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Мезенцев: разногласия России и Белоруссии никогда не были стратегическими
Мезенцев: разногласия России и Белоруссии никогда не были стратегическими
Разногласия России и Белоруссии никогда не были стратегическими, могли быть споры хозяйствующих субъектов, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T12:42
2021-03-09T12:42
2021-03-09T13:11
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Разногласия России и Белоруссии никогда не были стратегическими, могли быть споры хозяйствующих субъектов, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев."На самом деле, надо было всегда уметь за спором хозяйствующих субъектов, которые никогда не носили стратегического характера, видеть главное и не забывать и, самое главное, не позволить подменять огромный масштаб двусторонних отношений сиюминутной борьбой за выгоду той или иной фирмы. Понятно, что каждый продавец борется за большую прибыль, а каждый покупатель стремится купить подешевле", - сказал Мезенцев в эфире телеканала РБК."Мы также хотели бы, чтобы сегодня тональность этих отношений, которые обязаны быть очень доброжелательными, искренними, братскими в самом широком смысле слова, по десяткам направлений союзнические - чтобы она была той, которую заслужили Белоруссия и Россия", - добавил Мезенцев.
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россия, дмитрий мезенцев, белоруссия
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости.
Разногласия России и Белоруссии никогда не были стратегическими, могли быть споры хозяйствующих субъектов, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев
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"На самом деле, надо было всегда уметь за спором хозяйствующих субъектов, которые никогда не носили стратегического характера, видеть главное и не забывать и, самое главное, не позволить подменять огромный масштаб двусторонних отношений сиюминутной борьбой за выгоду той или иной фирмы. Понятно, что каждый продавец борется за большую прибыль, а каждый покупатель стремится купить подешевле", - сказал Мезенцев в эфире телеканала РБК.
"Мы также хотели бы, чтобы сегодня тональность этих отношений, которые обязаны быть очень доброжелательными, искренними, братскими в самом широком смысле слова, по десяткам направлений союзнические - чтобы она была той, которую заслужили Белоруссия и Россия", - добавил Мезенцев.
По его словам, сегодня стороны переосмысливают интеграционные задачи, понятно, что "масштаб интеграции, ее глубина, границы и рамки будут определяться белорусской стороной". "Также понятно, что потенциал союзного договора от декабря 1999 года велик и по-своему огромен", - отметил российский посол.