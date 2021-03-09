https://ria.ru/20210309/samolet-1600515043.html

Видео с призывом "выпрыгнуть из самолета" над Крымом оказалось фейком

Видео с призывом "выпрыгнуть из самолета" над Крымом оказалось фейком

Опубликованный в соцсетях ролик, на котором пилот украинской авиакомпании предложил пассажирам из России выпрыгнуть из самолета во время полета над Крымом,... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T18:47

2021-03-09T18:47

2021-03-09T19:06

в мире

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Опубликованный в соцсетях ролик, на котором пилот украинской авиакомпании предложил пассажирам из России выпрыгнуть из самолета во время полета над Крымом, оказался фейком.На оригинальной видеозаписи пилот предложил пассажирам посмотреть на вершины Карпатских гор. Как пишет РЕН ТВ, видео, на котором пилот предложил россиянам "выпрыгнуть из самолета", изначально распространилось в TikTok. Администрация соцсети заблокировала ролик, но он разошелся по другим соцсетям.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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