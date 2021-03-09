https://ria.ru/20210309/koronavirus-1600425000.html
В Москве за сутки госпитализировали 597 человек с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 597 человек с коронавирусом
За последние сутки в Москве были госпитализированы 597 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T11:11
2021-03-09T11:11
2021-03-09T11:11
распространение коронавируса
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москва
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве были госпитализированы 597 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выздоровели ещё 1 027 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 913 173. В Москве выявлено 1 066 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 597 человек", - говорится в сообщении.Также отмечается, что в столице скончались 49 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
https://ria.ru/20210308/virus-1600387320.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество