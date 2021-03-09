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Мезенцев: разногласия России и Белоруссии никогда не были стратегическими
Мезенцев: разногласия России и Белоруссии никогда не были стратегическими
Разногласия России и Белоруссии никогда не были стратегическими, могли быть споры хозяйствующих субъектов, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T12:42
2021-03-09T13:11
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Разногласия России и Белоруссии никогда не были стратегическими, могли быть споры хозяйствующих субъектов, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев."На самом деле, надо было всегда уметь за спором хозяйствующих субъектов, которые никогда не носили стратегического характера, видеть главное и не забывать и, самое главное, не позволить подменять огромный масштаб двусторонних отношений сиюминутной борьбой за выгоду той или иной фирмы. Понятно, что каждый продавец борется за большую прибыль, а каждый покупатель стремится купить подешевле", - сказал Мезенцев в эфире телеканала РБК."Мы также хотели бы, чтобы сегодня тональность этих отношений, которые обязаны быть очень доброжелательными, искренними, братскими в самом широком смысле слова, по десяткам направлений союзнические - чтобы она была той, которую заслужили Белоруссия и Россия", - добавил Мезенцев.
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россия, дмитрий мезенцев, белоруссия

Мезенцев: разногласия России и Белоруссии никогда не были стратегическими

12:42 09.03.2021 (обновлено: 13:11 09.03.2021)
 
© Фото : пресс-служба посольства РФ в БелоруссииПосол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© Фото : пресс-служба посольства РФ в Белоруссии
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Разногласия России и Белоруссии никогда не были стратегическими, могли быть споры хозяйствующих субъектов, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
"На самом деле, надо было всегда уметь за спором хозяйствующих субъектов, которые никогда не носили стратегического характера, видеть главное и не забывать и, самое главное, не позволить подменять огромный масштаб двусторонних отношений сиюминутной борьбой за выгоду той или иной фирмы. Понятно, что каждый продавец борется за большую прибыль, а каждый покупатель стремится купить подешевле", - сказал Мезенцев в эфире телеканала РБК.
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"Мы также хотели бы, чтобы сегодня тональность этих отношений, которые обязаны быть очень доброжелательными, искренними, братскими в самом широком смысле слова, по десяткам направлений союзнические - чтобы она была той, которую заслужили Белоруссия и Россия", - добавил Мезенцев.
По его словам, сегодня стороны переосмысливают интеграционные задачи, понятно, что "масштаб интеграции, ее глубина, границы и рамки будут определяться белорусской стороной". "Также понятно, что потенциал союзного договора от декабря 1999 года велик и по-своему огромен", - отметил российский посол.
 
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