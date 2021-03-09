https://ria.ru/20210309/pozhary-1600117944.html

"Вытащила детей и кошку". Почему самое страшное начинается после пожара

"Вытащила детей и кошку". Почему самое страшное начинается после пожара

Посреди ночи Кристина открыла глаза и увидела дым. Схватила детей, вытащила их на мороз в трусах и майках. Тамару и ее мужа разбудил сосед, перелезший через... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T08:00

2021-03-09T08:00

2021-03-09T14:20

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

жилье

краснодарский край

курганская область

рязанская область

гуманитарная помощь

общество

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Мария Семенова. Посреди ночи Кристина открыла глаза и увидела дым. Схватила детей, вытащила их на мороз в трусах и майках. Тамару и ее мужа разбудил сосед, перелезший через забор: если бы не он, пенсионеры, наверное, уже никогда бы не проснулись. Вера отмечала Новый год в гостях, когда соседка позвонила и закричала в трубку: "Горишь!" Истории людей, потерявших в огне все, — в материале РИА Новости. Трава загореласьПрошлым летом пенсионерка Надежда Васильевна Егурнова из Петухово Курганской области лишилась единственного жилья. На улице Мичурина стоял деревянный двухквартирный дом: на одной половине — Надежда Васильевна с сыном, на другой — ее дочь с мужем и двумя детьми. Днем тринадцатого июля пенсионерка, выйдя во двор, почувствовала запах жженой резины — горела трава, а на ней — автомобильная покрышка. "Летом целый месяц стояла аномальная жара. Воды не было нигде, колодец пересох. Видимо, соседка бросила окурок, трава и занялась. У нас-то никто не курит", — объясняет Ергунова. Семья бросилась тушить пожар. Надежда успела только раз зайти в дом, схватила сумку с документами — после этого все потонуло в огне. Ее дочери Наталье повезло больше: удалось спасти вещи, мебель. Прибежали соседи, помогли вытолкать с участка машину. По словам семьи, пожарные приехали через сорок минут. По официальной информации — через шесть. "Пишут, якобы они примчались быстро, а на самом деле больше получаса простояли на закрытом переезде. Я звонила три раза на 112: "Почему нет пожарных?" Прибыли два расчета, один без воды — набирали здесь, где-то на болоте. Начали тушить, когда дом уже сгорел", — вздыхает Ергунова. Установленная причина возгорания — пожароопасный режим работы электросети. Но Надежда не согласна. "У нас на огороде на заборе висел провод, однако никуда не был подключен, им года четыре не пользовались. А они, скорее всего, увидели его и решили, что дело в электричестве". От администрации Петухово семья получила материальную помощь — 30 тысяч, также гуманитарную — четыре килограмма круп, сахара и чая. Предлагали вариант размещения из маневренного фонда — комнату в общежитии. Раньше там селились работники завода, но предприятие давно закрыли, а сама общага, по словам Ергуновой, "превратилась в бомжатник". В результате большая семья перебралась в маленький дом ("комната да кухня") младшей дочери Надежды. "У нее трое детей, она с ними уехала в Курган и там снимает квартиру, потому что здесь работы нет. С мужем разошлась — он не помогает. Дом, где мы сейчас живем, дочь хочет продать и купить что-то в Кургане", — описывает ситуацию пенсионерка. Поначалу ютились в одной комнате вшестером, потом старшая дочь Натальи, внучка Надежды, сняла для себя квартиру. "Куда я только ни обращались, у меня целая стопка ответов. Каждое утро как на работу ходила в администрацию. Из Кургана написали: "Не видим оснований, чтобы оказать помощь". Как прочитала, даже давление подскочило, сердце заколотилось! Зимних вещей до сих пор нет, не могу позволить купить себе хоть что-то. Хожу в весенней куртке, которую мне отдали. Дом холодный, старый, протопить сложно: уже две машины дров ушло, каждая двенадцать тысяч, а впереди еще март и апрель", — переживает Ергунова. Семья пытается построить жилье своими силами, благо на местной лесопилке им согласились продать материалы в рассрочку. Пока поставили "коробку" — стены и крышу. "Что получаю, то и отдаю. Нужны полы, потолки, проводка, окна, двери. А я не потяну, у меня пенсия десять тысяч. Мне помогать некому. Работы тут нет. Завод закрыли, как и все предприятия, одни магазины остались". После боя курантовВера Гмыря из поселка Новый, что в Приморском крае, осталась без крыши над головой в новогоднюю ночь. Муж был на работе, а сама она праздновала у сына — он живет недалеко, через улицу. Было минут двадцать первого, только пробили куранты, когда раздался звонок соседки: "Быстрее беги, у тебя сарай горит". На участке — несколько хозпостроек. В одном сарае, в стороне от дома, — куры и козы. Вера почему-то подумала, что горит именно он. Второй, где хранились