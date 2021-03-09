https://ria.ru/20210309/metropoliten-1600477496.html

Рекорды Московского метрополитена

Рекорды Московского метрополитена

Московский метрополитен (Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T15:51

2021-03-09T15:51

2021-03-09T15:51

москва

московский метрополитен

справки

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Московский метрополитен (Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина"), открытый 15 мая 1935 года, – основа транспортной системы столицы. На сегодняшний день доля Московского метрополитена в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет около 56%.Радиально-кольцевая структура Московского метрополитена воспроизводит исторически сложившуюся планировку Москвы. Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14,5 километра. В среднем в будни услугами метрополитена пользуются девять миллионов пассажиров.Ежедневно по 15 линиям метрополитена (включая Московское центральное кольцо (МЦК) и Московскую монорельсовую транспортную систему) с 276 станциями (239 станций метро, 31 станция МЦК и 6 станций монорельса) пропускается более 12 тысяч поездов.Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учетом остановок) составляет около 41,61 километра в час. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом – 90 секунд.По интенсивности движения, надежности и объемам перевозок Московский метрополитен стабильно занимает первое место в мире.Самая глубокая станцияСамая глубокая станция московского метро – "Парк Победы" Арбатско-Покровской линии. Глубина ее заложения – 84 метра.Самый длинный эскалаторСамый длинный эскалатор находится на станции метро "Парк Победы". Его протяженность составляет 126 метров. В ближайшее время самый длинный эскалатор появится на станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ), его протяженность составит 130 метров.Самая длинная линияСамая длинная линия московского метро – Арбатско-Покровская. В ее составе 22 станции, протяженность линии составляет 45,1 километра.Самая короткая линияКаховская линия – самая короткая в Московском метрополитене. Ее протяженность – 3,3 километра. На линии находится три станции: "Каховская", "Варшавская" и "Каширская". В настоящее время идет реконструкция ветки для включения ее в состав Большой кольцевой линии, которая станет самой протяженной.Наземная линияФилевская линия – единственная в Москве, большая часть которой проложена по земле. Единственная подземная станция с боковыми платформамиСтанция метро "Александровский сад" – единственная станция в Московском метрополитене с боковыми платформами. Между платформами расположены два пути. Это связано с тем, что при строительстве было крайне сложно развести пути в узком пространстве между Кутафьей башней Кремля и зданием Манежа.Самая загруженная станция московского метро Самая загруженная станция московского метро – "Комсомольская" Кольцевой линии. В 2020 году ею воспользовались 24 миллиона пассажиров. По данным Департамента транспорта Москвы, в 2019 году "Комсомольская" Кольцевой линии также была самой популярной по количеству пассажиров станций. Первая в мире станция глубокого заложения"Красные ворота" – первая в мире станция глубокого заложения, построенная с центральным залом.Самый большой уклонСамый большой уклон в Московском метро на перегоне между станциями "Киевская" и "Выставочная" составляет 48%, его протяженность – 456 метров. Самый длинный перегонСамый длинный перегон в московском метро – между станциями "Крылатское" и "Строгино" Арбатско-Покровской линии, его протяженность составляет 6625 метров. Часть перегонных тоннелей совмещена с автомобильным Серебряноборским тоннелем.Самый короткий перегонСамый короткий перегон расположен между станциями "Международная" и "Выставочная" Филевской линии, его длина составляет 497 метров. Средняя длина одного перегона в столичном метрополитене – порядка 1770 метров.Самая длинная станцияДлина станции "Воробьевы горы" Сокольнической линии составляет 282 метра. Она является первой в мире станцией, построенной на мосту над водой. При этом "Воробьевы горы" – самая высоко расположенная в московском метро, она находится в 10 метрах над землей.Первая станция с возвращенным историческим названием"Красные ворота" Сокольнической линии – первая станция, которой было возвращено историческое название. Она была открыта 15 мая 1935 года. С 1962 по 1986 год станция называлась "Лермонтовская".Первый турникетВ 1952 году на станции "Красные ворота" был установлен первый в истории метро турникет (не считая экспериментального образца 1935 года, установленного на станции "Библиотека имени Ленина"), а 28 июля 1959 года здесь же был впервые опробован турникет, основанный на принципе свободного прохода.Станция, которая больше всего раз переименовывалась Станцию "Охотный ряд" Сокольнической линии переименовывали несколько раз. Она была открыта 15 мая 1935 в составе первой очереди Московского Метрополитена. 25 ноября 1955 года станция стала носить название "Имени Кагановича", в 1957 году ей было возвращено историческое название, в 1961 году станция вновь была переименована в "Проспект Маркса". 5 ноября 1990 года станции во второй раз было возвращено первоначальное название – "Охотный ряд".Первая станция с буквой "ё" в названии"Тропарёво" Сокольнической линии – первая станция столичного метро в названии которой написана буква "ё". Она была открыта 8 декабря 2014 года. Самая долгостроящаяся станцияСтанция "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии, открытая в 2014 году, сооружалась дольше всех станций. Ее строительство началось в 1975 году. Власти Москвы планировали, что станция будет обслуживать жителей жилого микрорайона, который должен был расположиться на месте Тушинского аэрополя. Позже власти отказались от строительства микрорайона и недостроенную станцию законсервировали, засыпав ее каркас землей. Первоначально в документах она носила названия "Аэрополе" и "Волоколамская". В 2012 году работы по строительству станции под новым названием "Спартак" были возобновлены. Закрытые станцииВ московском метро есть две закрытые станции, расположенные на территории депо: "Первомайская" и "Калужская". Станции использовались как временные.Абсолютный рекорд по количеству пассажиров за суткиАбсолютный рекорд по количеству пассажиров, перевезенных метрополитеном за сутки, был зафиксирован 26 декабря 2014 года – тогда подземкой воспользовались девять миллионов 715 тысяч 635 человек. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московский метрополитен, справки