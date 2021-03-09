https://ria.ru/20210309/mezentsev-1600442399.html

Мезенцев: разногласия России и Белоруссии никогда не были стратегическими

Мезенцев: разногласия России и Белоруссии никогда не были стратегическими

Разногласия России и Белоруссии никогда не были стратегическими, могли быть споры хозяйствующих субъектов, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T12:42

2021-03-09T12:42

2021-03-09T13:11

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

дмитрий мезенцев

белоруссия

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Разногласия России и Белоруссии никогда не были стратегическими, могли быть споры хозяйствующих субъектов, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев."На самом деле, надо было всегда уметь за спором хозяйствующих субъектов, которые никогда не носили стратегического характера, видеть главное и не забывать и, самое главное, не позволить подменять огромный масштаб двусторонних отношений сиюминутной борьбой за выгоду той или иной фирмы. Понятно, что каждый продавец борется за большую прибыль, а каждый покупатель стремится купить подешевле", - сказал Мезенцев в эфире телеканала РБК."Мы также хотели бы, чтобы сегодня тональность этих отношений, которые обязаны быть очень доброжелательными, искренними, братскими в самом широком смысле слова, по десяткам направлений союзнические - чтобы она была той, которую заслужили Белоруссия и Россия", - добавил Мезенцев.

https://ria.ru/20210302/belorussiya-1599598912.html

россия

белоруссия

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россия, дмитрий мезенцев, белоруссия