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Возможности России в космосе обеспокоили Космическое командование США
Возможности России в космосе обеспокоили Космическое командование США
Возможности России и Китая в космическом пространстве вызывают опасения, заявил командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T06:05
2021-03-09T12:15
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Возможности России и Китая в космическом пространстве вызывают опасения, заявил командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд.Реймонд также сравнил один из российских спутников с матрешкой и предположил, что его создали "для уничтожения американских спутников на околоземной орбите".В декабре Космическое командование США заявило о том, что Россия испытывает ракету, нацеленную на уничтожение спутников. До этого аналогичные обвинения звучали в апреле прошлого года. Тогда официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.В 1985-м Соединенные Штаты с помощью противоспутниковой ракеты ASM-135 ASAT, запущенной с истребителя F-15, на высоте 555 километров сбили свой научный спутник Solwind. А в 2008 году американская корабельная противоракета SM-3 на высоте 247 километров уничтожила военный спутник USA-193.У СССР в 1980-х на боевом дежурстве стояла система противокосмической обороны (программа "Истребитель спутников"). Комплекс включал ракету-носитель "Циклон-2" с аппаратом, выводящимся на околоземную орбиту с космодрома Байконур. Во время испытаний он успешно перехватывал на орбите советские спутники-мишени.В январе 2007 года Китай с помощью запущенной с космодрома Сичан ракеты поразил свой метеорологический спутник Fengyun-1C на высоте 865 километров. В результате на орбите образовалось облако из более чем двух тысяч обломков, что заставляет космические аппараты уклоняться от них.В марте 2019-го Индия сбила противоракетой свой военный спутник дистанционного зондирования Земли Microsat-R на орбите высотой около 270 километров.
https://ria.ru/20201209/kosmos-1588515581.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201018/bezopasnost-1580349697.html
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россия, космос - риа наука, китай, сша, в мире

Возможности России в космосе обеспокоили Космическое командование США

06:05 09.03.2021 (обновлено: 12:15 09.03.2021)
 
CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
CC0 / skeeze /
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Возможности России и Китая в космическом пространстве вызывают опасения, заявил командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд.

"Угроза, которую мы наблюдаем сегодня, очень серьезная. <…> Как Китай, так и Россия обладают множеством лазерных систем разного уровня мощности. Для уничтожения или повреждения с земли, или для нарушения нашей способности использовать спутники. <…> У обеих стран есть возможности, которые вызывают обеспокоенность", — сказал он в интервью The New York Times.

Реймонд также сравнил один из российских спутников с матрешкой и предположил, что его создали "для уничтожения американских спутников на околоземной орбите".
В декабре Космическое командование США заявило о том, что Россия испытывает ракету, нацеленную на уничтожение спутников. До этого аналогичные обвинения звучали в апреле прошлого года. Тогда официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.
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В 1985-м Соединенные Штаты с помощью противоспутниковой ракеты ASM-135 ASAT, запущенной с истребителя F-15, на высоте 555 километров сбили свой научный спутник Solwind. А в 2008 году американская корабельная противоракета SM-3 на высоте 247 километров уничтожила военный спутник USA-193.
У СССР в 1980-х на боевом дежурстве стояла система противокосмической обороны (программа "Истребитель спутников"). Комплекс включал ракету-носитель "Циклон-2" с аппаратом, выводящимся на околоземную орбиту с космодрома Байконур. Во время испытаний он успешно перехватывал на орбите советские спутники-мишени.
В январе 2007 года Китай с помощью запущенной с космодрома Сичан ракеты поразил свой метеорологический спутник Fengyun-1C на высоте 865 километров. В результате на орбите образовалось облако из более чем двух тысяч обломков, что заставляет космические аппараты уклоняться от них.
В марте 2019-го Индия сбила противоракетой свой военный спутник дистанционного зондирования Земли Microsat-R на орбите высотой около 270 километров.
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