https://ria.ru/20210309/novosele-1600467545.html

Руденя: новое жилье до 2025 года получат более 5 тысяч тверичан

Руденя: новое жилье до 2025 года получат более 5 тысяч тверичан

В Тверской области до 1 сентября 2025 года из домов общей площадью почти 89 тысяч квадратных метров, признанных аварийными на 1 января 2017 года, предстоит... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T14:46

2021-03-09T14:46

2021-03-09T14:46

тверская область

жилье

игорь руденя

тверская область

ржев

торжок

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ТВЕРЬ, 9 мар — РИА Новости. В Тверской области до 1 сентября 2025 года из домов общей площадью почти 89 тысяч квадратных метров, признанных аварийными на 1 января 2017 года, предстоит переселить свыше 5 тысяч человек, сообщает пресс-служба областного правительства.Итоги реализации адресной областной программы по переселению граждан из аварийного жилья в 2020 году рассмотрены во вторник на заседании регионального правительства.Губернатор области Игорь Руденя, выступая на заседании кабинета министров, поручил министерству строительства и администрациям муниципальных образований обеспечить исполнение программы по переселению жителей Тверской области из аварийного жилья в установленные сроки, контролировать каждый этап реализации, в том числе - соблюдение всех стандартов качества при строительстве домов для переселения.Пресс-служба напоминает, что ныне действующая программа была запущена в Тверской области в 2019 году и является продолжением программы от 2016 года.По итогам реализации первого этапа программы в Тверской области в 2019–2020 годах в благоустроенное жилье переехали 403 человека. Это - жители Твери, Ржева, Торжка, Вышневолоцкого и Осташковского городских округов, Конаковского, Торопецкого, Зубцовского и Бельского районов. Всего за период с 2016 года из аварийного жилья в регионе в новое жилье въехали 8 631 человек.На втором этапе (2020-2021 годы) жилищные условия улучшат еще 538 человек, расселяемая площадь составит 8824 квадратных метра.Общий объём финансирования программы с 2019 по 2025 годы составляет почти 4 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210302/pozhar-1599549935.html

тверская область

ржев

торжок

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, игорь руденя, тверская область, ржев, торжок