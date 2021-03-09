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МИД прокомментировал решение турецкого суда по делу об убийстве Карлова
МИД прокомментировал решение турецкого суда по делу об убийстве Карлова
Москва внимательно следила за ходом судебного процесса в Анкаре по делу об убийстве Героя России, посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, удовлетворена тем, что,... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T18:28
2021-03-09T18:40
россия
убийство российского посла в анкаре
андрей карлов
москва
турция
анкара
в мире
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Москва внимательно следила за ходом судебного процесса в Анкаре по делу об убийстве Героя России, посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, удовлетворена тем, что, наконец, вынесено решение, рассчитывает, что Анкара передаст исчерпывающие сведения о заказчиках убийства, заявили в МИД РФ.Ранее суд в Анкаре огласил приговоры по делу об убийстве Андрея Карлова. Из 19 обвиняемых пятеро получили пожизненные сроки, девять обвиняемых приговорены к тюремному заключению от трех лет и 9 месяцев до 15 лет, пятеро оправданы. Дела девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, выделены в отдельное производство по требованию прокуратуры."Внимательно следили за ходом судебного процесса в Анкаре по делу об убийстве Героя России, чрезвычайного и полномочного посла Андрея Карлова в результате террористического акта 19 декабря 2016 г. Вызывает удовлетворение, что правоохранительная и судебная системы Турции, наконец, вынесли решение в отношении этого трагического инцидента, оставившего тяжелый след в истории современных российско-турецких отношений", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованного на его официальном сайте.В МИД РФ отметили, что "отдают должное тому, что турецкое правосудие подвергло решительному осуждению этот террористический акт, жертвой которого стал выдающийся российский дипломат". "Констатируем, что развитие двусторонних связей в последние годы дает основания полагать, что они прошли это тяжелое, в полном смысле слова беспрецедентное испытание", - указали в министерстве.Москва "рассчитывает на продолжение тесного взаимодействия российских и турецких следственных органов и оперативное получение от Анкары исчерпывающих сведений о результатах и выводах судебного разбирательства, непосредственных заказчиках и организаторах этого террористического акта", добавили в МИД РФ.На Смоленской площади также добавили, что РФ по-прежнему исходит из того, что значительную долю ответственности за это преступление несут определенные круги, которые накануне покушения на Андрея Карлова искусственно нагнетали негативную атмосферу в СМИ и социальных сетях вокруг действий России в Сирии.Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе Гюлену, который обвинения отвергает. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.Суд по делу об убийстве российского посла начался 8 января 2019 года.
https://ria.ru/20210309/karlov-1600503462.html
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россия, убийство российского посла в анкаре, андрей карлов, москва, турция, анкара, в мире

МИД прокомментировал решение турецкого суда по делу об убийстве Карлова

18:28 09.03.2021 (обновлено: 18:40 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОткрытие мемориальной доски Андрею Карлову в Москве
Открытие мемориальной доски Андрею Карлову в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Москва внимательно следила за ходом судебного процесса в Анкаре по делу об убийстве Героя России, посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, удовлетворена тем, что, наконец, вынесено решение, рассчитывает, что Анкара передаст исчерпывающие сведения о заказчиках убийства, заявили в МИД РФ.
Ранее суд в Анкаре огласил приговоры по делу об убийстве Андрея Карлова. Из 19 обвиняемых пятеро получили пожизненные сроки, девять обвиняемых приговорены к тюремному заключению от трех лет и 9 месяцев до 15 лет, пятеро оправданы. Дела девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, выделены в отдельное производство по требованию прокуратуры.
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Защита по делу об убийстве Карлова в Анкаре обжалует приговоры
"Внимательно следили за ходом судебного процесса в Анкаре по делу об убийстве Героя России, чрезвычайного и полномочного посла Андрея Карлова в результате террористического акта 19 декабря 2016 г. Вызывает удовлетворение, что правоохранительная и судебная системы Турции, наконец, вынесли решение в отношении этого трагического инцидента, оставившего тяжелый след в истории современных российско-турецких отношений", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованного на его официальном сайте.
В МИД РФ отметили, что "отдают должное тому, что турецкое правосудие подвергло решительному осуждению этот террористический акт, жертвой которого стал выдающийся российский дипломат". "Констатируем, что развитие двусторонних связей в последние годы дает основания полагать, что они прошли это тяжелое, в полном смысле слова беспрецедентное испытание", - указали в министерстве.
Москва "рассчитывает на продолжение тесного взаимодействия российских и турецких следственных органов и оперативное получение от Анкары исчерпывающих сведений о результатах и выводах судебного разбирательства, непосредственных заказчиках и организаторах этого террористического акта", добавили в МИД РФ.
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Дело об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова
На Смоленской площади также добавили, что РФ по-прежнему исходит из того, что значительную долю ответственности за это преступление несут определенные круги, которые накануне покушения на Андрея Карлова искусственно нагнетали негативную атмосферу в СМИ и социальных сетях вокруг действий России в Сирии.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе Гюлену, который обвинения отвергает. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.
Суд по делу об убийстве российского посла начался 8 января 2019 года.
 
РоссияУбийство российского посла в АнкареАндрей КарловМоскваТурцияАнкараВ мире
 
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