инструменты, стоял совсем рядом — в проходе между ним и домом был припаркован автомобиль. В результате в их с мужем единственном доме полностью сгорела крыша — черепица из ондулина оказалась чрезвычайно горючей, огонь затронул и стены — но частично их можно сохранить. Документы и некоторые вещи спасли. "Сначала приютила сестра, но когда она заболела коронавирусом, мы перебрались к сыну. Сейчас построили времянку в огороде: поклеили обои, повесили обогреватель, перетащили уцелевшие вещи, мебель". Местная администрация предложила погорельцам жилье в другом поселке, в полутора часах езды. Отказались — в Новом у них работа. Выручил местный завод: выделил брус. Теперь каждые выходные супруги вместе с сыновьями разбирают пожарище. В дом без крыши падает снег, на полу — ледяная корка, замерзла вода во время тушения.Виноват во всем новогодний фейерверк. Так говорят очевидцы, это подтверждают и эксперты МЧС (копия заключения имеется в распоряжении редакции). Но чей именно снаряд угодил в крышу, неизвестно, а значит, возмещать ущерб некому. "Открыла глаза и увидела дым"В последний день февраля многодетная мать Кристина Корбова из села Октябрьского под Рязанью проснулась посреди ночи и увидела, что горит кухня в доме, где она жила с матерью и детьми. В будке на участке — собака, ее успели отвязать. Вынесли из огня одну кошку — вторая, по всей видимости, погибла. От дома остались обгоревшие стены, которые вот-вот рухнут. Восстановить нельзя. Старшему сыну Кристины шесть лет, младшему — полтора, дочери — три. Также в семье — 14-летняя девочка, дочь родственников Корбовой. Дети разместились у тети Кристины, а взрослые пытаются обустроиться — знакомые временно пустили их в двухкомнатную квартиру. Въезжали в голые стены. Вещи для семьи собирала вся деревня. Кристина говорит, что пожар начался из-за газового котла. Официального заключения еще нет. "Никогда не видела, чтобы мужчина плакал"О причинах пожара, лишившего семью всего имущества, пенсионерка Тамара Арсеньева из Краснодарского края не знает. Она и ее супруг чудом уцелели. "Соседу надо было уезжать рано утром, он увидел, что у нас горит веранда, стал шуметь, стучать по забору, потом перелез и разбудил нас. Я в халате и тапочках выскочила на улицу. Муж закричал: "Убегай". Газ у нас был в баллонах: боялся, что взорвется", — вспоминает Тамара.С 1990-го супруги жили в НСТ "Юбилейное" под Краснодаром. Здесь давно были проблемы с трансформатором. "Свет то включался, то отключался. Трансформатор сгорел перед Новым годом, потому что в НСТ появились большие дома с саунами, теплыми полами. У некоторых 28 киловатт подведено, при мощности нашего трансформатора на один участок должно быть в разы меньше. У нас на веранде была розетка для полива — наверное, в ней и замкнуло. Сгорела полностью веранда, занялась крыша", — объясняет Тамара.Жилье можно восстановить. "Но на что? Мы пенсионеры, я инвалид второй группы. У мужа пособие чуть больше десяти тысяч. Родни никакой, только старшая сестра супруга в Москве. Говорит: "Получу пенсию — помогу". Мы все не очень богатые", — вздыхает женщина. К счастью, им есть где жить — в наследство досталась квартира в Краснодаре. Вот только перевезти туда нечего: уцелевшие вещи так пропахли дымом, что пользоваться ими невозможно. "Мы в шоке. Никогда не видела, чтобы мужчина плакал, а муж вчера не сдержал слез, — чувствуется, что Тамара и сама вот-вот разрыдается. — У него было два станка, мотоблок хороший, инструменты. Сарай, где все лежало, полностью сгорел, ничего не осталось, один пепел". Сотни тысяч пожаровПо информации МЧС России, в прошлом году зарегистрировали почти 440 тысяч пожаров, большинство — в жилых домах. В огне люди теряют все, при этом большинство собственников не задумываются о страховании недвижимости — как и те погорельцы, с которыми пообщалось РИА Новости. Такие могут рассчитывать на временное жилье, но при условии, что нет другой собственности. Признанных малоимущими поставят на учет, однако очереди ждут годами. "Если пожар произошел не по вине собственника, а из-за энергоснабжающей организации, газовой службы, соседей, то вред должен возмещать виновник", — уточнил в беседе с РИА Новости адвокат Андрей Саунин. Проблема в том, что порой очень сложно найти того, кто причинил вред. Как в случае с Верой Гмыря — в новогоднюю ночь на улицах поселка запускали фейерверки десятки людей, установить, чья ракета попала в ее дом, невозможно. Выплаты зависят от региона, обычно речь идет о нескольких десятках тысяч рублей. Этого хватит на вещи первой необходимости, но не на восстановление дома.

https://ria.ru/20201031/pozhar-1582372910.html

краснодарский край

курганская область

рязанская область

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье, краснодарский край, курганская область, рязанская область, гуманитарная помощь, общество