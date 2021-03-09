https://ria.ru/20210309/puteshestviya-1600458286.html

Названы популярные у россиян зарубежные направления для турпоездок весной

Названы популярные у россиян зарубежные направления для турпоездок весной

Названы самые популярные у россиян зарубежные маршруты для путешествий весной, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T19:12

2021-03-09T19:12

2021-03-09T19:12

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Названы самые популярные у россиян зарубежные маршруты для путешествий весной, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований и выяснили, что первое место в списке занимает Турция: туда оплачена треть (35 процентов) всех авиабилетов.Каждый десятый проездной документ за границу куплен в Армению, авиасообщение с которой было возобновлено в феврале.Замыкает тройку лидеров Киргизия — ее доля в количестве проданных за рубеж билетов составила девять процентов. ОАЭ выбрали восемь процентов путешественников, а Азербайджан и Мальдивы — по четыре процента. В десятку самых востребованных вошли также Египет, Казахстан, Молдавия и Грузия. Средняя стоимость авиабилета в одну сторону за границу составила 13 тысяч рублей.

https://ria.ru/20200909/moldaviya-1576876920.html

https://ria.ru/20210306/armeniya-1599630283.html

турция

оаэ

мальдивы

киргизия

египет

азербайджан

армения

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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