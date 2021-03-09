Украина пыталась удалить крымских журналисток с совещания ОБСЕ
© Фото : OSCE/Curtis BuddenЛоготип ОБСЕ
© Фото : OSCE/Curtis Budden
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Представители Киева оказывали давление на крымчан в ходе онлайн-совещания ОБСЕ, посвященного свободе СМИ и гендерному равенству. Об этом заявила глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина.
По ее словам, она выступала на совещании вместе с коллегой, главным редактором "Крымской газеты" Марией Волконской. После выступления один из представителей украинской делегации заявил, что она представляет "оккупированную территорию", и потребовал удалить Гридчину и Волконскую из виртуального пространства на площадке ОБСЕ.
С критикой и осуждением в адрес крымской делегации также выступили представители США, Канады, Великобритании и некоторых стран ЕС.
Выступление Гридчиной касалось работы журналистов в российском регионе, а также угроз украинцев в ее адрес в Интернете, связанных с ее деятельностью на посту главного редактора украиноязычного информационного агентства "Крым сегодня".
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"Чужеродный орган"
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Сенатор от Крыма Сергей Цеков в ответ заявил, что Крым всегда был для Украины не сердцем, а "чужеродным органом", который насильно пересадили.
По словам российского парламентария, украинский лидер продолжает делать в отношении Крыма громкие и бесчестные заявления.
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"Крымская платформа"
В начале марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию Крыма. По его словам, кабинету министров поручено организовать и запустить "Крымскую платформу", а также разработать и принять меры по развитию и поддержке крымско-татарского языка, культуры и защиты прав жителей Крыма.
Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, в свою очередь, заявил, что создаваемая киевскими властями международная площадка "Крымская платформа" для возвращения полуострова под свой контроль является серьезной и хорошо спланированной провокацией.
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал планы проведения саммита "крымской платформы", отметив, что его участники "подпишутся под очередной филькиной грамотой - и разъедутся гости, а Украина останется с Крымом - на бумаге".
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