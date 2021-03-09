Онлайн-конференция к 10-летию конфликта в Сирии
12 марта в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Сирия: кризис длиной в десять лет".
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Участники:
- политолог, экс-посол Российской Федерации в Ливане Александр ЗАСЫПКИН;
- главный научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Алексей МАЛАШЕНКО;
- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Игорь МАТВЕЕВ;
- директор Исследовательского центра "Ближний Восток - Кавказ" Международного института новейших государств Станислав ТАРАСОВ.
Десять лет назад в Сирии начались массовые антиправительственные протесты, переросшие в открытое вооруженное противостояние. За время войны в стране погибли около 400 тысяч человек, сотни тысяч остались калеками, более половины населения оказалось в положении беженцев или внутренне перемещенных лиц. Разрушена инфраструктура, в стране тяжелейшее экономическое положение. Сегодня открытой войны в Сирии нет, но ситуация далека и от мира.
Почему всеобъемлющее урегулирование сирийского кризиса до сих пор остается недостижимым? Есть ли опасность возрождения ИГИЛ* и возобновления вооруженного конфликта в стране? Сумеет ли Сирия сохранить территориальную целостность? Как решить курдский вопрос? На какие ресурсы может рассчитывать Дамаск для выхода из экономического кризиса и восстановления страны? Нашла ли поддержку позиция Москвы по Сирии в ходе текущего визита главы МИД России Сергея Лаврова в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар? Какое место займет Сирия в ближневосточной политике новой американской администрации?
*"Исламское государство" - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- политолог, экс-посол Российской Федерации в Ливане Александр ЗАСЫПКИН;
- главный научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Алексей МАЛАШЕНКО;
- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Игорь МАТВЕЕВ;
- директор Исследовательского центра "Ближний Восток - Кавказ" Международного института новейших государств Станислав ТАРАСОВ.
Десять лет назад в Сирии начались массовые антиправительственные протесты, переросшие в открытое вооруженное противостояние. За время войны в стране погибли около 400 тысяч человек, сотни тысяч остались калеками, более половины населения оказалось в положении беженцев или внутренне перемещенных лиц. Разрушена инфраструктура, в стране тяжелейшее экономическое положение. Сегодня открытой войны в Сирии нет, но ситуация далека и от мира.
Почему всеобъемлющее урегулирование сирийского кризиса до сих пор остается недостижимым? Есть ли опасность возрождения ИГИЛ* и возобновления вооруженного конфликта в стране? Сумеет ли Сирия сохранить территориальную целостность? Как решить курдский вопрос? На какие ресурсы может рассчитывать Дамаск для выхода из экономического кризиса и восстановления страны? Нашла ли поддержку позиция Москвы по Сирии в ходе текущего визита главы МИД России Сергея Лаврова в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар? Какое место займет Сирия в ближневосточной политике новой американской администрации?
*"Исламское государство" - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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