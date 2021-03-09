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Туризм
https://ria.ru/20210309/koronavirus-1600474786.html
Названо число стран, закрывших границы для иностранных туристов
Названо число стран, закрывших границы для иностранных туристов
В 2021 году каждая третья страна закрыта для иностранных туристов, сообщает Всемирная туристская организация ООН (UNWTO). РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T17:56
2021-03-09T17:56
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ближний восток
новости - туризм
всемирная туристская организация
южная америка
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В 2021 году каждая третья страна закрыта для иностранных туристов, сообщает Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).Появление новых штаммов коронавируса остановило правительства от снятия ограничений. Особенно строгие правила действуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, следует из отчета организации.В частности, из 217 направлений полностью закрыты 69. Из них 30 находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 15 — в Европе, 11 — в Африке, десять — в Северной и Южной Америке, три — на Ближнем Востоке. Частично закрыты 34 страны.Все больше государств требуют у въезжающих путешественников справки о ПЦР-тестах на COVID-19, вводят карантин для прибывших и контролируют маршрут для отслеживания контактов. Сейчас такие требования действуют в трети стран, говорится в сообщении."В начале пандемии запрет на поездки широко использовался для ограничения распространения вируса. Теперь нужно постоянно пересматривать правила, исходя из эпидемиологической обстановки. Иначе невозможно обеспечить перезапуск отрасли, в которой заняты миллионы работников", — заявил генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили.По итогам года международный туризм сократился на 74 процента, а экспортные доходы от него — на 1,3 триллиона долларов.
https://ria.ru/20210309/kurily-1599422910.html
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коронавирус covid-19, туризм, ближний восток, новости - туризм, всемирная туристская организация, южная америка, европа, оон

Названо число стран, закрывших границы для иностранных туристов

17:56 09.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСотрудница проводит регистрацию пассажиров и багажа в международном аэропорту имени Дмитрия Хворостовского в Красноярске
Сотрудница проводит регистрацию пассажиров и багажа в международном аэропорту имени Дмитрия Хворостовского в Красноярске - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В 2021 году каждая третья страна закрыта для иностранных туристов, сообщает Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).
Появление новых штаммов коронавируса остановило правительства от снятия ограничений. Особенно строгие правила действуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, следует из отчета организации.
В частности, из 217 направлений полностью закрыты 69. Из них 30 находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 15 — в Европе, 11 — в Африке, десять — в Северной и Южной Америке, три — на Ближнем Востоке. Частично закрыты 34 страны.
Все больше государств требуют у въезжающих путешественников справки о ПЦР-тестах на COVID-19, вводят карантин для прибывших и контролируют маршрут для отслеживания контактов. Сейчас такие требования действуют в трети стран, говорится в сообщении.
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"В начале пандемии запрет на поездки широко использовался для ограничения распространения вируса. Теперь нужно постоянно пересматривать правила, исходя из эпидемиологической обстановки. Иначе невозможно обеспечить перезапуск отрасли, в которой заняты миллионы работников", — заявил генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили.
По итогам года международный туризм сократился на 74 процента, а экспортные доходы от него — на 1,3 триллиона долларов.
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмБлижний ВостокНовости - ТуризмВсемирная туристская организацияЮжная АмерикаЕвропаООН
 
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