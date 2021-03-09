https://ria.ru/20210309/shkola-1600400739.html

Учебный год в России начнется 1 сентября

Учебный год в России начнется 1 сентября

Учебный год в российских школах традиционно начнется 1 сентября, независимо от того, когда будут проводиться выборы в Государственную Думу РФ, заявил министр... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T08:11

2021-03-09T08:11

2021-03-09T08:11

сергей кравцов

госдума рф

образование - общество

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Учебный год в российских школах традиционно начнется 1 сентября, независимо от того, когда будут проводиться выборы в Государственную Думу РФ, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Нет, начало учебного года - 1 сентября, если на субботу или воскресенье не приходится... Никакого переноса не планируется", - рассказал Кравцов журналистам, отвечая на вопрос о том, нет ли у министерства планов по переносу начала учебного года из-за предстоящих выборов.Выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдут в сентябре 2021 года в единый день голосования по смешанной избирательной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам по единому федеральному округу (пропорциональная система), а еще 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система). Первое сентября в 2021 году приходится на среду.

https://ria.ru/20210306/shkoly-1600166846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кравцов, госдума рф, образование - общество