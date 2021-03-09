https://ria.ru/20210309/sobaka-1600466722.html

Жители Калужской области спасли вмерзшую в лед собаку

Жители Калужской области спасли вмерзшую в лед собаку

Жители Калужской области лопатами извлекли вмерзшего в лед пса, дальше ему потребуется операция и длительное лечение. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T14:43

2021-03-09T14:43

2021-03-09T17:40

хорошие новости

калужская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мар — РИА Новости. Жители Калужской области лопатами извлекли вмерзшего в лед пса, дальше ему потребуется операция и длительное лечение.Жительница Калуги, куратор бездомных животных Алиса Полянская рассказала в социальной сети "ВКонтакте", что 8 марта они вместе с мужем заметили собаку у дороги в снегу.Супруги отвезли пса к врачам. Те выяснили, что животному примерно пять лет, у него сломан позвоночник. Медики не смогли оперативно дать прогноз, выживет он или нет.К разрешению ситуации подключилась директор центра реабилитации диких животных "Феникс" в Калуге Вероника Матюшина."Пес у меня дома на передержке. <…> Выживет, я сейчас общаюсь с врачами", — сказала Матюшина РИА Новости.При этом в социальных сетях она отметила, что собаке будут нужны операция и долгое лечение, возможно, в другом городе. На это собирают деньги.

https://ria.ru/20210303/peterburg-1599727654.html

калужская область

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2021

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Сидел неподвижно около трассы: в Калужской области спасли вмерзшего в лед пса Жители Калужской области лопатами извлекли вмерзшего в лед пса, дальше ему потребуется операция и длительное лечение. Жительница Калуги, куратор бездомных животных Алиса Полянская рассказала в социальной сети "ВКонтакте", что 8 марта они вместе с мужем заметили собаку у дороги в снегу. Супруги отвезли пса к врачам. Те выяснили, что животному примерно пять лет, у него сломан позвоночник. Медики не смогли оперативно дать прогноз, выживет он или нет. 2021-03-09T14:43 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калужская область, происшествия