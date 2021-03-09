https://ria.ru/20210309/mezentsev-1600443217.html
Дмитрий Мезенцев: Россия никогда не говорила с Белоруссией на языке силы
Дмитрий Мезенцев: Россия никогда не говорила с Белоруссией на языке силы
Россия никогда не говорила с Белоруссией на языке силы, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T12:46
2021-03-09T12:46
2021-03-09T12:46
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
дмитрий мезенцев
белоруссия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия никогда не говорила с Белоруссией на языке силы, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев."Нет, это по определению невозможно", - сказал он в эфире телеканала РБК."Российская Федерация по отношению к Белоруссии никогда не позволяла себе тех шагов, которые можно было бы трактовать как какое-то давление, угрозы, повод для обид", - подчеркнул Мезенцев.
https://ria.ru/20210309/mezentsev-1600442399.html
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россия, дмитрий мезенцев, белоруссия