https://ria.ru/20210309/koronavirus-1600425385.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший в России темп - на Алтае (0,01%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T11:12

2021-03-09T11:12

2021-03-09T11:12

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика алтай

республика тыва

общество

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший в России темп - на Алтае (0,01%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Алтай - 0,01%, 3. Республика Тыва - 0,03%", - говорится в сообщении.

республика алтай

республика тыва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика алтай, республика тыва, общество