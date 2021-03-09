СК возбудил дело после отравления детей в Махачкале
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МАХАЧКАЛА, 9 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей в Махачкале, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Дагестану.
Ранее минздрав республики сообщил, что в больницы Махачкалы с признаками отравления обратились 24 человека, среди них 22 ребёнка. В СК уточнили, что в Республиканский кожно-венерологический диспансер поступило 49 человек, из них 27 детей с симптомами острой кишечной инфекции.
"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по сообщению, распространенному в средствах массовой информации о пищевом отравлении детей в городе Махачкале, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", – говорится в сообщении.
В СУСК добавили, что настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также очага инфекции.
По поручению руководителя следственного управления СК России по Дагестану Анатолия Щурова уголовное дело для организации расследования передано в третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.
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