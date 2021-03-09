МИД прокомментировал решение турецкого суда по делу об убийстве Карлова
18:28 09.03.2021 (обновлено: 18:40 09.03.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОткрытие мемориальной доски Андрею Карлову в Москве
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Москва внимательно следила за ходом судебного процесса в Анкаре по делу об убийстве Героя России, посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, удовлетворена тем, что, наконец, вынесено решение, рассчитывает, что Анкара передаст исчерпывающие сведения о заказчиках убийства, заявили в МИД РФ.
Ранее суд в Анкаре огласил приговоры по делу об убийстве Андрея Карлова. Из 19 обвиняемых пятеро получили пожизненные сроки, девять обвиняемых приговорены к тюремному заключению от трех лет и 9 месяцев до 15 лет, пятеро оправданы. Дела девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, выделены в отдельное производство по требованию прокуратуры.
"Внимательно следили за ходом судебного процесса в Анкаре по делу об убийстве Героя России, чрезвычайного и полномочного посла Андрея Карлова в результате террористического акта 19 декабря 2016 г. Вызывает удовлетворение, что правоохранительная и судебная системы Турции, наконец, вынесли решение в отношении этого трагического инцидента, оставившего тяжелый след в истории современных российско-турецких отношений", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованного на его официальном сайте.
В МИД РФ отметили, что "отдают должное тому, что турецкое правосудие подвергло решительному осуждению этот террористический акт, жертвой которого стал выдающийся российский дипломат". "Констатируем, что развитие двусторонних связей в последние годы дает основания полагать, что они прошли это тяжелое, в полном смысле слова беспрецедентное испытание", - указали в министерстве.
Москва "рассчитывает на продолжение тесного взаимодействия российских и турецких следственных органов и оперативное получение от Анкары исчерпывающих сведений о результатах и выводах судебного разбирательства, непосредственных заказчиках и организаторах этого террористического акта", добавили в МИД РФ.
На Смоленской площади также добавили, что РФ по-прежнему исходит из того, что значительную долю ответственности за это преступление несут определенные круги, которые накануне покушения на Андрея Карлова искусственно нагнетали негативную атмосферу в СМИ и социальных сетях вокруг действий России в Сирии.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе Гюлену, который обвинения отвергает. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.
Суд по делу об убийстве российского посла начался 8 января 2019 года.