означает ее возможность сбить спутник, поскольку необходимо точное наведение на цель.
Standard Missile 3 предназначена для уничтожения баллистических целей в рамках противоракетной обороны. Однако также ракету можно использовать против спутников. В 2008 году американской корабельной противоракетой SM-3 на высоте 247 километров был уничтожен военный спутник USA-193.
При полете на высоту до 20 тысяч километров в зоне поражения окажутся российские спутники ГЛОНАСС.
Всего в мире существует четыре глобальных навигационных спутниковых системы: американская GPS (22 тысячи километров над поверхностью Земли), российская ГЛОНАСС (19 тысяч), китайская BeiDou (21 500) и европейская Galileo (23 тысячи).
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 05.08.2020
5 августа 2020, 13:04
Эксперт рассказал о перспективах вывода оружия в космос
 
НаукаИван МоисеевИнститут космической политикиЗемляGPSГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА Наука
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22SpaceX получила контракт Пентагона на $159 миллионов
05:03Украинцев возмутили слова посла Израиля о стадионе имени Шухевича
04:35Керамическая чаша с барахолки оказалась сокровищем XV века
04:23Украине предрекли деградацию главного национального достояния
04:14Израиль осудил решение присвоить стадиону в Тернополе имя Шухевича
03:51Маск объяснил, почему взорвался прототип корабля Starship
03:41Президент Гондураса заключил контракт на поставку "Спутника V"
03:37НАСА объяснила отправку астронавта на МКС на российском "Союзе"
03:33Исследование: вакцина Pfizer нейтрализует бразильский штамм COVID-19
03:11Врач рассказал, у кого чаще всего находят новые штаммы COVID-19
03:03В "Росатоме" придумали ракету-ловушку для беспилотников
02:43В России готовят мобильное приложение для оплаты услуг "лицом"
02:33Эксперты выдвинули новую версию крушения пропавшего рейса MH370
02:21Bloomberg: хакеры взломали 150 тысяч камер видеонаблюдения Verkada
02:20Для съемок российского фильма в космосе отобраны 20 финалисток
02:20Байден забыл имя своего министра и название Пентагона
02:17Эксперт объяснил, откуда берется "лишний" долг на кредитке
02:11Когда "сушка" организма во вред здоровью
01:51Латвия возобновит авиасообщение с Россией
01:49Астронавт НАСА Марк Ванде Хай полетит в апреле на МКС на "Союзе"
Лента новостейМолния