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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210309/koronavirus-1600425000.html
В Москве за сутки госпитализировали 597 человек с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 597 человек с коронавирусом
За последние сутки в Москве были госпитализированы 597 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T11:11
2021-03-09T11:11
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве были госпитализированы 597 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выздоровели ещё 1 027 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 913 173. В Москве выявлено 1 066 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 597 человек", - говорится в сообщении.Также отмечается, что в столице скончались 49 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве за сутки госпитализировали 597 человек с коронавирусом

11:11 09.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрачи городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией
Врачи городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве были госпитализированы 597 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице выздоровели ещё 1 027 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 913 173. В Москве выявлено 1 066 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 597 человек", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что в столице скончались 49 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
 
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