В ДНР раскрыли подробности наступления украинских силовиков
16:19 09.03.2021 (обновлено: 16:28 09.03.2021)
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНайденные осколки снарядов, разорвавшихся возле дома в поселке Оленовка в Донецкой области
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Украины стягивают к окраинам Донецка бронетехнику для полномасштабного наступления, заявил первый замминистра информации самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Бессонов.
Он отметил, что эскалация конфликта уже началась — и в ВСУ этого не скрывают.
"По всей линии фронта ведутся обстрелы, и мы вынуждены, естественно, отвечать и подавлять их огневые позиции", — цитирует Бессонова агентство Ura.ru.
Ранее представитель России в трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев провоцирует военную эскалацию конфликта. По его словам, украинская сторона обстреливает районы Луганска и Донецка, стягивает дополнительные силы и военную технику к линии соприкосновения. В ответ руководство Народной милиции ДНР разрешило подразделениям стрелять по позициям ВСУ на упреждение. Это мотивировали необходимостью "защиты населения от украинского террора".
Помимо этого, несколько дней назад советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко сообщил о готовности к реализации мероприятий по "возвращению" территорий Донбасса в состав страны. Он подчеркнул, что решение о "деоккупации" зависит от Владимира Зеленского, но мероприятия могут начаться в ближайшее время.