https://ria.ru/20210309/pogoda-1600400121.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник
Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник
Облачная погода без существенных осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей во вторник, температура воздуха в столице - до минус 11 градусов,... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T08:06
2021-03-09T08:06
2021-03-09T08:06
михаил леус
погода
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков и высокое атмосферное давление ожидают москвичей во вторник, температура воздуха в столице - до минус 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус ."Ожидается переменная облачность, без существенных осадков, днем в Москве минус 9 - минус 11, в Подмосковье минус 8 - минус 13",- сказал Леус.Синоптик добавил, что ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление растёт и к вечеру составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20210309/pogoda-1600395441.html
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михаил леус, погода, москва, московская область (подмосковье)