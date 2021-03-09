https://ria.ru/20210309/mezentsev-1600443217.html

Дмитрий Мезенцев: Россия никогда не говорила с Белоруссией на языке силы

Дмитрий Мезенцев: Россия никогда не говорила с Белоруссией на языке силы

Россия никогда не говорила с Белоруссией на языке силы, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T12:46

2021-03-09T12:46

2021-03-09T12:46

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

дмитрий мезенцев

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155254/17/1552541770_0:0:2676:1505_1920x0_80_0_0_59dbddd049294b3c86296b2ed1519dea.jpg

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Россия никогда не говорила с Белоруссией на языке силы, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев."Нет, это по определению невозможно", - сказал он в эфире телеканала РБК."Российская Федерация по отношению к Белоруссии никогда не позволяла себе тех шагов, которые можно было бы трактовать как какое-то давление, угрозы, повод для обид", - подчеркнул Мезенцев.

https://ria.ru/20210309/mezentsev-1600442399.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий мезенцев, белоруссия