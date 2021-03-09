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Российский мобильный госпиталь выехал из Абхазии
Российский мобильный госпиталь выехал из Абхазии
Мобильный госпиталь Минобороны РФ, помогавший четыре месяца бороться с коронавирусом, убыл из Абхазии в Ставропольский край, сообщила пресс-служба Южного... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T09:30
2021-03-09T09:30
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
абхазия
ставропольский край
в мире
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СУХУМ, 9 мар - РИА Новости. Мобильный госпиталь Минобороны РФ, помогавший четыре месяца бороться с коронавирусом, убыл из Абхазии в Ставропольский край, сообщила пресс-служба Южного военного округа."Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны РФ выполнили поставленные задачи по оказанию помощи населению Республики Абхазия в борьбе с новой коронавирусной инфекцией и приступили к совершению марша своим ходом на штатной технике в Ставропольский край", - говорится в сообщении пресс-службы округа.Отмечается, что в составе мобильного медицинского подразделения более 100 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.С октября 2020 года мобильный госпиталь принял на лечение и консультацию более 3,7 тысячи жителей Абхазии, из них амбулаторно около 3,3 тысячи человек и стационарно более 450 человек для проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий.
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коронавирус covid-19, абхазия, ставропольский край, в мире

Российский мобильный госпиталь выехал из Абхазии

09:30 09.03.2021
 
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкРазвертывание мобильного госпиталя, рассчитанного на 120 человек, на территории Богородчанской центральной районной больницы для оказания медицинской помощи больным COVID-19
Развертывание мобильного госпиталя, рассчитанного на 120 человек, на территории Богородчанской центральной районной больницы для оказания медицинской помощи больным COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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СУХУМ, 9 мар - РИА Новости. Мобильный госпиталь Минобороны РФ, помогавший четыре месяца бороться с коронавирусом, убыл из Абхазии в Ставропольский край, сообщила пресс-служба Южного военного округа.
"Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны РФ выполнили поставленные задачи по оказанию помощи населению Республики Абхазия в борьбе с новой коронавирусной инфекцией и приступили к совершению марша своим ходом на штатной технике в Ставропольский край", - говорится в сообщении пресс-службы округа.
Сухум - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 11:15Распространение коронавируса
Абхазия смягчает ограничения, введенные из-за коронавируса
Отмечается, что в составе мобильного медицинского подразделения более 100 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.
С октября 2020 года мобильный госпиталь принял на лечение и консультацию более 3,7 тысячи жителей Абхазии, из них амбулаторно около 3,3 тысячи человек и стационарно более 450 человек для проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий.
 
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