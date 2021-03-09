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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший в России темп - на Алтае (0,01%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T11:12
2021-03-09T11:12
2021-03-09T11:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика алтай
республика тыва
общество
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший в России темп - на Алтае (0,01%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Алтай - 0,01%, 3. Республика Тыва - 0,03%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика алтай, республика тыва, общество