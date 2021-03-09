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Новый состав правительства Мордовии определят к лету
Новый состав правительства Мордовии определят к лету
Новый состав правительства Мордовии определят к лету, сообщил в интервью РИА Новости врио главы республики Артем Здунов. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T08:51
2021-03-09T08:51
2021-03-09T15:59
артем здунов
республика мордовия
политика
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САРАНСК, 9 мар - РИА Новости. Новый состав правительства Мордовии определят к лету, сообщил в интервью РИА Новости врио главы республики Артем Здунов.В конце февраля Здунов объявил об отставке кабинета министров Мордовии. Тогда он заявил, что председатель правительства и некоторые министры "самоустранились" от решения проблем республики. Как сообщается на официальном портале органов госвласти Мордовии, до формирования нового состава все министры будут продолжать работу в должности исполняющих обязанности.Позднее при поддержке АНО "Россия – страна возможностей" был запущен кадровый проект "Моя Мордовия", направленный на поиск руководителей для органов власти республики."Для проведения конкурса мы уже привлекли высококлассных специалистов. Я уверен, что уже к лету мы определимся с новыми членами правительства", - сказал Здунов.Он уточнил, что принять участие в конкурсе смогут все, независимо от места работы и проживания, прежде всего, будут оцениваться профессиональные качества. "Шанс есть у всех", - отметил врио главы республики.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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артем здунов, республика мордовия, политика
САРАНСК, 9 мар - РИА Новости.
Новый состав правительства Мордовии
определят к лету, сообщил в интервью РИА Новости врио главы республики Артем Здунов
.
В конце февраля Здунов объявил об отставке кабинета министров Мордовии. Тогда он заявил, что председатель правительства и некоторые министры "самоустранились" от решения проблем республики. Как сообщается на официальном портале органов госвласти Мордовии, до формирования нового состава все министры будут продолжать работу в должности исполняющих обязанности.
Позднее при поддержке АНО "Россия – страна возможностей" был запущен кадровый проект "Моя Мордовия", направленный на поиск руководителей для органов власти республики.
"Для проведения конкурса мы уже привлекли высококлассных специалистов. Я уверен, что уже к лету мы определимся с новыми членами правительства", - сказал Здунов.
Он уточнил, что принять участие в конкурсе смогут все, независимо от места работы и проживания, прежде всего, будут оцениваться профессиональные качества. "Шанс есть у всех", - отметил врио главы республики.