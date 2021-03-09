https://ria.ru/20210309/shlittsi-istoriya-samogo-izvestnogo-durachka-khkh-veka-1600529065.html

Шлитци: история самого известного дурачка ХХ века

Шлитци: история самого известного дурачка ХХ века

Шлитци Сертис – самый популярный артист американского цирка фриков. Он родился в 1901 году. Из-за микроцефалии у него была аномально маленькая голова, рост 122 сантиметра и интеллект ребенка. Шлитци произносил лишь несколько фраз, но понимал других, мог ловко подражать и выполнять простые команды.

2021-03-09T20:23

2021-03-09T20:23

2021-03-09T20:23

сша

видео

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Его выступления в уличных цирках имели большой успех. Но славу он получил после фильма 1932 года “Уродцы”. Шлитци дожил до 70 лет и умер от пневмонии. Его похоронили в безымянной могиле, но в 2009 году поклонники установили памятник с именем.

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Шлитци: история самого известного дурачка ХХ века Шлитци Сертис – самый популярный артист американского цирка фриков. Он родился в 1901 году. Из-за микроцефалии у него была аномально маленькая голова, рост 122 сантиметра и интеллект ребенка. Шлитци произносил лишь несколько фраз, но понимал других, мог ловко подражать и выполнять простые команды. Его выступления в уличных цирках имели большой успех. Но славу он получил после фильма 1932 года “Уродцы”. Шлитци дожил до 70 лет и умер от пневмонии. Его похоронили в безымянной могиле, но в 2009 году поклонники установили памятник с именем. 2021-03-09T20:23 true PT3M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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