https://ria.ru/20210309/kongress-1600521292.html

Призыв к Байдену добиться соглашения с Ираном подписали 140 конгрессменов

Призыв к Байдену добиться соглашения с Ираном подписали 140 конгрессменов

Призыв к президенту Джо Байдену добиться всеобъемлющего соглашения с Ираном подписали 140 конгрессменов из Республиканской и Демократической партий США,... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T19:18

2021-03-09T19:18

2021-03-09T19:18

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

мохаммад джавад зариф

дональд трамп

мид ирана

джо байден

иран

сша

в мире

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Призыв к президенту Джо Байдену добиться всеобъемлющего соглашения с Ираном подписали 140 конгрессменов из Республиканской и Демократической партий США, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на их письмо, отправленное госсекретарю Энтони Блинкену.Как отмечает телеканал, письмо, которое подписали по 70 членов палаты представителей от каждой из двух партий, было отправлено Блинкену во вторник, в нем конгрессмены призывают Байдена достичь соглашения или комплекса соглашений, которые, в частности, "восстановят ограничения на ядерную программу Ирана и ограничат его программу баллистических ракет".Ранее представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что с учетом действий США и евротройки Иран не считает подходящим время для проведения предложенной встречи по ядерной сделке. Белый дом выразил разочарование в связи с отказом Ирана от неформальной встречи и намерен обсудить с партнерами по формату P5+1 дальнейшие действия.Ранее США заявили о заинтересованности в переговорах с Ираном под эгидой ЕС и с участием "шестерки" международных посредников, в которую входят Москва и Пекин. В ответ на заявление Вашингтона министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вновь призвал США снять антииранские санкции.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись к началу 2020 года от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.

https://radiosputnik.ria.ru/20210307/kitay-1600271896.html

https://ria.ru/20210309/sdelka-1600440654.html

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мохаммад джавад зариф, дональд трамп, мид ирана, джо байден, иран, сша, в мире