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Шлитци: история самого известного дурачка ХХ века
Шлитци: история самого известного дурачка ХХ века
Шлитци Сертис – самый популярный артист американского цирка фриков. Он родился в 1901 году. Из-за микроцефалии у него была аномально маленькая голова, рост 122 сантиметра и интеллект ребенка. Шлитци произносил лишь несколько фраз, но понимал других, мог ловко подражать и выполнять простые команды.
2021-03-09T20:23
2021-03-09T20:23
сша
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Его выступления в уличных цирках имели большой успех. Но славу он получил после фильма 1932 года “Уродцы”. Шлитци дожил до 70 лет и умер от пневмонии. Его похоронили в безымянной могиле, но в 2009 году поклонники установили памятник с именем.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Шлитци: история самого известного дурачка ХХ века
Шлитци Сертис – самый популярный артист американского цирка фриков. Он родился в 1901 году. Из-за микроцефалии у него была аномально маленькая голова, рост 122 сантиметра и интеллект ребенка. Шлитци произносил лишь несколько фраз, но понимал других, мог ловко подражать и выполнять простые команды. Его выступления в уличных цирках имели большой успех. Но славу он получил после фильма 1932 года “Уродцы”. Шлитци дожил до 70 лет и умер от пневмонии. Его похоронили в безымянной могиле, но в 2009 году поклонники установили памятник с именем.
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353
60
видео, сша, видео
Шлитци: история самого известного дурачка ХХ века
Шлитци Сертис – самый популярный артист американского цирка фриков. Он родился в 1901 году. Из-за микроцефалии у него была аномально маленькая голова, рост 122 сантиметра и интеллект ребенка. Шлитци произносил лишь несколько фраз, но понимал других, мог ловко подражать и выполнять простые команды.
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Шлитци: история самого известного дурачка ХХ века

20:23 09.03.2021
 
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Шлитци Сертис – самый популярный артист американского цирка фриков. Он родился в 1901 году. Из-за микроцефалии у него была аномально маленькая голова, рост 122 сантиметра и интеллект ребенка. Шлитци произносил лишь несколько фраз, но понимал других, мог ловко подражать и выполнять простые команды.
Его выступления в уличных цирках имели большой успех. Но славу он получил после фильма 1932 года “Уродцы”. Шлитци дожил до 70 лет и умер от пневмонии. Его похоронили в безымянной могиле, но в 2009 году поклонники установили памятник с именем.
 
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