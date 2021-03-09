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Туризм
https://ria.ru/20210309/puteshestviya-1600458286.html
Названы популярные у россиян зарубежные направления для турпоездок весной
Названы популярные у россиян зарубежные направления для турпоездок весной
Названы самые популярные у россиян зарубежные маршруты для путешествий весной, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T19:12
2021-03-09T19:12
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новости - туризм
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Названы самые популярные у россиян зарубежные маршруты для путешествий весной, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований и выяснили, что первое место в списке занимает Турция: туда оплачена треть (35 процентов) всех авиабилетов.Каждый десятый проездной документ за границу куплен в Армению, авиасообщение с которой было возобновлено в феврале.Замыкает тройку лидеров Киргизия — ее доля в количестве проданных за рубеж билетов составила девять процентов. ОАЭ выбрали восемь процентов путешественников, а Азербайджан и Мальдивы — по четыре процента. В десятку самых востребованных вошли также Египет, Казахстан, Молдавия и Грузия. Средняя стоимость авиабилета в одну сторону за границу составила 13 тысяч рублей.
https://ria.ru/20200909/moldaviya-1576876920.html
https://ria.ru/20210306/armeniya-1599630283.html
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туризм, туристы, авиабилеты, самолеты, пассажиры, новости - туризм, турция, оаэ, мальдивы, киргизия, египет, азербайджан, армения

Названы популярные у россиян зарубежные направления для турпоездок весной

19:12 09.03.2021
 
© Depositphotos / ViolinВоздушные шары в Каппадокии, Турция
Воздушные шары в Каппадокии, Турция - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© Depositphotos / Violin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Названы самые популярные у россиян зарубежные маршруты для путешествий весной, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований и выяснили, что первое место в списке занимает Турция: туда оплачена треть (35 процентов) всех авиабилетов.
Каждый десятый проездной документ за границу куплен в Армению, авиасообщение с которой было возобновлено в феврале.
Замыкает тройку лидеров Киргизия — ее доля в количестве проданных за рубеж билетов составила девять процентов.
ОАЭ выбрали восемь процентов путешественников, а Азербайджан и Мальдивы — по четыре процента.
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В десятку самых востребованных вошли также Египет, Казахстан, Молдавия и Грузия.
Средняя стоимость авиабилета в одну сторону за границу составила 13 тысяч рублей.
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ТуризмТуризмтуристыавиабилетысамолетыпассажирыНовости - ТуризмТурцияОАЭМальдивыКиргизияЕгипетАзербайджанАрмения
 
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