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СК завел дело после пожара под Омском, где погибли мать и двое детей
СК завел дело после пожара под Омском, где погибли мать и двое детей
Следователи завели дело после пожара в Омской области, в котором погибли многодетная мать и двое ее детей, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T09:11
2021-03-09T09:11
2021-03-09T09:59
следственный комитет россии (ск рф)
омская область
происшествия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Следователи завели дело после пожара в Омской области, в котором погибли многодетная мать и двое ее детей, сообщается на сайте СК РФ.Пожар в частном доме в селе Большие Уки Большеуковского района Омской области, где жила семья с тремя детьми, произошел 7 марта около 23.00 по местному времени (20.00 мск), Первым пожар и задымление в доме заметил 23-летний супруг, который смог вынести из дома своего пятимесячного сына, но вернуться в горевший дом он не смог из-за сильного задымления и огня, преградившего путь. В огне погибли 25-летняя жена и двое детей – пятилетняя девочка и трехлетний мальчик."Возбуждено уголовное дело по факту пожара ... в отношении 23-летнего главы семьи, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) ... В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.По данным СК, мужчина, чтобы отремонтировать бензопилу, занес с улицы в дом пластиковую емкость с бензином и, чтобы отогреть, поставил ее к печи. Через некоторое время он услышал шум и почувствовал запах гари и бензина, выйдя из комнаты, где спали супруга и дети, молодой человек увидел, что горит печь.Отмечается, что следователи осмотрели место происшествия, изъяли бензопилу, канистру. Назначена судмедэкспертиза и пожарно-техническая экспертиза для установления точных причин возгорания.
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следственный комитет россии (ск рф), омская область, происшествия
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости.
Следователи завели дело после пожара в Омской области
, в котором погибли многодетная мать и двое ее детей, сообщается на сайте СК
РФ.
Пожар в частном доме в селе Большие Уки Большеуковского района Омской области, где жила семья с тремя детьми, произошел 7 марта около 23.00 по местному времени (20.00 мск), Первым пожар и задымление в доме заметил 23-летний супруг, который смог вынести из дома своего пятимесячного сына, но вернуться в горевший дом он не смог из-за сильного задымления и огня, преградившего путь. В огне погибли 25-летняя жена и двое детей – пятилетняя девочка и трехлетний мальчик.
"Возбуждено уголовное дело по факту пожара ... в отношении 23-летнего главы семьи, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) ... В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении.
По данным СК, мужчина, чтобы отремонтировать бензопилу, занес с улицы в дом пластиковую емкость с бензином и, чтобы отогреть, поставил ее к печи. Через некоторое время он услышал шум и почувствовал запах гари и бензина, выйдя из комнаты, где спали супруга и дети, молодой человек увидел, что горит печь.
Отмечается, что следователи осмотрели место происшествия, изъяли бензопилу, канистру. Назначена судмедэкспертиза и пожарно-техническая экспертиза для установления точных причин возгорания.