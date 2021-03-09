https://ria.ru/20210309/pozhar-1600472232.html

В Ярославской области при пожаре погибли женщина и ребенок

В Ярославской области при пожаре погибли женщина и ребенок

Уголовное дело возбуждено после гибели матери с семилетним сыном при пожаре в Ярославской области, четырехлетнюю дочь женщина успела вытолкнуть из горящего... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T15:05

2021-03-09T15:05

2021-03-09T15:07

даниловский район

ярославская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после гибели матери с семилетним сыном при пожаре в Ярославской области, четырехлетнюю дочь женщина успела вытолкнуть из горящего дома, сообщило СУСК РФ по региону."Сегодня ночью произошло возгорание частного дома, расположенного в деревне Попково Даниловского района. В доме в момент возгорания находилась 30-летняя мать с двумя детьми. В результате пожара женщина и ее семилетний сын погибли. Четырехлетняя девочка выжила, ребенка госпитализировали. По предварительной информации, мать успела вытолкнуть дочь из горящего дома", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Причины возникновения возгорания устанавливаются.Свою проверку начала областная прокуратура. "В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности и профилактике правонарушений. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - информирует надзорное ведомство.

https://ria.ru/20210309/pozhar-1600413637.html

даниловский район

ярославская область

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даниловский район, ярославская область, происшествия