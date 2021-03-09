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Морская держава
https://ria.ru/20210309/kontr-admiral-1599884458.html
Из штрафбата на бал: непростой путь капитана Рудакова
Из штрафбата на бал: непростой путь капитана Рудакова
В июне 1953 года капитан I ранга Олимпий Рудаков оказался на балу в Лондоне по случаю коронации Елизаветы II. Если бы за десять лет до этого ему сказали, что он РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T10:00
2021-03-09T12:43
морская держава
морская держава
вмф ссср
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В июне 1953 года капитан I ранга Олимпий Рудаков оказался на балу в Лондоне по случаю коронации Елизаветы II. Если бы за десять лет до этого ему сказали, что он будет танцевать с монаршей особой, он бы ни за что не поверил. Ведь в 1943 году капитана-лейтенанта осудили "за нарушение воинской дисциплины, трусость и малодушие". В рамках проекта "Морская держава" РИА Новости рассказывает о необычной судьбе советского военачальника.Олимпий Рудаков родился в 1913 году в Казани в семье ветеринара и домохозяйки, позже они переехали во Владимирскую губернию. В 17 лет будущий моряк попал в Москву и стал работать грузчиком на заводе "Каучук", однако долго там не задержался, потому что поступил в Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе. Уже в годы учебы курсанту удалось оставить след в истории.В 1937 году он позировал Матвею Манизеру для статуи матроса-сигнальщика, которую теперь можно увидеть на станции московского метро "Площадь Революции" в числе 76 фигур, изображающих молодых советских граждан.В этом же году он впервые побывал в Великобритании в составе экипажа линкора Балтийского флота "Марат" (бывший "Петропавловск") для участия в военно-морском параде по случаю коронации Георга VI. Тогда в английскую столицу прибыли около 200 кораблей со всего мира. Спустя несколько лет карьера Рудакова проделала несколько головокружительных кульбитов, благодаря которым он снова оказался в гостях у британской короны, но уже в другом статусе.Высшая мера признанияВ 1942 году старший лейтенант Рудаков служил на Северном флоте в звании помощника командира эсминца "Сокрушительный". Во время 11-балльного шторма судно разломилось на две части, после чего корма затонула. Тридцать членов экипажа из 200 погибли, остальных спасли подоспевшие на помощь корабли. Проверка показала, что командный состав покинул тонущий эсминец не последним, грубо нарушив устав. Высшую меру наказания получило все руководство "Сокрушительного", в том числе и помощник капитана Рудаков, но только ему расстрел заменили десятью годами лагерей. Уже весной 1943 года его перевели в звании рядового в штрафбат и отправили охранять полуостров Рыбачий.Олимпий Рудаков стал минометчиком и, отличившись в боях, снова получил офицерское звание. К концу войны он смог вернуться на Северный флот и начал ходить на боевых судах в должности помощника командира эсминца "Громкий". В День Победы Рудаков уже стоял на капитанском мостике корабля "Доблестный".Вальс с королевойВ июне 1953 года Рудаков не только вновь побывал в Англии, но и смог потанцевать с молодой королевой Елизаветой II. Олимпий Иванович в звании контр-адмирала привел на парад по случаю коронации новейший крейсер "Свердлов".СМИ, освещавшие прибытие судов, отмечали, что Рудаков отказался от услуг лоцмана и сам пришвартовал крейсер в тесном порту в три раза быстрее норматива. Английский адмирал Хатчинсон назвал этот поступок сумасшедшим.Вечером на королевском балу от имени советской власти Рудаков подарил Елизавете II горностаевую мантию, а та в ответ пригласила советского офицера на тур вальса. Во время танца королева и контр-адмирал о чем-то оживленно беседовали.В 1957 году Рудаков с отличием закончил курс военно-морского факультета Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова и начал передавать свои знания молодым морякам — до 1974 года Олимпий Иванович преподавал в Военно-морской академии.
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353
60
морская держава, вмф ссср

