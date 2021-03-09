https://ria.ru/20210309/kosmos-1600396435.html

Возможности России в космосе обеспокоили Космическое командование США

Возможности России в космосе обеспокоили Космическое командование США

Возможности России и Китая в космическом пространстве вызывают опасения, заявил командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T06:05

2021-03-09T06:05

2021-03-09T12:15

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Возможности России и Китая в космическом пространстве вызывают опасения, заявил командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд.Реймонд также сравнил один из российских спутников с матрешкой и предположил, что его создали "для уничтожения американских спутников на околоземной орбите".В декабре Космическое командование США заявило о том, что Россия испытывает ракету, нацеленную на уничтожение спутников. До этого аналогичные обвинения звучали в апреле прошлого года. Тогда официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.В 1985-м Соединенные Штаты с помощью противоспутниковой ракеты ASM-135 ASAT, запущенной с истребителя F-15, на высоте 555 километров сбили свой научный спутник Solwind. А в 2008 году американская корабельная противоракета SM-3 на высоте 247 километров уничтожила военный спутник USA-193.У СССР в 1980-х на боевом дежурстве стояла система противокосмической обороны (программа "Истребитель спутников"). Комплекс включал ракету-носитель "Циклон-2" с аппаратом, выводящимся на околоземную орбиту с космодрома Байконур. Во время испытаний он успешно перехватывал на орбите советские спутники-мишени.В январе 2007 года Китай с помощью запущенной с космодрома Сичан ракеты поразил свой метеорологический спутник Fengyun-1C на высоте 865 километров. В результате на орбите образовалось облако из более чем двух тысяч обломков, что заставляет космические аппараты уклоняться от них.В марте 2019-го Индия сбила противоракетой свой военный спутник дистанционного зондирования Земли Microsat-R на орбите высотой около 270 километров.

https://ria.ru/20201209/kosmos-1588515581.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201018/bezopasnost-1580349697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос - риа наука, китай, сша, в мире