Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20210309/novosele-1600467545.html
Руденя: новое жилье до 2025 года получат более 5 тысяч тверичан
Руденя: новое жилье до 2025 года получат более 5 тысяч тверичан
В Тверской области до 1 сентября 2025 года из домов общей площадью почти 89 тысяч квадратных метров, признанных аварийными на 1 января 2017 года, предстоит... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T14:46
2021-03-09T14:46
тверская область
жилье
игорь руденя
тверская область
ржев
торжок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/75409/43/754094368_0:248:3728:2345_1920x0_80_0_0_e6928d3393c635c1434811bb29b1a6e9.jpg
ТВЕРЬ, 9 мар — РИА Новости. В Тверской области до 1 сентября 2025 года из домов общей площадью почти 89 тысяч квадратных метров, признанных аварийными на 1 января 2017 года, предстоит переселить свыше 5 тысяч человек, сообщает пресс-служба областного правительства.Итоги реализации адресной областной программы по переселению граждан из аварийного жилья в 2020 году рассмотрены во вторник на заседании регионального правительства.Губернатор области Игорь Руденя, выступая на заседании кабинета министров, поручил министерству строительства и администрациям муниципальных образований обеспечить исполнение программы по переселению жителей Тверской области из аварийного жилья в установленные сроки, контролировать каждый этап реализации, в том числе - соблюдение всех стандартов качества при строительстве домов для переселения.Пресс-служба напоминает, что ныне действующая программа была запущена в Тверской области в 2019 году и является продолжением программы от 2016 года.По итогам реализации первого этапа программы в Тверской области в 2019–2020 годах в благоустроенное жилье переехали 403 человека. Это - жители Твери, Ржева, Торжка, Вышневолоцкого и Осташковского городских округов, Конаковского, Торопецкого, Зубцовского и Бельского районов. Всего за период с 2016 года из аварийного жилья в регионе в новое жилье въехали 8 631 человек.На втором этапе (2020-2021 годы) жилищные условия улучшат еще 538 человек, расселяемая площадь составит 8824 квадратных метра.Общий объём финансирования программы с 2019 по 2025 годы составляет почти 4 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210302/pozhar-1599549935.html
тверская область
ржев
торжок
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/75409/43/754094368_136:0:3592:2592_1920x0_80_0_0_cad1263eb3b5db3b85e2a4de788399de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жилье, игорь руденя, тверская область, ржев, торжок

Руденя: новое жилье до 2025 года получат более 5 тысяч тверичан

14:46 09.03.2021
 
© Fotolia / Anna BaburkinaКлючи от квартиры. Архивное фото
Ключи от квартиры. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© Fotolia / Anna Baburkina
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 9 мар — РИА Новости. В Тверской области до 1 сентября 2025 года из домов общей площадью почти 89 тысяч квадратных метров, признанных аварийными на 1 января 2017 года, предстоит переселить свыше 5 тысяч человек, сообщает пресс-служба областного правительства.
Итоги реализации адресной областной программы по переселению граждан из аварийного жилья в 2020 году рассмотрены во вторник на заседании регионального правительства.
Губернатор области Игорь Руденя, выступая на заседании кабинета министров, поручил министерству строительства и администрациям муниципальных образований обеспечить исполнение программы по переселению жителей Тверской области из аварийного жилья в установленные сроки, контролировать каждый этап реализации, в том числе - соблюдение всех стандартов качества при строительстве домов для переселения.
Пресс-служба напоминает, что ныне действующая программа была запущена в Тверской области в 2019 году и является продолжением программы от 2016 года.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 10:24
Тверской губернатор взял под контроль расследование пожара в интернате
По итогам реализации первого этапа программы в Тверской области в 2019–2020 годах в благоустроенное жилье переехали 403 человека. Это - жители Твери, Ржева, Торжка, Вышневолоцкого и Осташковского городских округов, Конаковского, Торопецкого, Зубцовского и Бельского районов. Всего за период с 2016 года из аварийного жилья в регионе в новое жилье въехали 8 631 человек.
На втором этапе (2020-2021 годы) жилищные условия улучшат еще 538 человек, расселяемая площадь составит 8824 квадратных метра.
Общий объём финансирования программы с 2019 по 2025 годы составляет почти 4 миллиарда рублей.
 
Тверская областьЖильеИгорь РуденяТверская областьРжевТоржок
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22SpaceX получила контракт Пентагона на $159 миллионов
05:03Украинцев возмутили слова посла Израиля о стадионе имени Шухевича
04:35Керамическая чаша с барахолки оказалась сокровищем XV века
04:23Украине предрекли деградацию главного национального достояния
04:14Израиль осудил решение присвоить стадиону в Тернополе имя Шухевича
03:51Маск объяснил, почему взорвался прототип корабля Starship
03:41Президент Гондураса заключил контракт на поставку "Спутника V"
03:37НАСА объяснила отправку астронавта на МКС на российском "Союзе"
03:33Исследование: вакцина Pfizer нейтрализует бразильский штамм COVID-19
03:11Врач рассказал, у кого чаще всего находят новые штаммы COVID-19
03:03В "Росатоме" придумали ракету-ловушку для беспилотников
02:43В России готовят мобильное приложение для оплаты услуг "лицом"
02:33Эксперты выдвинули новую версию крушения пропавшего рейса MH370
02:21Bloomberg: хакеры взломали 150 тысяч камер видеонаблюдения Verkada
02:20Для съемок российского фильма в космосе отобраны 20 финалисток
02:20Байден забыл имя своего министра и название Пентагона
02:17Эксперт объяснил, откуда берется "лишний" долг на кредитке
02:11Когда "сушка" организма во вред здоровью
01:51Латвия возобновит авиасообщение с Россией
01:49Астронавт НАСА Марк Ванде Хай полетит в апреле на МКС на "Союзе"
Лента новостейМолния