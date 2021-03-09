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Вампирша Биби Рекса охотится за кровью в клипе на трек "Sacrifice"
Вампирша Биби Рекса охотится за кровью в клипе на трек "Sacrifice"
Американская певица Биби Рекса представила на YouTube "вампирский" клип-триллер на трек "Sacrifice", который снял режиссер Кристиан Бреслауэр. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T01:55
2021-03-09T01:55
2021-03-09T01:55
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Американская певица Биби Рекса представила на YouTube "вампирский" клип-триллер на трек "Sacrifice", который снял режиссер Кристиан Бреслауэр.В ролике Биби Рекса играет соблазнительную вампиршу-тусовщицу, которая охотится за человеческой кровью и кусает красивых мужчин. А затем с подругами грабит банк крови и отрывается на закрытой вечеринке с вурдалаками. Вместе с двукратной номинанткой на премию "Грэмми" в клипе снялись блогеры Nava Rose, Guetcha и Princess Gollum.Песня "Sacrifice" войдет во второй альбом артистки, дата выхода которого будет объявлена позже. Композиция также стала первой у Биби Рексы в 2021-м году. Последний сингл певицы "Baby I’m Jealous", записанный при участии рэперши Doja Cat, вышел осенью 2020 года. Клип на этот трек набрал более 50 миллионов просмотров на YouTube.
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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, youtube
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Американская певица Биби Рекса представила на YouTube "вампирский" клип-триллер на трек "Sacrifice", который снял режиссер Кристиан Бреслауэр.
В ролике Биби Рекса играет соблазнительную вампиршу-тусовщицу, которая охотится за человеческой кровью и кусает красивых мужчин. А затем с подругами грабит банк крови и отрывается на закрытой вечеринке с вурдалаками.
Вместе с двукратной номинанткой на премию "Грэмми" в клипе снялись блогеры Nava Rose, Guetcha и Princess Gollum.
Песня "Sacrifice" войдет во второй альбом артистки, дата выхода которого будет объявлена позже.
Композиция также стала первой у Биби Рексы в 2021-м году. Последний сингл певицы "Baby I’m Jealous", записанный при участии рэперши Doja Cat, вышел осенью 2020 года. Клип на этот трек набрал
более 50 миллионов просмотров на YouTube.