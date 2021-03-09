https://ria.ru/20210309/nastuplenie-1600484836.html

В ДНР раскрыли подробности наступления украинских силовиков

В ДНР раскрыли подробности наступления украинских силовиков

Вооруженные силы Украины стягивают к окраинам Донецка бронетехнику для полномасштабного наступления, заявил первый замминистра информации самопровозглашенной... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T16:19

2021-03-09T16:19

2021-03-09T16:28

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

владимир зеленский

борис грызлов

донецк (донецкая область)

луганск

в мире

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Вооруженные силы Украины стягивают к окраинам Донецка бронетехнику для полномасштабного наступления, заявил первый замминистра информации самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Бессонов.Он отметил, что эскалация конфликта уже началась — и в ВСУ этого не скрывают.Ранее представитель России в трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев провоцирует военную эскалацию конфликта. По его словам, украинская сторона обстреливает районы Луганска и Донецка, стягивает дополнительные силы и военную технику к линии соприкосновения. В ответ руководство Народной милиции ДНР разрешило подразделениям стрелять по позициям ВСУ на упреждение. Это мотивировали необходимостью "защиты населения от украинского террора".Помимо этого, несколько дней назад советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко сообщил о готовности к реализации мероприятий по "возвращению" территорий Донбасса в состав страны. Он подчеркнул, что решение о "деоккупации" зависит от Владимира Зеленского, но мероприятия могут начаться в ближайшее время.

https://ria.ru/20210306/kravchuk-1600215166.html

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

луганск

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир зеленский, борис грызлов, донецк (донецкая область), луганск, в мире