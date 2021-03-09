https://ria.ru/20210309/samolet-1600515043.html
Видео с призывом "выпрыгнуть из самолета" над Крымом оказалось фейком
Видео с призывом "выпрыгнуть из самолета" над Крымом оказалось фейком
Опубликованный в соцсетях ролик, на котором пилот украинской авиакомпании предложил пассажирам из России выпрыгнуть из самолета во время полета над Крымом,... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T18:47
2021-03-09T18:47
2021-03-09T19:06
в мире
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Опубликованный в соцсетях ролик, на котором пилот украинской авиакомпании предложил пассажирам из России выпрыгнуть из самолета во время полета над Крымом, оказался фейком.На оригинальной видеозаписи пилот предложил пассажирам посмотреть на вершины Карпатских гор. Как пишет РЕН ТВ, видео, на котором пилот предложил россиянам "выпрыгнуть из самолета", изначально распространилось в TikTok. Администрация соцсети заблокировала ролик, но он разошелся по другим соцсетям.
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