Из штрафбата на бал: непростой путь капитана Рудакова

10:00 09.03.2021 (обновлено: 12:43 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня Фигура матрос-сигнальщик на станции метро "Площадь революции" в Москве
Фигура матрос-сигнальщик на станции метро Площадь революции в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В июне 1953 года капитан I ранга Олимпий Рудаков оказался на балу в Лондоне по случаю коронации Елизаветы II. Если бы за десять лет до этого ему сказали, что он будет танцевать с монаршей особой, он бы ни за что не поверил. Ведь в 1943 году капитана-лейтенанта осудили "за нарушение воинской дисциплины, трусость и малодушие". В рамках проекта "Морская держава" РИА Новости рассказывает о необычной судьбе советского военачальника.
Олимпий Рудаков родился в 1913 году в Казани в семье ветеринара и домохозяйки, позже они переехали во Владимирскую губернию. В 17 лет будущий моряк попал в Москву и стал работать грузчиком на заводе "Каучук", однако долго там не задержался, потому что поступил в Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе. Уже в годы учебы курсанту удалось оставить след в истории.
© Фото : Общественное достояниеЛинкор "Петропавловск" (в 1921-1943 годах назывался "Марат")
Линкор Петропавловск (в 1921-1943 годах назывался Марат) - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Фото : Общественное достояние
Линкор "Петропавловск" (в 1921-1943 годах назывался "Марат")
В 1937 году он позировал Матвею Манизеру для статуи матроса-сигнальщика, которую теперь можно увидеть на станции московского метро "Площадь Революции" в числе 76 фигур, изображающих молодых советских граждан.
В этом же году он впервые побывал в Великобритании в составе экипажа линкора Балтийского флота "Марат" (бывший "Петропавловск") для участия в военно-морском параде по случаю коронации Георга VI. Тогда в английскую столицу прибыли около 200 кораблей со всего мира. Спустя несколько лет карьера Рудакова проделала несколько головокружительных кульбитов, благодаря которым он снова оказался в гостях у британской короны, но уже в другом статусе.

Высшая мера признания

В 1942 году старший лейтенант Рудаков служил на Северном флоте в звании помощника командира эсминца "Сокрушительный". Во время 11-балльного шторма судно разломилось на две части, после чего корма затонула. Тридцать членов экипажа из 200 погибли, остальных спасли подоспевшие на помощь корабли. Проверка показала, что командный состав покинул тонущий эсминец не последним, грубо нарушив устав. Высшую меру наказания получило все руководство "Сокрушительного", в том числе и помощник капитана Рудаков, но только ему расстрел заменили десятью годами лагерей. Уже весной 1943 года его перевели в звании рядового в штрафбат и отправили охранять полуостров Рыбачий.
Олимпий Рудаков стал минометчиком и, отличившись в боях, снова получил офицерское звание. К концу войны он смог вернуться на Северный флот и начал ходить на боевых судах в должности помощника командира эсминца "Громкий". В День Победы Рудаков уже стоял на капитанском мостике корабля "Доблестный".
© Фото : Общественное достояниеКрейсер "Свердлов"
Крейсер Свердлов - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Фото : Общественное достояние
Крейсер "Свердлов"

Вальс с королевой

В июне 1953 года Рудаков не только вновь побывал в Англии, но и смог потанцевать с молодой королевой Елизаветой II. Олимпий Иванович в звании контр-адмирала привел на парад по случаю коронации новейший крейсер "Свердлов".
СМИ, освещавшие прибытие судов, отмечали, что Рудаков отказался от услуг лоцмана и сам пришвартовал крейсер в тесном порту в три раза быстрее норматива. Английский адмирал Хатчинсон назвал этот поступок сумасшедшим.
Вечером на королевском балу от имени советской власти Рудаков подарил Елизавете II горностаевую мантию, а та в ответ пригласила советского офицера на тур вальса. Во время танца королева и контр-адмирал о чем-то оживленно беседовали.
В 1957 году Рудаков с отличием закончил курс военно-морского факультета Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова и начал передавать свои знания молодым морякам — до 1974 года Олимпий Иванович преподавал в Военно-морской академии.
© Фото : Общественное достояниеЕлизавета II
Елизавета II - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Фото : Общественное достояние
Елизавета II
 
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