https://ria.ru/20210309/pozhar-1600395794.html

В Хабаровском крае пять человек погибли в пожарах за выходные

В Хабаровском крае пять человек погибли в пожарах за выходные

Пожары унесли жизни пяти человек, в том числе двух детей, в Хабаровском крае за три выходных дня, сообщает во вторник краевой главк МЧС. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T05:16

2021-03-09T05:16

2021-03-09T05:16

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 9 мар — РИА Новости. Пожары унесли жизни пяти человек, в том числе двух детей, в Хабаровском крае за три выходных дня, сообщает во вторник краевой главк МЧС.Ранее сообщалось, что днем в субботу в одноэтажном жилом деревянном доме на улице БАМа в поселке Березовый Солнечного района произошел пожар, который тушили несколько часов. Дом полностью сгорел, площадь пожара составила 270 квадратных метров. Погибли двое детей 2019 и 2018 годов рождения. По данным прокуратуры региона, во время пожара хозяйки квартиры дома не было. Она оставила своих троих малолетних детей без присмотра. Одного ребенка 2016 года рождения удалось спасти очевидцу, который сам получил ожоги и травмы.Еще один пожар с трагичными последствиями произошел в деревянном двухэтажном бараке ранним утром 8 марта в Хабаровске на улице Трехгорной, 83. Горела квартира на первом этаже. Общая площадь пожара составила порядка 70 "квадратов". В ходе тушения были обнаружены две женщины без признаков жизни.Третий пожар, унесший жизнь женщины 1974 года рождения, произошел в городе Амурске. Загорелся диван в квартире на третьем этаже многоквартирного жилого дома по проспекту Комсомольскому, 24. Площадь пожара составила 2,5 "квадрата".По фактам всех пожаров проводятся проверки специалистами Госпожнадзора. Сотрудники регионального СУСК расследуют возбужденные уголовные дела.

https://ria.ru/20210308/pozhar-1600328409.html

хабаровский край

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2021

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край, происшествия