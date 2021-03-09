https://ria.ru/20210309/shkola-1600400739.html
Учебный год в России начнется 1 сентября
Учебный год в России начнется 1 сентября
Учебный год в российских школах традиционно начнется 1 сентября, независимо от того, когда будут проводиться выборы в Государственную Думу РФ, заявил министр... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T08:11
2021-03-09T08:11
2021-03-09T08:11
сергей кравцов
госдума рф
образование - общество
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Учебный год в российских школах традиционно начнется 1 сентября, независимо от того, когда будут проводиться выборы в Государственную Думу РФ, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Нет, начало учебного года - 1 сентября, если на субботу или воскресенье не приходится... Никакого переноса не планируется", - рассказал Кравцов журналистам, отвечая на вопрос о том, нет ли у министерства планов по переносу начала учебного года из-за предстоящих выборов.Выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдут в сентябре 2021 года в единый день голосования по смешанной избирательной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам по единому федеральному округу (пропорциональная система), а еще 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система). Первое сентября в 2021 году приходится на среду.
https://ria.ru/20210306/shkoly-1600166846.html
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сергей кравцов, госдума рф, образование - общество