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Новый состав правительства Мордовии определят к лету
Новый состав правительства Мордовии определят к лету
Новый состав правительства Мордовии определят к лету, сообщил в интервью РИА Новости врио главы республики Артем Здунов. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T08:51
2021-03-09T15:59
артем здунов
республика мордовия
политика
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САРАНСК, 9 мар - РИА Новости. Новый состав правительства Мордовии определят к лету, сообщил в интервью РИА Новости врио главы республики Артем Здунов.В конце февраля Здунов объявил об отставке кабинета министров Мордовии. Тогда он заявил, что председатель правительства и некоторые министры "самоустранились" от решения проблем республики. Как сообщается на официальном портале органов госвласти Мордовии, до формирования нового состава все министры будут продолжать работу в должности исполняющих обязанности.Позднее при поддержке АНО "Россия – страна возможностей" был запущен кадровый проект "Моя Мордовия", направленный на поиск руководителей для органов власти республики."Для проведения конкурса мы уже привлекли высококлассных специалистов. Я уверен, что уже к лету мы определимся с новыми членами правительства", - сказал Здунов.Он уточнил, что принять участие в конкурсе смогут все, независимо от места работы и проживания, прежде всего, будут оцениваться профессиональные качества. "Шанс есть у всех", - отметил врио главы республики.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210226/mordoviya-1599162980.html
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артем здунов, республика мордовия, политика

Новый состав правительства Мордовии определят к лету

08:51 09.03.2021 (обновлено: 15:59 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоИнсталляция " Я люблю Саранск"
Инсталляция Я люблю Саранск - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
САРАНСК, 9 мар - РИА Новости. Новый состав правительства Мордовии определят к лету, сообщил в интервью РИА Новости врио главы республики Артем Здунов.
В конце февраля Здунов объявил об отставке кабинета министров Мордовии. Тогда он заявил, что председатель правительства и некоторые министры "самоустранились" от решения проблем республики. Как сообщается на официальном портале органов госвласти Мордовии, до формирования нового состава все министры будут продолжать работу в должности исполняющих обязанности.
Позднее при поддержке АНО "Россия – страна возможностей" был запущен кадровый проект "Моя Мордовия", направленный на поиск руководителей для органов власти республики.
"Для проведения конкурса мы уже привлекли высококлассных специалистов. Я уверен, что уже к лету мы определимся с новыми членами правительства", - сказал Здунов.
Он уточнил, что принять участие в конкурсе смогут все, независимо от места работы и проживания, прежде всего, будут оцениваться профессиональные качества. "Шанс есть у всех", - отметил врио главы республики.
Читайте полный текст интервью >>>
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 19:09
Глава Мордовии объяснил, почему уволил правительство региона
 
Артем ЗдуновРеспублика МордовияПолитика
 
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