https://ria.ru/20210309/siriya-1600469387.html

Онлайн-конференция к 10-летию конфликта в Сирии

Онлайн-конференция к 10-летию конфликта в Сирии

12 марта в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Сирия: кризис длиной в десять лет".

2021-03-09T14:53

2021-03-09T14:53

2021-03-09T14:53

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1600469387.jpg?1615290783

Задать вопросУчастники:- политолог, экс-посол Российской Федерации в Ливане Александр ЗАСЫПКИН; - главный научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Алексей МАЛАШЕНКО;- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Игорь МАТВЕЕВ;- директор Исследовательского центра "Ближний Восток - Кавказ" Международного института новейших государств Станислав ТАРАСОВ.Десять лет назад в Сирии начались массовые антиправительственные протесты, переросшие в открытое вооруженное противостояние. За время войны в стране погибли около 400 тысяч человек, сотни тысяч остались калеками, более половины населения оказалось в положении беженцев или внутренне перемещенных лиц. Разрушена инфраструктура, в стране тяжелейшее экономическое положение. Сегодня открытой войны в Сирии нет, но ситуация далека и от мира.Почему всеобъемлющее урегулирование сирийского кризиса до сих пор остается недостижимым? Есть ли опасность возрождения ИГИЛ* и возобновления вооруженного конфликта в стране? Сумеет ли Сирия сохранить территориальную целостность? Как решить курдский вопрос? На какие ресурсы может рассчитывать Дамаск для выхода из экономического кризиса и восстановления страны? Нашла ли поддержку позиция Москвы по Сирии в ходе текущего визита главы МИД России Сергея Лаврова в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар? Какое место займет Сирия в ближневосточной политике новой американской администрации?*"Исламское государство" - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы