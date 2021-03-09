Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210309/shkola-1600400739.html
Учебный год в России начнется 1 сентября
Учебный год в России начнется 1 сентября
Учебный год в российских школах традиционно начнется 1 сентября, независимо от того, когда будут проводиться выборы в Государственную Думу РФ, заявил министр... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T08:11
2021-03-09T08:11
сергей кравцов
госдума рф
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577158373_0:0:3435:1933_1920x0_80_0_0_3728c5b222e41681856e176d531448bf.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Учебный год в российских школах традиционно начнется 1 сентября, независимо от того, когда будут проводиться выборы в Государственную Думу РФ, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Нет, начало учебного года - 1 сентября, если на субботу или воскресенье не приходится... Никакого переноса не планируется", - рассказал Кравцов журналистам, отвечая на вопрос о том, нет ли у министерства планов по переносу начала учебного года из-за предстоящих выборов.Выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдут в сентябре 2021 года в единый день голосования по смешанной избирательной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам по единому федеральному округу (пропорциональная система), а еще 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система). Первое сентября в 2021 году приходится на среду.
https://ria.ru/20210306/shkoly-1600166846.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577158373_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_af793b12cf02020041cbc2dfe4b699b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей кравцов, госдума рф, образование - общество

Учебный год в России начнется 1 сентября

08:11 09.03.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУченики в защитных масках на уроке в общеобразовательной школе
Ученики в защитных масках на уроке в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Учебный год в российских школах традиционно начнется 1 сентября, независимо от того, когда будут проводиться выборы в Государственную Думу РФ, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Нет, начало учебного года - 1 сентября, если на субботу или воскресенье не приходится... Никакого переноса не планируется", - рассказал Кравцов журналистам, отвечая на вопрос о том, нет ли у министерства планов по переносу начала учебного года из-за предстоящих выборов.
Выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдут в сентябре 2021 года в единый день голосования по смешанной избирательной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам по единому федеральному округу (пропорциональная система), а еще 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система). Первое сентября в 2021 году приходится на среду.
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
6 марта, 01:04
В школах ограничат доступ к негативному контенту
 
Сергей КравцовГосдума РФОбразование - Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22SpaceX получила контракт Пентагона на $159 миллионов
05:03Украинцев возмутили слова посла Израиля о стадионе имени Шухевича
04:35Керамическая чаша с барахолки оказалась сокровищем XV века
04:23Украине предрекли деградацию главного национального достояния
04:14Израиль осудил решение присвоить стадиону в Тернополе имя Шухевича
03:51Маск объяснил, почему взорвался прототип корабля Starship
03:41Президент Гондураса заключил контракт на поставку "Спутника V"
03:37НАСА объяснила отправку астронавта на МКС на российском "Союзе"
03:33Исследование: вакцина Pfizer нейтрализует бразильский штамм COVID-19
03:11Врач рассказал, у кого чаще всего находят новые штаммы COVID-19
03:03В "Росатоме" придумали ракету-ловушку для беспилотников
02:43В России готовят мобильное приложение для оплаты услуг "лицом"
02:33Эксперты выдвинули новую версию крушения пропавшего рейса MH370
02:21Bloomberg: хакеры взломали 150 тысяч камер видеонаблюдения Verkada
02:20Для съемок российского фильма в космосе отобраны 20 финалисток
02:20Байден забыл имя своего министра и название Пентагона
02:17Эксперт объяснил, откуда берется "лишний" долг на кредитке
02:11Когда "сушка" организма во вред здоровью
01:51Латвия возобновит авиасообщение с Россией
01:49Астронавт НАСА Марк Ванде Хай полетит в апреле на МКС на "Союзе"
Лента новостейМолния