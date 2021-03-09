https://ria.ru/20210309/sobaka-1600466722.html
Жители Калужской области спасли вмерзшую в лед собаку
Жители Калужской области спасли вмерзшую в лед собаку
Жители Калужской области лопатами извлекли вмерзшего в лед пса, дальше ему потребуется операция и длительное лечение. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T14:43
2021-03-09T14:43
2021-03-09T17:40
хорошие новости
калужская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600502249_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_aa314ec1f3561f0ff46ee1e87260a239.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мар — РИА Новости. Жители Калужской области лопатами извлекли вмерзшего в лед пса, дальше ему потребуется операция и длительное лечение.Жительница Калуги, куратор бездомных животных Алиса Полянская рассказала в социальной сети "ВКонтакте", что 8 марта они вместе с мужем заметили собаку у дороги в снегу.Супруги отвезли пса к врачам. Те выяснили, что животному примерно пять лет, у него сломан позвоночник. Медики не смогли оперативно дать прогноз, выживет он или нет.К разрешению ситуации подключилась директор центра реабилитации диких животных "Феникс" в Калуге Вероника Матюшина."Пес у меня дома на передержке. <…> Выживет, я сейчас общаюсь с врачами", — сказала Матюшина РИА Новости.При этом в социальных сетях она отметила, что собаке будут нужны операция и долгое лечение, возможно, в другом городе. На это собирают деньги.
https://ria.ru/20210303/peterburg-1599727654.html
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600502249_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_7b2b8e00e731501f8bce48d58add35c8.jpg
Сидел неподвижно около трассы: в Калужской области спасли вмерзшего в лед пса
Жители Калужской области лопатами извлекли вмерзшего в лед пса, дальше ему потребуется операция и длительное лечение. Жительница Калуги, куратор бездомных животных Алиса Полянская рассказала в социальной сети "ВКонтакте", что 8 марта они вместе с мужем заметили собаку у дороги в снегу. Супруги отвезли пса к врачам. Те выяснили, что животному примерно пять лет, у него сломан позвоночник. Медики не смогли оперативно дать прогноз, выживет он или нет.
2021-03-09T14:43
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мар — РИА Новости.
Жители Калужской области
лопатами извлекли вмерзшего в лед пса, дальше ему потребуется операция и длительное лечение.
Жительница Калуги, куратор бездомных животных Алиса Полянская рассказала в социальной сети "ВКонтакте
", что 8 марта они вместе с мужем заметили собаку у дороги в снегу.
"Оказалось, что собачка в ледяном плену, у нее лапы и хвост вмерзли в лед. Сама собака тряслась. Попытались вырубить лопатой аккуратно лапы и хвост, получилось. Но собака не встала сама, задние лапы не слушались. Оставить ее там просто было нереально", — написала активистка.
Супруги отвезли пса к врачам. Те выяснили, что животному примерно пять лет, у него сломан позвоночник. Медики не смогли оперативно дать прогноз, выживет он или нет.
К разрешению ситуации подключилась директор центра реабилитации диких животных "Феникс" в Калуге Вероника Матюшина.
"Пес у меня дома на передержке. <…> Выживет, я сейчас общаюсь с врачами", — сказала Матюшина РИА Новости.
При этом в социальных сетях она отметила, что собаке будут нужны операция и долгое лечение, возможно, в другом городе. На это собирают деньги.