https://ria.ru/20210309/koronavirus-1600425000.html

В Москве за сутки госпитализировали 597 человек с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 597 человек с коронавирусом

За последние сутки в Москве были госпитализированы 597 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T11:11

2021-03-09T11:11

2021-03-09T11:11

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве были госпитализированы 597 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выздоровели ещё 1 027 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 913 173. В Москве выявлено 1 066 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 597 человек", - говорится в сообщении.Также отмечается, что в столице скончались 49 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

https://ria.ru/20210308/virus-1600387320.html

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2021

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