https://ria.ru/20210309/shlittsi-istoriya-samogo-izvestnogo-durachka-khkh-veka-1600529065.html
Шлитци: история самого известного дурачка ХХ века
Шлитци: история самого известного дурачка ХХ века
Шлитци Сертис – самый популярный артист американского цирка фриков. Он родился в 1901 году. Из-за микроцефалии у него была аномально маленькая голова, рост 122 сантиметра и интеллект ребенка. Шлитци произносил лишь несколько фраз, но понимал других, мог ловко подражать и выполнять простые команды.
2021-03-09T20:23
2021-03-09T20:23
2021-03-09T20:23
сша
видео
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Его выступления в уличных цирках имели большой успех. Но славу он получил после фильма 1932 года “Уродцы”. Шлитци дожил до 70 лет и умер от пневмонии. Его похоронили в безымянной могиле, но в 2009 году поклонники установили памятник с именем.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600528638_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_a92c22688dde471e5b62ba649ff16ac7.jpg
Шлитци: история самого известного дурачка ХХ века
Шлитци Сертис – самый популярный артист американского цирка фриков. Он родился в 1901 году. Из-за микроцефалии у него была аномально маленькая голова, рост 122 сантиметра и интеллект ребенка. Шлитци произносил лишь несколько фраз, но понимал других, мог ловко подражать и выполнять простые команды. Его выступления в уличных цирках имели большой успех. Но славу он получил после фильма 1932 года “Уродцы”. Шлитци дожил до 70 лет и умер от пневмонии. Его похоронили в безымянной могиле, но в 2009 году поклонники установили памятник с именем.
2021-03-09T20:23
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PT3M06S
РИА Новости
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видео, сша, видео
Шлитци: история самого известного дурачка ХХ века
Шлитци Сертис – самый популярный артист американского цирка фриков. Он родился в 1901 году. Из-за микроцефалии у него была аномально маленькая голова, рост 122 сантиметра и интеллект ребенка. Шлитци произносил лишь несколько фраз, но понимал других, мог ловко подражать и выполнять простые команды.
2021-03-09T20:23
true
PT3M06S
Шлитци: история самого известного дурачка ХХ века
Шлитци Сертис – самый популярный артист американского цирка фриков. Он родился в 1901 году. Из-за микроцефалии у него была аномально маленькая голова, рост 122 сантиметра и интеллект ребенка. Шлитци произносил лишь несколько фраз, но понимал других, мог ловко подражать и выполнять простые команды.
Его выступления в уличных цирках имели большой успех. Но славу он получил после фильма 1932 года “Уродцы”. Шлитци дожил до 70 лет и умер от пневмонии. Его похоронили в безымянной могиле, но в 2009 году поклонники установили памятник с именем.