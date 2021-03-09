https://ria.ru/20210309/otravlenie-1600433042.html

СК возбудил дело после отравления детей в Махачкале

СК возбудил дело после отравления детей в Махачкале

Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей в Махачкале, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Дагестану. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T11:52

2021-03-09T11:52

2021-03-09T11:52

россия

следственный комитет россии (ск рф)

махачкала

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 9 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей в Махачкале, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Дагестану.Ранее минздрав республики сообщил, что в больницы Махачкалы с признаками отравления обратились 24 человека, среди них 22 ребёнка. В СК уточнили, что в Республиканский кожно-венерологический диспансер поступило 49 человек, из них 27 детей с симптомами острой кишечной инфекции."Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по сообщению, распространенному в средствах массовой информации о пищевом отравлении детей в городе Махачкале, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", – говорится в сообщении.В СУСК добавили, что настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, а также очага инфекции.По поручению руководителя следственного управления СК России по Дагестану Анатолия Щурова уголовное дело для организации расследования передано в третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.

https://ria.ru/20210303/otravlenie-1599699151.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), махачкала, происшествия