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Жители Калужской области спасли вмерзшую в лед собаку
Жители Калужской области спасли вмерзшую в лед собаку
Жители Калужской области лопатами извлекли вмерзшего в лед пса, дальше ему потребуется операция и длительное лечение. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T14:43
2021-03-09T17:40
хорошие новости
калужская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мар — РИА Новости. Жители Калужской области лопатами извлекли вмерзшего в лед пса, дальше ему потребуется операция и длительное лечение.Жительница Калуги, куратор бездомных животных Алиса Полянская рассказала в социальной сети "ВКонтакте", что 8 марта они вместе с мужем заметили собаку у дороги в снегу.Супруги отвезли пса к врачам. Те выяснили, что животному примерно пять лет, у него сломан позвоночник. Медики не смогли оперативно дать прогноз, выживет он или нет.К разрешению ситуации подключилась директор центра реабилитации диких животных "Феникс" в Калуге Вероника Матюшина."Пес у меня дома на передержке. &lt;…&gt; Выживет, я сейчас общаюсь с врачами", — сказала Матюшина РИА Новости.При этом в социальных сетях она отметила, что собаке будут нужны операция и долгое лечение, возможно, в другом городе. На это собирают деньги.
https://ria.ru/20210303/peterburg-1599727654.html
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Сидел неподвижно около трассы: в Калужской области спасли вмерзшего в лед пса
Жители Калужской области лопатами извлекли вмерзшего в лед пса, дальше ему потребуется операция и длительное лечение. Жительница Калуги, куратор бездомных животных Алиса Полянская рассказала в социальной сети "ВКонтакте", что 8 марта они вместе с мужем заметили собаку у дороги в снегу. Супруги отвезли пса к врачам. Те выяснили, что животному примерно пять лет, у него сломан позвоночник. Медики не смогли оперативно дать прогноз, выживет он или нет.
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калужская область, происшествия

Жители Калужской области спасли вмерзшую в лед собаку

14:43 09.03.2021 (обновлено: 17:40 09.03.2021)
 
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мар — РИА Новости. Жители Калужской области лопатами извлекли вмерзшего в лед пса, дальше ему потребуется операция и длительное лечение.
Жительница Калуги, куратор бездомных животных Алиса Полянская рассказала в социальной сети "ВКонтакте", что 8 марта они вместе с мужем заметили собаку у дороги в снегу.
"Оказалось, что собачка в ледяном плену, у нее лапы и хвост вмерзли в лед. Сама собака тряслась. Попытались вырубить лопатой аккуратно лапы и хвост, получилось. Но собака не встала сама, задние лапы не слушались. Оставить ее там просто было нереально", — написала активистка.
Супруги отвезли пса к врачам. Те выяснили, что животному примерно пять лет, у него сломан позвоночник. Медики не смогли оперативно дать прогноз, выживет он или нет.
К разрешению ситуации подключилась директор центра реабилитации диких животных "Феникс" в Калуге Вероника Матюшина.
"Пес у меня дома на передержке. <…> Выживет, я сейчас общаюсь с врачами", — сказала Матюшина РИА Новости.
При этом в социальных сетях она отметила, что собаке будут нужны операция и долгое лечение, возможно, в другом городе. На это собирают деньги.
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