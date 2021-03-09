https://ria.ru/20210309/obse-1600392907.html

Украина пыталась удалить крымских журналисток с совещания ОБСЕ

Украина пыталась удалить крымских журналисток с совещания ОБСЕ

Представители Киева оказывали давление на крымчан в ходе онлайн-совещания ОБСЕ, посвященного свободе СМИ и гендерному равенству. Об этом заявила глава... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T02:21

2021-03-09T02:21

2021-03-09T02:21

обсе

республика крым

украина

в мире

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Представители Киева оказывали давление на крымчан в ходе онлайн-совещания ОБСЕ, посвященного свободе СМИ и гендерному равенству. Об этом заявила глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина.По ее словам, она выступала на совещании вместе с коллегой, главным редактором "Крымской газеты" Марией Волконской. После выступления один из представителей украинской делегации заявил, что она представляет "оккупированную территорию", и потребовал удалить Гридчину и Волконскую из виртуального пространства на площадке ОБСЕ.С критикой и осуждением в адрес крымской делегации также выступили представители США, Канады, Великобритании и некоторых стран ЕС.Выступление Гридчиной касалось работы журналистов в российском регионе, а также угроз украинцев в ее адрес в Интернете, связанных с ее деятельностью на посту главного редактора украиноязычного информационного агентства "Крым сегодня"."Чужеродный орган"Ранее президент Украины Владимир Зеленский завил в обращении на YouTube-канале, что Крым являлся сердцем Украины, а его вхождение в состав России "вырвало сердце" страны, и права крымчан якобы нарушаютсяСенатор от Крыма Сергей Цеков в ответ заявил, что Крым всегда был для Украины не сердцем, а "чужеродным органом", который насильно пересадили.По словам российского парламентария, украинский лидер продолжает делать в отношении Крыма громкие и бесчестные заявления."Крымская платформа"В начале марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крыма. По его словам, кабинету министров поручено организовать и запустить "Крымскую платформу", а также разработать и принять меры по развитию и поддержке крымско-татарского языка, культуры и защиты прав жителей Крыма.Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, в свою очередь, заявил, что создаваемая киевскими властями международная площадка "Крымская платформа" для возвращения полуострова под свой контроль является серьезной и хорошо спланированной провокацией.Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал планы проведения саммита "крымской платформы", отметив, что его участники "подпишутся под очередной филькиной грамотой - и разъедутся гости, а Украина останется с Крымом - на бумаге".Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что указ президента Украины по деоккупации и реинтеграции Крыма не более чем очередной политический блеф, эффективность его нулевая.Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.

https://ria.ru/20210302/krym-1599533843.html

https://ria.ru/20210225/nato-1598966724.html

https://ria.ru/20210217/nato-1597739313.html

республика крым

украина

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обсе, республика крым, украина, в мире