https://ria.ru/20210309/koronavirus-1600408531.html

Российский мобильный госпиталь выехал из Абхазии

Российский мобильный госпиталь выехал из Абхазии

Мобильный госпиталь Минобороны РФ, помогавший четыре месяца бороться с коронавирусом, убыл из Абхазии в Ставропольский край, сообщила пресс-служба Южного... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T09:30

2021-03-09T09:30

2021-03-09T09:30

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

абхазия

ставропольский край

в мире

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СУХУМ, 9 мар - РИА Новости. Мобильный госпиталь Минобороны РФ, помогавший четыре месяца бороться с коронавирусом, убыл из Абхазии в Ставропольский край, сообщила пресс-служба Южного военного округа."Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны РФ выполнили поставленные задачи по оказанию помощи населению Республики Абхазия в борьбе с новой коронавирусной инфекцией и приступили к совершению марша своим ходом на штатной технике в Ставропольский край", - говорится в сообщении пресс-службы округа.Отмечается, что в составе мобильного медицинского подразделения более 100 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.С октября 2020 года мобильный госпиталь принял на лечение и консультацию более 3,7 тысячи жителей Абхазии, из них амбулаторно около 3,3 тысячи человек и стационарно более 450 человек для проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий.

https://ria.ru/20210210/koronavirus-1596786900.html

абхазия

ставропольский край

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коронавирус covid-19, абхазия, ставропольский край, в мире