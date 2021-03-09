https://ria.ru/20210309/krasnoyarsk-1600499790.html

Территорию бывшего военгородка в Красноярске ждет комплексное развитие

Территорию бывшего военгородка в Красноярске ждет комплексное развитие

Губернатор Александр Усс поручил правительству региона разработать организационно-управленческие механизмы комплексного развития территории бывшего военного... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T17:26

2021-03-09T17:26

2021-03-09T18:39

красноярский край

александр усс

красноярск

общество

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КРАСНОЯРСК, 9 мар - РИА Новости. Губернатор Александр Усс поручил правительству региона разработать организационно-управленческие механизмы комплексного развития территории бывшего военного городка в Красноярске, чтобы при этом сохранить отдельные строения и фрагменты планировки и органично интегрировать их в современную застройку, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.По ее данным, перспективы развития бывшего военного городка, расположенного в Советском районе Красноярска, обсуждались во вторник на заседание президиума правительства региона. В настоящее время земельные участки на улице Малиновского находятся в собственности Минобороны РФ и не используются, что осложняет развитие транспортных и пешеходных связей между микрорайонами.Руководство края ведет активную работу для того, чтобы получить участки в собственность региона. В начале этого года Усс в рамках рабочего визита в Москву обсудил с генеральным директором АО "Дом.РФ" Виталием Мутко в том числе и вопрос передачи краю находящихся в федеральной собственности неиспользуемых земельных участков для жилищного строительства.Руководитель краевой службы в области градостроительной деятельности Константин Шумов отметил, "что территория обладает значительным историко-культурным потенциалом, в связи с этим необходимо сохранить отдельные строения и фрагменты планировки, интегрировав их в современную градостроительную среду".Во время обсуждения председатель Института города Борис Шаталов представил несколько проектных предложений развития данной территории. По предварительным расчетам специалистов, здесь можно построить более миллиона квадратных метров жилья для более 50 тысяч человек, а также три школы, пять детских садов и одну поликлинику."Губернатор подчеркнул, что освоение территории должно проходить комплексно. При этом участки необходимо заранее обеспечить инженерной инфраструктурой. Также глава региона поручил правительству края разработать организационно-управленческие механизмы комплексного развития территории бывшего военного городка в Красноярске", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210218/zerno-1597996293.html

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красноярский край, александр усс, красноярск, общество