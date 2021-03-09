Руденя: новое жилье до 2025 года получат более 5 тысяч тверичан
ТВЕРЬ, 9 мар — РИА Новости. В Тверской области до 1 сентября 2025 года из домов общей площадью почти 89 тысяч квадратных метров, признанных аварийными на 1 января 2017 года, предстоит переселить свыше 5 тысяч человек, сообщает пресс-служба областного правительства.
Итоги реализации адресной областной программы по переселению граждан из аварийного жилья в 2020 году рассмотрены во вторник на заседании регионального правительства.
Губернатор области Игорь Руденя, выступая на заседании кабинета министров, поручил министерству строительства и администрациям муниципальных образований обеспечить исполнение программы по переселению жителей Тверской области из аварийного жилья в установленные сроки, контролировать каждый этап реализации, в том числе - соблюдение всех стандартов качества при строительстве домов для переселения.
Пресс-служба напоминает, что ныне действующая программа была запущена в Тверской области в 2019 году и является продолжением программы от 2016 года.
По итогам реализации первого этапа программы в Тверской области в 2019–2020 годах в благоустроенное жилье переехали 403 человека. Это - жители Твери, Ржева, Торжка, Вышневолоцкого и Осташковского городских округов, Конаковского, Торопецкого, Зубцовского и Бельского районов. Всего за период с 2016 года из аварийного жилья в регионе в новое жилье въехали 8 631 человек.
На втором этапе (2020-2021 годы) жилищные условия улучшат еще 538 человек, расселяемая площадь составит 8824 квадратных метра.
Общий объём финансирования программы с 2019 по 2025 годы составляет почти 4 миллиарда рублей.