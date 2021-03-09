https://ria.ru/20210309/mordoviya-1600404265.html

Новый состав правительства Мордовии определят к лету

Новый состав правительства Мордовии определят к лету

Новый состав правительства Мордовии определят к лету, сообщил в интервью РИА Новости врио главы республики Артем Здунов. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T08:51

2021-03-09T08:51

2021-03-09T15:59

артем здунов

республика мордовия

политика

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САРАНСК, 9 мар - РИА Новости. Новый состав правительства Мордовии определят к лету, сообщил в интервью РИА Новости врио главы республики Артем Здунов.В конце февраля Здунов объявил об отставке кабинета министров Мордовии. Тогда он заявил, что председатель правительства и некоторые министры "самоустранились" от решения проблем республики. Как сообщается на официальном портале органов госвласти Мордовии, до формирования нового состава все министры будут продолжать работу в должности исполняющих обязанности.Позднее при поддержке АНО "Россия – страна возможностей" был запущен кадровый проект "Моя Мордовия", направленный на поиск руководителей для органов власти республики."Для проведения конкурса мы уже привлекли высококлассных специалистов. Я уверен, что уже к лету мы определимся с новыми членами правительства", - сказал Здунов.Он уточнил, что принять участие в конкурсе смогут все, независимо от места работы и проживания, прежде всего, будут оцениваться профессиональные качества. "Шанс есть у всех", - отметил врио главы республики.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210226/mordoviya-1599162980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артем здунов, республика мордовия, политика